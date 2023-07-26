https://ria.ru/20230726/neokolonializm-1886292556.html

Постпред Эритреи в ООН рассказала о проявлениях неоколониализма

Постпред Эритреи в ООН рассказала о проявлениях неоколониализма - РИА Новости, 26.07.2023

Постпред Эритреи в ООН рассказала о проявлениях неоколониализма

Неоколониализм не ушел в прошлое, как это было с рабовладельчеством – сегодняшняя система нацелена на то, чтобы удерживать африканские страны на низком уровне... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T07:12

2023-07-26T07:12

2023-07-26T07:12

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ООН, 26 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. Неоколониализм не ушел в прошлое, как это было с рабовладельчеством – сегодняшняя система нацелена на то, чтобы удерживать африканские страны на низком уровне развития, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам. "Думаю, африканцы не упускают из вида, что этот неоколониализм происходит и что он не настолько ушел в прошлое, как рабство. Но теперь они (Запад – ред.) используют финансовую систему, международные институты, они используют ООН, используют Совет безопасности, банки, Бреттон-Вудские институты, чтобы точно также контролировать экономики Африки", - сказала Тесфамариам. "Мы платим дорогущие счета за эти кредиты, которые идут от Всемирного банка и МВФ. Нам не разрешено производить наше сырье и производить его в Африке, где создавались бы рабочие места для наших людей, для молодежи. Мы вынуждены экспортировать на Запад, когда они обрабатывают его (сырье – ред.) на своих заводах и присылают нам по высоким ценам, а мы покупаем собственные материалы", - указала она. Постпред подчеркнула, что Африка наделена большим количеством ресурсов: золотом, калием, нефтью и плодородными землями, способными прокормить весь континент. "И все же Африка остается самой нищей. Это потому, что система неравноправна, система создана для того, чтобы продолжать удерживать африканцев на низком уровне развития или в состоянии недоразвитости, отсутствия мира, в состоянии конфликтов", - заявила Тесфамариам. "По-моему, в 2000 году Мадлен Олбрайт (экс-госсекретарь США – ред.) сказала что-то о том, что "нужно контролировать транснациональную преступность из Африки и терроризм из Африки". Я никогда не слышала о терроризме в Африке. Его там не было никогда", - указала постпред. Она также подчеркнула, что употребление наркотиков не входит в африканскую культуру, это не присуще народу континента. "Все наркокартели здесь (в Америке – ред.). А сегодня это (наркотики – ред.) в Белом доме. Это не африканцы принимают наркотики. И африканцы не террористы", - заявила постпред. Дипломат признала, что сегодня Африка стала центром терроризма. "Террористическая активность во всей Африке. Как это произошло? ИГИЛ*, "Аш-Шабаб"* – это все чужие изобретения. Их никогда не было там. Они не были частью нашей культуры, нашей системы, нашего народа. И вдруг нас стали разорять эти маленькие группы, которые захватывают правительства, деревни, создают хаос и нестабильность", - отметила дипломат. "А затем они (Запад – ред.) приходят в облике спасителей. Дескать, мы спасем вас, мы проведем контртеррористическую операцию в Африке. Они привозят свои военные силы и захватывают наши территории, и даже правительства больше не могут управлять. Они сделали почти невозможным для правительств в Африке управлять своими странами, потому что они повсюду занимаются диктатом по всем вопросам", - добавила постпред. Однако, по ее словам, африканцы сегодня стали мудрее. "Африканцы поднимаются и начинают говорить: довольно эксплуатации. И, возможно, пришло время для африканцев заглянуть в себя и спросить, почему мы позволяли это делать. Некоторые руководители должны быть привлечены к ответу за определенные вещи, которые они разрешали делать "во имя демократии", во имя всех этих красивых, сладких слов, которыми нас осыпают", - указала Тесфамариам. Она отметила, что нынешнее поколение африканской молодежи является более сознательным чем его предшественники. "Думаю, сейчас больше гордости и патриотизма среди африканцев и молодого поколения, которое составляет почти 60%-70% населения. Мы не пойдем на старые колониальные методы взаимодействия с нами. Взаимодействуйте с нами с уважением", - заявила постпред, обращаясь к западным странам. * Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230726/oon-1886289383.html

https://ria.ru/20230726/tsar-1886290650.html

https://ria.ru/20230725/afrika-1886231249.html

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в мире, африка, эритрея, оон, сша, всемирный банк, мвф