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Главный научный институт Роскосмоса награжден Орденом Гагарина - РИА Новости, 22.07.2024
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23:45 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/putin-1961345574.html
Главный научный институт Роскосмоса награжден Орденом Гагарина
Главный научный институт Роскосмоса награжден Орденом Гагарина - РИА Новости, 22.07.2024
Главный научный институт Роскосмоса награжден Орденом Гагарина
Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Гагарина головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш, следует из указа, опубликованного на официальном... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:45
2024-07-22T23:45
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Гагарина головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и укрепление обороноспособности страны наградит Орденом Гагарина коллектив акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения", Московская область", - говорится в документе. Первой ордена Гагарина удостоилась первая женщина-космонавт планеты депутат Госдумы Валентина Терешкова. После нее орден получили космонавт Антон Шкаплеров, коллектив Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина и единственный ныне живущий космонавт из первого (Гагаринского) набора Борис Волынов. Кроме того, орден получили российские космонавты Олег Новицкий и Сергей Прокопьев, а также первая белорусская космонавтка Марина Василевская.
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космос - риа наука, россия, владимир путин, валентина терешкова, антон шкаплеров, роскосмос, цниимаш, госдума рф
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Валентина Терешкова, Антон Шкаплеров, Роскосмос, ЦНИИМАШ, Госдума РФ
Главный научный институт Роскосмоса награжден Орденом Гагарина

Путин наградил Орденом Гагарина головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник охраны в "Центральном научно-исследовательском институте машиностроения"
Сотрудник охраны в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник охраны в "Центральном научно-исследовательском институте машиностроения". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Гагарина головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"За большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и укрепление обороноспособности страны наградит Орденом Гагарина коллектив акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения", Московская область", - говорится в документе.
Первой ордена Гагарина удостоилась первая женщина-космонавт планеты депутат Госдумы Валентина Терешкова. После нее орден получили космонавт Антон Шкаплеров, коллектив Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина и единственный ныне живущий космонавт из первого (Гагаринского) набора Борис Волынов.
Кроме того, орден получили российские космонавты Олег Новицкий и Сергей Прокопьев, а также первая белорусская космонавтка Марина Василевская.
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