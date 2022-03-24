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Олбрайт не уважала права человека, заявил иракский депутат - РИА Новости, 24.03.2022
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Олбрайт не уважала права человека, заявил иракский депутат
Олбрайт не уважала права человека, заявил иракский депутат - РИА Новости, 24.03.2022
Олбрайт не уважала права человека, заявил иракский депутат
Политика экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт в отношении Ирака обернулась огромными потерями для гражданского населения страны в условиях международных санкций... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:09
2022-03-24T17:09
в мире
ирак
саддам хусейн
билл клинтон
оон
сша
мадлен олбрайт
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БАГДАД, 24 мар - РИА Новости. Политика экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт в отношении Ирака обернулась огромными потерями для гражданского населения страны в условиях международных санкций против режима Саддама Хусейна, заявил РИА Новости иракский депутат Аднан аль-Джабери.Мадлен Олбрайт скончалась 23 марта от рака. Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте Билле Клинтоне. Как государственный секретарь получила известность благодаря своему жесткому подходу к решению внешнеполитических проблем, в том числе в отношении Ирака.Олбрайт поддерживала санкции против Ирака после своего назначения на пост постпреда США при ООН в 1992 году.Скандальную известность получило ее высказывание о том, что смерть полумиллиона иракских детей в результате западных санкций - это "адекватная цена" за ослабление режима Саддама Хусейна. Позднее Олбрайт извинялась за эти слова."Эта женщина работала в американской администрации, которая способствовала тому, чтобы иракский народ голодал, жил в условиях блокады, чтобы сотни тысяч иракских детей умирали из-за нехватки еды и лекарств", - сказал аль-Джабери. "Я принадлежу поколению, которое видело эти события… Об уходе Олбрайт не жалеют. Эта женщина не уважала ни права человека, ни права иракских детей. Она видела, что дети умирают… но говорила, что вторжение в Ирак, введение блокады, смерть иракских детей необходимы ради того, чтобы у американской администрации было влияние в этой стране", - полагает он.Аналогичное мнение выразил иракский политический аналитик Али аль-Байдар. По его словам, известное высказывание Олбрайт о гибели детей как адекватной цене за ослабление режима "укладывается в американское мышление, которое оправдывает санкции против народов необходимостью бороться с режимами". "Голод и изоляция, на которые обрекли иракский народ, способствовали тому, что страна оказалась отброшена в прошлый век. Это преступление против народа Ирака", - считает он.
https://ria.ru/20220324/ssha-1779788760.html
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в мире, ирак, саддам хусейн, билл клинтон, оон, сша, мадлен олбрайт
17:09 24.03.2022
 
Олбрайт не уважала права человека, заявил иракский депутат

Иракский депутат заявил, что политика Олбрайт привела к потерям для населения страны

© AP Photo / Murad SezerАмериканский солдат идет с флагом США, Багдад, Ирак
Американский солдат идет с флагом США, Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Американский солдат идет с флагом США, Багдад, Ирак
Читать ria.ru в
БАГДАД, 24 мар - РИА Новости. Политика экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт в отношении Ирака обернулась огромными потерями для гражданского населения страны в условиях международных санкций против режима Саддама Хусейна, заявил РИА Новости иракский депутат Аднан аль-Джабери.
Мадлен Олбрайт скончалась 23 марта от рака. Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте Билле Клинтоне. Как государственный секретарь получила известность благодаря своему жесткому подходу к решению внешнеполитических проблем, в том числе в отношении Ирака.
Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 09:26
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Олбрайт поддерживала санкции против Ирака после своего назначения на пост постпреда США при ООН в 1992 году.
Скандальную известность получило ее высказывание о том, что смерть полумиллиона иракских детей в результате западных санкций - это "адекватная цена" за ослабление режима Саддама Хусейна. Позднее Олбрайт извинялась за эти слова.
"Эта женщина работала в американской администрации, которая способствовала тому, чтобы иракский народ голодал, жил в условиях блокады, чтобы сотни тысяч иракских детей умирали из-за нехватки еды и лекарств", - сказал аль-Джабери. "Я принадлежу поколению, которое видело эти события… Об уходе Олбрайт не жалеют. Эта женщина не уважала ни права человека, ни права иракских детей. Она видела, что дети умирают… но говорила, что вторжение в Ирак, введение блокады, смерть иракских детей необходимы ради того, чтобы у американской администрации было влияние в этой стране", - полагает он.
Аналогичное мнение выразил иракский политический аналитик Али аль-Байдар. По его словам, известное высказывание Олбрайт о гибели детей как адекватной цене за ослабление режима "укладывается в американское мышление, которое оправдывает санкции против народов необходимостью бороться с режимами". "Голод и изоляция, на которые обрекли иракский народ, способствовали тому, что страна оказалась отброшена в прошлый век. Это преступление против народа Ирака", - считает он.
Американские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 13:42
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В миреИракСаддам ХусейнБилл КлинтонООНСШАМадлен Олбрайт
 
 
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