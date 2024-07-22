Главный научный институт Роскосмоса награжден Орденом Гагарина
Путин наградил Орденом Гагарина головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник охраны в "Центральном научно-исследовательском институте машиностроения"
Сотрудник охраны в "Центральном научно-исследовательском институте машиностроения". Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Гагарина головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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"За большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и укрепление обороноспособности страны наградит Орденом Гагарина коллектив акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения", Московская область", - говорится в документе.
Первой ордена Гагарина удостоилась первая женщина-космонавт планеты депутат Госдумы Валентина Терешкова. После нее орден получили космонавт Антон Шкаплеров, коллектив Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина и единственный ныне живущий космонавт из первого (Гагаринского) набора Борис Волынов.
Кроме того, орден получили российские космонавты Олег Новицкий и Сергей Прокопьев, а также первая белорусская космонавтка Марина Василевская.
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