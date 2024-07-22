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Главный научный институт Роскосмоса награжден Орденом Гагарина

Главный научный институт Роскосмоса награжден Орденом Гагарина - РИА Новости, 22.07.2024

Главный научный институт Роскосмоса награжден Орденом Гагарина

Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Гагарина головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш, следует из указа, опубликованного на официальном... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T23:45

2024-07-22T23:45

2024-07-22T23:45

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Гагарина головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и укрепление обороноспособности страны наградит Орденом Гагарина коллектив акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения", Московская область", - говорится в документе. Первой ордена Гагарина удостоилась первая женщина-космонавт планеты депутат Госдумы Валентина Терешкова. После нее орден получили космонавт Антон Шкаплеров, коллектив Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина и единственный ныне живущий космонавт из первого (Гагаринского) набора Борис Волынов. Кроме того, орден получили российские космонавты Олег Новицкий и Сергей Прокопьев, а также первая белорусская космонавтка Марина Василевская.

https://ria.ru/20240215/korsakov-1927500248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, владимир путин, валентина терешкова, антон шкаплеров, роскосмос, цниимаш, госдума рф