Во Львове снесли памятник женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой
Во Львове снесли памятник женщине-космонавту на улице, носившей имя Терешковой
Снос памятника женщине-космонавту во Львове, Украина. Кадр трансляции
Снос памятника женщине-космонавту во Львове, Украина. Кадр трансляции
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Во Львове сносят памятник женщине-космонавту, установленный в 1980-е годы на улице, носившей имя первой женщины в космосе Валентины Терешковой, сообщает местный телеканал "Говорит большой Львов" в своем Telegram-канале.
"Во Львове сносят памятник космонавтке", - говорится в сообщении названного СМИ.
Памятник женщине-космонавту - самый известный монумент, расположенный на указанной улице. Первоначально он не был демонтирован, поскольку не попал под действие закона о "декоммунизации". Улица Терешковой, одна из магистральных улиц города в окрестностях аэропорта, в настоящее время носит имя Ивана Выговского - преемника Богдана Хмельницкого на посту гетмана Войска Запорожского (1657-1659). Выговский попытался резко переориентироваться в сторону Польши и тем самым положил начало гражданской войне, вошедшей в историю под названием Руина.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.