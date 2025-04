https://ria.ru/20250414/kosmos-2011196665.html

Корабль с Кэти Перри отправился в космос

Корабль с Кэти Перри отправился в космос - РИА Новости, 14.04.2025

Корабль с Кэти Перри отправился в космос

Суборбитальный корабль New Shepard с певицей Кэти Перри и невестой основателя Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес на борту отправился в космос, сообщается на РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:20:00+03:00

2025-04-14T17:20:00+03:00

2025-04-14T17:43:00+03:00

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Суборбитальный корабль New Shepard с певицей Кэти Перри и невестой основателя Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес на борту отправился в космос, сообщается на сайте компании."Одиннадцатый пилотируемый полет космического корабля New Shepard — NS-31 — стартует с космодрома в Западном Техасе в понедельник, 14 апреля", — сообщил разработчик.В конце февраля стало известно, что экипаж одиннадцатого пилотируемого запуска суборбитального корабля New Shepard будет состоять только из женщин. Это первый полностью женский экипаж с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году.В команду вошли певица Кэти Перри, телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, писательница и ученый-исследователь в области биоастронавтики Аманда Нгуен, генеральный директор STEMBoard и бывший ракетный ученый NASA Аиша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн и невеста основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса руководитель миссии Лорен Санчес.Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов. Первый из них с Безосом на борту состоялся в июле 2021 года. Корабль назван в честь Алана Шепарда, первого американца, совершившего космический полет. Ранее на этой неделе компания осуществила десятый пилотируемый запуск New Shepard.

2025

Новости

