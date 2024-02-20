https://ria.ru/20240220/putin-1928595779.html

Путин дал совет ярославскому губернатору

Путин дал совет ярославскому губернатору - РИА Новости, 20.02.2024

Путин дал совет ярославскому губернатору

Президент России Владимир Путин посоветовал губернатору Ярославской области ставить перед собой амбициозные цели - "когда-нибудь добьетесь их". РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T22:01

2024-02-20T22:01

2024-02-20T22:01

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ярославская область

ярославль

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валентина терешкова

михаил евраев

владимир путин

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал губернатору Ярославской области ставить перед собой амбициозные цели - "когда-нибудь добьетесь их". Глава государства во вторник проводит совещание по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал президенту о школе №32 имени В.В. Терешковой в Красноперекопском районе Ярославля. По его словам, в школе был проведен масштабный ремонт при поддержке Минпросвещения и Валентины Терешковой. "Мы благоустроили пруд перед школой, вместе с Российским футбольным союзом строим стадион напротив. Вместе с министерством культуры и Росимуществом планируем благоустроить и Петропавловский парк, и завершить ремонт в Петропавловском соборе. И получится хорошая такая точка притяжения и для школьников, и для их родителей, и для всех жителей района и Ярославля в целом", - рассказал губернатор. Он рассказал также, что в этой школе, как и в других школах региона, по его поручению в начальных классах введены обязательные уроки шахмат. "Не потому, что мы хотим, чтобы все стали великими шахматистами, а потому, что мы хотим, чтобы наши мальчики и девочки, все ребята, были умными", - пояснил Евраев. Губернатор рассказал про региональные стипендии студентам педагогического вуза, выразив надежду, что в будущем они станут учителями в школах Ярославской области. "Если будете ставить перед собой амбициозные цели, в том числе и в шахматах, то когда-нибудь добьетесь их", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240220/putin-1928593817.html

https://ria.ru/20240220/putin-1928592309.html

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общество, ярославская область, ярославль, россия, валентина терешкова, михаил евраев, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)