https://ria.ru/20220126/uran-1769475010.html

"Грязное" прошлое НАТО грозит катастрофой для всей Европы

"Грязное" прошлое НАТО грозит катастрофой для всей Европы - РИА Новости, 26.01.2022

"Грязное" прошлое НАТО грозит катастрофой для всей Европы

Бывшие военнослужащие югославской армии подали иск к НАТО за применение обедненного урана в 1999-м. Вокруг "радиоактивных бомбардировок" все еще разгораются... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T08:00

2022-01-26T08:00

2022-01-26T07:58

италия

оон

ирак

бельгия

нато

министерство обороны сша

мадлен олбрайт

юрий бражников

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. Бывшие военнослужащие югославской армии подали иск к НАТО за применение обедненного урана в 1999-м. Вокруг "радиоактивных бомбардировок" все еще разгораются споры: пока в Брюсселе отрицают ущерб, в Белграде фиксируют "отложенные последствия". О неудобных для альянса фактах — в материале РИА Новости.Вымирающие селаПолвека назад Пчиньский округ на юго-востоке Сербии был курортом: живописные долины, озера, минеральные источники. Теперь же сюда без особой надобности не едут. А некогда колоритные села вымирают."У нас считается: очень повезло, если дожил до шестидесяти", — жалуется журналистам Загорка Трайкович из деревни Братосельце — одна из немногих, кто здесь остался.Пятнадцать лет назад она похоронила мужа, ему было 55. Он всегда отличался крепким здоровьем, но опухоль разрослась стремительно.Подобная история есть тут в каждой семье. Как и в соседних Буяноваце, Реляне и Бороваце.В 1999-м над ними постоянно кружили натовские самолеты, бомбившие позиции югославских войск боеприпасами с обедненным ураном — более разрушительными, чем обычные.После взрыва радиоактивное вещество распыляется в атмосфере, а потом оседает, загрязняя почву и воду. Уже через год после войны в Пчиньском округе резко увеличилась заболеваемость раком. От онкологии здесь умирают 700-800 человек в год, почти один процент населения. Преимущественно мужчины в возрасте от 35 до 50 лет.Тонны радиоактивной пыли"Грязные бомбардировки", пожалуй, самая мрачная страница той войны. Американские A-10 Thunderbolt сбрасывали кассетные боеприпасы с ураном-238 и ураном-236 так же, как во время "Бури в пустыне" и при боснийском конфликте.Причем в Югославии радиоактивное оружие применяли массово: в общей сложности 15 тонн. "По оценкам, было более 31 тысячи снарядов с обедненным ураном", — уточняет россиянин Юрий Бражников, который тогда оказывал гуманитарную помощь населению.Больше всего пострадало Косово. Там до сих пор осталась уничтоженная такими боеголовками техника. Местные власти даже не думают ее убирать, о комплексной очистке территории от радиации говорить не приходится. Между тем ученые ежегодно фиксируют рост числа онкологических заболеваний. В последние пару лет их выявляют все чаще у родившихся в конце 1990-х."Эпидемия" поразила и военнослужащих югославской армии: в первые десять лет после войны раком заболели более 30 тысяч. В основном диагностировали лейкемию и опухоль мозга. Умерли, по разным данным, от десяти до 18 тысяч. Это назвали "балканским синдромом".Большой разброс в подсчетах связан с тем, что в Сербии до сих пор спорят о последствиях урановых бомбежек. "Если политики и общество в целом уверены в их воздействии на здоровье населения, то врачи не так единодушны, проблему продолжают изучать", — поясняет сербский историк и политолог Александар Животич."Не доказано"На врачей ссылаются и в Североатлантическом альянсе. Хотя поначалу и вовсе открещивались от факта применения обедненного урана. Признались через два года после войны, когда стало известно о преждевременной смерти 18 миротворцев. Онкология погубила их за считанные месяцы: медики утверждали, что такое возможно лишь при сильном радиоактивном излучении."