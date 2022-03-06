https://ria.ru/20220306/tereshkova-1776444062.html

Биография Валентины Терешковой

Биография Валентины Терешковой - РИА Новости, 06.03.2022

Биография Валентины Терешковой

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T01:01

2022-03-06T01:01

2022-03-06T01:01

справки

валентина терешкова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600491469_0:189:3011:1883_1920x0_80_0_0_9046bb2b1e167fc4d7e38be13a6678f7.jpg

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Ее отец был трактористом, погиб во время советско-финской войны (1939-1940). Мать, Елена Терешкова (Круглова), работала в колхозе, а после Великой Отечественной войны – на ярославском комбинате "Красный Перекоп". В 1953 году Валентина Терешкова окончила семилетнюю школу, в 1955 году – вечернюю школу рабочей молодежи, в 1960 году – Ярославский заочный техникум легкой промышленности. Высшее образование получила в 1969 году, окончив Военно-инженерную академию имени Н.Е. Жуковского и получив квалификацию "летчик-космонавт-инженер". Кандидат технических наук (1977). Трудовой путь Терешкова начала в 1954 году на Ярославском шинном заводе закройщицей-браслетчицей. С 1955 года работала на Ярославском комбинате технических тканей "Красный Перекоп" ровничницей в ленторовничном цехе. В 1960-1962 годах Терешкова была освобожденным секретарем комитета комсомола комбината "Красный Перекоп". С 1959 года занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе, до 1962 года совершила 163 прыжка с парашютом. В марте 1962 года Валентина Терешкова была зачислена на должность слушателя-космонавта Центра подготовки космонавтов ВВС (ныне Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина). С марта по ноябрь 1962 года она проходила общекосмическую подготовку и после сдачи государственных экзаменов 1 декабря 1962 года была зачислена в отряд космонавтов. В 1963-1982 годах – инструктор-космонавт, в 1982-1997 годах – инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов. C января по май 1963 года готовилась к полету на космическом корабле "Восток-6" по программе женского полета в составе группы вместе с Ириной Соловьевой, Валентиной Пономаревой, Жанной Еркиной. Была назначена основным кандидатом на полет. Космический полет Валентина Терешкова совершила 16-19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля "Восток-6" по программе группового полета с кораблем "Восток-5", пилотируемым Валерием Быковским. Позывной – "Чайка".Продолжительность полета составила двое суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли. В 1965-1966 годах Терешкова проходила подготовку в группе к полету на космическом корабле "Восход". В 1978 году, после возобновления идеи женского полета, прошла Государственную медицинскую комиссию и получила допуск к специальной подготовке. В 1997 году была отчислена из отряда космонавтов в связи с достижением предельного возраста и уволена в отставку из Вооруженных сил в звании генерал-майора авиации. С 1997 года была старшим научным сотрудником Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Валентина Терешкова с 1966 года ведет активную государственную и общественную деятельность. Она избиралась депутатом Верховного Совета СССР (1966-1989), членом Президиума Верховного Совета СССР (1974-1989). В 1968-1987 годах была председателем Комитета советских женщин, в 1969-1987 годах – вице-президентом Международной демократической федерации женщин. С 1987 года по 1992 год – председатель президиума Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД). В 1992-2004 годах – председатель президиума Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС), которая является правопреемником ССОД. В 1992-1993 годах была заместителем председателя Российского агентства по международному сотрудничеству.В 1994-2004 годах Валентина Терешкова возглавляла Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при правительстве РФ (с 2002 года – при министерстве иностранных дел РФ), в 2002-2004 годах была членом коллегии МИД РФ. В декабре 1995 года Терешкова баллотировалась в Государственную Думу РФ II созыва от движения "Наш дом – Россия", а в декабре 2003 года – в Государственную Думу IV созыва от избирательного блока "Российская партия ЖИЗНИ – Партия Возрождения России"; но избрана не была. С 2008 года по 2011 год была депутатом Государственной Думы Ярославской области (ныне – Ярославская областная дума) пятого созыва от партии "Единая Россия", заместителем председателя Ярославской областной думы. В декабре 2011 года Валентину Терешкову избрали депутатом Государственной Думы РФ VI созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия". В 2016-2021 годах она была депутатом Государственной Думы VII созыва. С сентября 2021 года является депутатом Государственной Думы VIII созыва, председателем комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики. Валентина Терешкова – Герой Советского Союза (1963), летчик-космонавт СССР (1963), лауреат Государственной премии РФ (2009). Удостоена многочисленных наград СССР, России и других стран. Среди них – два ордена Ленина (1963, 1981), орден Октябрьской революции (1971), орден Трудового Красного знамени (1987), орден "За заслуги перед Отечеством" I (2017), II (2007), III (1997) и IVстепеней (2022), орден Почета (2003), орден Дружбы (2011), орден Александра Невского (2013). Ей также были присвоены звания Героя Социалистического Труда Чехословакии (ныне два государства – Чехия и Словакия), Болгарии, Вьетнама, Монголии. Терешкова удостоена ряда наград научных, общественных и религиозных организаций.Почетный гражданин 18 российских и зарубежных городов.Ее именем назван кратер на Луне, по ее позывному в космическом полете (Чайка) – малая планета 1671. В Москве на Аллее героев космоса установлен бронзовый бюст первой женщины-космонавта. В 1983 году выпущена памятная монета с изображением Терешковой.Валентина Терешкова была дважды замужем. Первым ее мужем был летчик-космонавт СССР Андриян Николаев (1929-2004). От этого брака в 1964 году у Терешковой родилась дочь Елена. Впоследствии она окончила медицинский институт, работала хирургом-ортопедом. Вторым мужем Валентины Терешковой был Юлий Шапошников (1931-1999), генерал-майор медицинской службы, директор Центрального института травматологии и ортопедии (ЦИТО).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, валентина терешкова