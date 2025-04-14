Рейтинг@Mail.ru
Корабль с Кэти Перри отправился в космос - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:20 14.04.2025 (обновлено: 17:43 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/kosmos-2011196665.html
Корабль с Кэти Перри отправился в космос
Корабль с Кэти Перри отправился в космос - РИА Новости, 14.04.2025
Корабль с Кэти Перри отправился в космос
Суборбитальный корабль New Shepard с певицей Кэти Перри и невестой основателя Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес на борту отправился в космос, сообщается на РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:20:00+03:00
2025-04-14T17:43:00+03:00
наука
кэти перри (хадсон)
джефф безос
валентина терешкова
blue origin
наса
космос - риа наука
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011195298_325:179:2542:1426_1920x0_80_0_0_5da042175cfc22cf6c30ffa52ac45d56.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Суборбитальный корабль New Shepard с певицей Кэти Перри и невестой основателя Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес на борту отправился в космос, сообщается на сайте компании."Одиннадцатый пилотируемый полет космического корабля New Shepard — NS-31 — стартует с космодрома в Западном Техасе в понедельник, 14 апреля", — сообщил разработчик.В конце февраля стало известно, что экипаж одиннадцатого пилотируемого запуска суборбитального корабля New Shepard будет состоять только из женщин. Это первый полностью женский экипаж с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году.В команду вошли певица Кэти Перри, телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, писательница и ученый-исследователь в области биоастронавтики Аманда Нгуен, генеральный директор STEMBoard и бывший ракетный ученый NASA Аиша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн и невеста основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса руководитель миссии Лорен Санчес.Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов. Первый из них с Безосом на борту состоялся в июле 2021 года. Корабль назван в честь Алана Шепарда, первого американца, совершившего космический полет. Ранее на этой неделе компания осуществила десятый пилотируемый запуск New Shepard.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кэти Перри отправилась в космос на корабле New Shepard в компании других девушек
Кэти Перри отправилась в космос на корабле New Shepard в компании других девушек
2025-04-14T17:20
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011195298_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90d52d0b22151b611c2a2e46831f5603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кэти перри (хадсон), джефф безос, валентина терешкова, blue origin, наса, космос - риа наука, в мире
Наука, Кэти Перри (Хадсон), Джефф Безос, Валентина Терешкова, Blue Origin, НАСА, Космос - РИА Наука, В мире
Корабль с Кэти Перри отправился в космос

Корабль Blue Origin с Кэти Перри и невестой Безоса Санчес отправился в космос

© Getty Images / Justin HamelРакета New Shepard компании Blue Origin стартует с пусковой площадки в Ван-Хорне, штат Техас
Ракета New Shepard компании Blue Origin стартует с пусковой площадки в Ван-Хорне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Getty Images / Justin Hamel
Ракета New Shepard компании Blue Origin стартует с пусковой площадки в Ван-Хорне, штат Техас
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Суборбитальный корабль New Shepard с певицей Кэти Перри и невестой основателя Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес на борту отправился в космос, сообщается на сайте компании.
"Одиннадцатый пилотируемый полет космического корабля New Shepard — NS-31 — стартует с космодрома в Западном Техасе в понедельник, 14 апреля", — сообщил разработчик.
В конце февраля стало известно, что экипаж одиннадцатого пилотируемого запуска суборбитального корабля New Shepard будет состоять только из женщин. Это первый полностью женский экипаж с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году.
В команду вошли певица Кэти Перри, телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, писательница и ученый-исследователь в области биоастронавтики Аманда Нгуен, генеральный директор STEMBoard и бывший ракетный ученый NASA Аиша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн и невеста основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса руководитель миссии Лорен Санчес.
Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов. Первый из них с Безосом на борту состоялся в июле 2021 года. Корабль назван в честь Алана Шепарда, первого американца, совершившего космический полет. Ранее на этой неделе компания осуществила десятый пилотируемый запуск New Shepard.
© Фото : Blue Origin/XЭкипаж NS-31
Экипаж NS-31 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Blue Origin/X
Экипаж NS-31
 
НаукаКэти Перри (Хадсон)Джефф БезосВалентина ТерешковаBlue OriginНАСАКосмос - РИА НаукаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала