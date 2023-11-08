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Во Львове снесли памятник женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой - РИА Новости, 08.11.2023
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13:51 08.11.2023 (обновлено: 13:57 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/pamyatnik-1908137993.html
Во Львове снесли памятник женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой
Во Львове снесли памятник женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой - РИА Новости, 08.11.2023
Во Львове снесли памятник женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой
Во Львове сносят памятник женщине-космонавту, установленный в 1980-е годы на улице, носившей имя первой женщины в космосе Валентины Терешковой, сообщает местный РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:51
2023-11-08T13:57
львов
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украина
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Во Львове сносят памятник женщине-космонавту, установленный в 1980-е годы на улице, носившей имя первой женщины в космосе Валентины Терешковой, сообщает местный телеканал "Говорит большой Львов" в своем Telegram-канале. "Во Львове сносят памятник космонавтке", - говорится в сообщении названного СМИ. Памятник женщине-космонавту - самый известный монумент, расположенный на указанной улице. Первоначально он не был демонтирован, поскольку не попал под действие закона о "декоммунизации". Улица Терешковой, одна из магистральных улиц города в окрестностях аэропорта, в настоящее время носит имя Ивана Выговского - преемника Богдана Хмельницкого на посту гетмана Войска Запорожского (1657-1659). Выговский попытался резко переориентироваться в сторону Польши и тем самым положил начало гражданской войне, вошедшей в историю под названием Руина.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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львов, в мире, украина, валентина терешкова
Львов, В мире, Украина, Валентина Терешкова
Во Львове снесли памятник женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой

Во Львове снесли памятник женщине-космонавту на улице, носившей имя Терешковой

Снос памятника женщине-космонавту во Львове, Украина. Кадр трансляции
Снос памятника женщине-космонавту во Львове, Украина. Кадр трансляции
Снос памятника женщине-космонавту во Львове, Украина. Кадр трансляции
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Во Львове сносят памятник женщине-космонавту, установленный в 1980-е годы на улице, носившей имя первой женщины в космосе Валентины Терешковой, сообщает местный телеканал "Говорит большой Львов" в своем Telegram-канале.
"Во Львове сносят памятник космонавтке", - говорится в сообщении названного СМИ.
Памятник женщине-космонавту - самый известный монумент, расположенный на указанной улице. Первоначально он не был демонтирован, поскольку не попал под действие закона о "декоммунизации". Улица Терешковой, одна из магистральных улиц города в окрестностях аэропорта, в настоящее время носит имя Ивана Выговского - преемника Богдана Хмельницкого на посту гетмана Войска Запорожского (1657-1659). Выговский попытался резко переориентироваться в сторону Польши и тем самым положил начало гражданской войне, вошедшей в историю под названием Руина.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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В Киеве облили краской памятник Щорсу
Вчера, 13:49
 
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