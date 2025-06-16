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От брезентовых палаток до космических технологий: как менялся "Артек"

От брезентовых палаток до космических технологий: как менялся "Артек" - РИА Новости, 16.06.2025

От брезентовых палаток до космических технологий: как менялся "Артек"

Международный детский центр "Артек" 16 июня отмечает вековой юбилей. Сейчас это один из крупнейших в мире комплексов детского отдыха. Об истории самого... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Международный детский центр "Артек" 16 июня отмечает вековой юбилей. Сейчас это один из крупнейших в мире комплексов детского отдыха. Об истории самого знаменитого пионерского лагеря СССР и том, что там сейчас, — в фотоленте РИА Новости.

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