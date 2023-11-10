https://ria.ru/20231110/ponomareva-1908666410.html

Умерла космонавт-дублер Терешковой Валентина Пономарева

Умерла космонавт-дублер Терешковой Валентина Пономарева - РИА Новости, 10.11.2023

Умерла космонавт-дублер Терешковой Валентина Пономарева

Валентина Пономарёва, которая была дублером Валентины Терешковой и так и не полетела в космос, скончалась на 91-м году жизни, сообщил "Роскосмос" на своем... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:18

2023-11-10T14:18

2023-11-10T14:18

роскосмос

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россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Валентина Пономарёва, которая была дублером Валентины Терешковой и так и не полетела в космос, скончалась на 91-м году жизни, сообщил "Роскосмос" на своем сайте."В среду, 8 ноября 2023 года, на 91-м году жизни скончалась космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарёва, которая была вторым дублером Валентины Терешковой, совершившей в июне 1963 года первый среди женщин полет в космос", - говорится в сообщении. Пономарёва родилась 18 сентября 1933 года в Москве. Окончила МАИ по специальности инженера-механика жидкостных ракетных двигателей, работала в отделении прикладной математики Академии наук СССР. Зачислена в отряд космонавтов в 1962 году, в 1963-м проходила подготовку по программе первого женского космического полета на космическом корабле "Восток-6" в группе вместе с Терешковой, Ириной Соловьёвой и Жанной Ёркиной. В июне 1963 года была вторым дублером пилота "Востока-6" Терешковой. В 1965–1966 годах Пономарёва готовилась в качестве командира корабля "Восход" для полета длительностью 10–15 суток с первым выходом женщины в открытый космос. Полет не состоялся из-за закрытия программы "Восход". В 1969 году отчислена из отряда космонавтов из-за расформирования женской группы. В 1969-1988 годах работала в Центре подготовки космонавтов, с 1988 года — в Институте истории естествознания и техники Академии наук СССР. "Прощание с Валентиной Пономарёвой состоится в субботу, 11 ноября 2023 года, в 12.00 по московскому времени в Доме космонавтов Звездного городка. Ее похоронят на кладбище деревни Леониха", - уточнили в "Роскосмосе".

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роскосмос, центр подготовки космонавтов, валентина терешкова, валентина пономарева, россия, звездный городок