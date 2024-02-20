https://ria.ru/20240220/putin-1928595779.html
Путин дал совет ярославскому губернатору
Путин дал совет ярославскому губернатору - РИА Новости, 20.02.2024
Путин дал совет ярославскому губернатору
Президент России Владимир Путин посоветовал губернатору Ярославской области ставить перед собой амбициозные цели - "когда-нибудь добьетесь их". РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T22:01
2024-02-20T22:01
2024-02-20T22:01
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владимир путин
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал губернатору Ярославской области ставить перед собой амбициозные цели - "когда-нибудь добьетесь их". Глава государства во вторник проводит совещание по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал президенту о школе №32 имени В.В. Терешковой в Красноперекопском районе Ярославля. По его словам, в школе был проведен масштабный ремонт при поддержке Минпросвещения и Валентины Терешковой. "Мы благоустроили пруд перед школой, вместе с Российским футбольным союзом строим стадион напротив. Вместе с министерством культуры и Росимуществом планируем благоустроить и Петропавловский парк, и завершить ремонт в Петропавловском соборе. И получится хорошая такая точка притяжения и для школьников, и для их родителей, и для всех жителей района и Ярославля в целом", - рассказал губернатор. Он рассказал также, что в этой школе, как и в других школах региона, по его поручению в начальных классах введены обязательные уроки шахмат. "Не потому, что мы хотим, чтобы все стали великими шахматистами, а потому, что мы хотим, чтобы наши мальчики и девочки, все ребята, были умными", - пояснил Евраев. Губернатор рассказал про региональные стипендии студентам педагогического вуза, выразив надежду, что в будущем они станут учителями в школах Ярославской области. "Если будете ставить перед собой амбициозные цели, в том числе и в шахматах, то когда-нибудь добьетесь их", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240220/putin-1928593817.html
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общество, ярославская область, ярославль, россия, валентина терешкова, михаил евраев, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Общество, Ярославская область, Ярославль, Россия, Валентина Терешкова, Михаил Евраев, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Путин дал совет ярославскому губернатору
Путин посоветовал ярославскому губернатору ставить перед собой амбициозные цели
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал губернатору Ярославской области ставить перед собой амбициозные цели - "когда-нибудь добьетесь их".
Глава государства во вторник проводит совещание по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции.
Путин поддержал идею по восстановлению заброшенных усадеб в России
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
рассказал президенту о школе №32 имени В.В. Терешковой
в Красноперекопском районе Ярославля
. По его словам, в школе был проведен масштабный ремонт при поддержке Минпросвещения и Валентины Терешковой.
"Мы благоустроили пруд перед школой, вместе с Российским футбольным союзом строим стадион напротив. Вместе с министерством культуры и Росимуществом
планируем благоустроить и Петропавловский парк, и завершить ремонт в Петропавловском соборе. И получится хорошая такая точка притяжения и для школьников, и для их родителей, и для всех жителей района и Ярославля в целом", - рассказал губернатор.
Он рассказал также, что в этой школе, как и в других школах региона, по его поручению в начальных классах введены обязательные уроки шахмат. "Не потому, что мы хотим, чтобы все стали великими шахматистами, а потому, что мы хотим, чтобы наши мальчики и девочки, все ребята, были умными", - пояснил Евраев.
Губернатор рассказал про региональные стипендии студентам педагогического вуза, выразив надежду, что в будущем они станут учителями в школах Ярославской области.
"Если будете ставить перед собой амбициозные цели, в том числе и в шахматах, то когда-нибудь добьетесь их", - подчеркнул Путин.
Путин пообещал обсудить идею роликов о многодетности