Использование оружия с обедненным ураном вряд ли могло привести к раку крови, которым заболели некоторые миротворцы. Впрочем, вся информация сейчас проверяется, и только после этого мы сделаем окончательные выводы", — оправдывалась в 2001-м госсекретарь США Мадлен Олбрайт.Спустя еще два года спецкомиссия ООН подтвердила ее слова. Однако в докладе то и дело проскальзывают фразы о "долгосрочных отложенных последствиях", которые проявятся через 15-20 лет.Столь мягкая оценка, по сути, развязала американцам руки во время кампании в Ираке, где врачи тоже зафиксировали всплеск лейкемии, рака легких, мозга, поджелудочной и репродуктивных органов. В разы увеличилось число врожденных мутаций.Пострадавшие от "иракского синдрома" обратились в Международный суд. Но дело не открыли. Та же участь постигла иски американских солдат к Пентагону. В военном ведомстве категорически отрицают вред обедненного урана. Кстати, по данным СМИ, его активно использовали в Афганистане и Сирии.Итальянский прецедентТем не менее ни командованию НАТО, ни властям США и некоторых европейских стран замять тему не удалось, прежде всего, из-за иска 500 отставных итальянских военных, служивших на Балканах в конце 1990-х.На процессе выяснилось, что у них практически одинаковые симптомы. Как и у сослуживцев из Чехии, Греции, Испании и Бельгии.В 2011-м командование Вооруженных сил Италии признали виновным. Суд постановил: зная о рисках, военные "не приняли меры по устранению угрозы", а также не признали ответственность за смерть от рака 27-летнего Валерио Мелиса. В общей сложности за последние десять лет итальянские судебные инстанции разных уровней удовлетворили 253 иска.Еще одна тяжба, которую называют судьбоносной, до сих пор продолжается. Речь о компенсации жителям Сардинии, где находится одна из крупнейших баз НАТО. В конце 1980-х на полигоне Сальто-ди-Квирра утилизировали старые боеприпасы с урановыми сердечниками, а спустя несколько лет на острове отметили рост заболеваемости лейкемией. Если суд встанет на сторону пострадавших, власти, по словам правозащитников, официально признают действия военных опасными не только для них самих, но и для населения."Последствия на миллиарды лет"Интересы итальянцев представлял адвокат Анджело Фиоре Тарталья. Теперь он поможет истцам из Сербии. Первый в истории иск к НАТО из-за урановых бомбежек подали год назад. Однако руководство альянса его проигнорировало. Теперь новая попытка. Документы передали в Высший суд Белграда."По закону есть шесть месяцев, чтобы доставить иск НАТО. Мы предлагаем сделать это по электронной почте или через представительство альянса при Минобороны Сербии. Или назначить временного представителя при суде", — поясняет юрист Срджан Алексич, собирающий доказательства ущерба военнослужащим югославской армии.В 1999-м, добавляет он, западные силы "имели явное превосходство", поэтому могли обойтись разрешенным конвенциями оружием. Но пустили в ход радиоактивное."Такие боеприпасы имеют долгосрочный пагубный эффект, и еще миллионы лет будут последствия для всего населения, — подчеркивает Алексич. — Это военное преступление, и Североатлантический альянс должен возместить ущерб гражданам Сербии".Речь идет о компенсации каждому пострадавшему в 300 тысяч евро. Однако вред в целом оценить сложно: период полураспада урана 4,5 миллиарда лет. Опасное вещество, уточняют экологи, загрязняет реки, втекающие в Эгейское море, — страдают и соседние с Сербией страны. Однако, несмотря на сотни исследований и тысячи свидетельств, НАТО продолжает отрицать вину.

https://ria.ru/20211027/prestupleniya-1756372565.html

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италия, оон, ирак, бельгия, нато, министерство обороны сша, мадлен олбрайт, юрий бражников