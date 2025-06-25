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Володин: в Госдуме извинятся перед Терешковой за слух о ее самочувствии - РИА Новости, 25.06.2025
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14:27 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/gosduma-2025335496.html
Володин: в Госдуме извинятся перед Терешковой за слух о ее самочувствии
Володин: в Госдуме извинятся перед Терешковой за слух о ее самочувствии - РИА Новости, 25.06.2025
Володин: в Госдуме извинятся перед Терешковой за слух о ее самочувствии
В Госдуме извинятся перед депутатом Валентиной Терешковой на пленарном заседании за ситуацию со слухами о ее плохом самочувствии во вторник, сообщил... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:27:00+03:00
2025-06-25T14:27:00+03:00
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андрей картаполов
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Госдуме извинятся перед депутатом Валентиной Терешковой на пленарном заседании за ситуацию со слухами о ее плохом самочувствии во вторник, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Во вторник ряд СМИ опубликовал информацию, что Терешковой якобы стало плохо во время пленарного заседания. Позже глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, который на пленарном заседании сидит рядом с Терешковой, рассказал, что у нее все хорошо, она здорова. "Заранее хочу сказать, что сегодня мы извинимся перед Валентиной Владимировной Терешковой за вчерашнюю ситуацию, потому что она проходила у меня на глазах. Это не красит ни нас депутатов, ни представителей журналистского сообщества. Потому что ей надо было выйти на встречу, она пошла по проходу, но так как, когда Валентина Владимировна идёт по залу, обязательно найдется много депутатов, которые хотят с ней обняться, поздороваться, и образовалась толпа", - сказал он журналистам. Володин добавил, что выступающий в тот момент глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев расценил произошедшее, как "ситуацию, которая требует вмешательства и оказания помощи". "Замечательно у нее все со здоровьем сегодня на работе так же, как замечательно было и вчера", - добавил председатель ГД.
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валентина терешкова, вячеслав володин, андрей картаполов, госдума рф, единая россия, общество
Валентина Терешкова, Вячеслав Володин, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Володин: в Госдуме извинятся перед Терешковой за слух о ее самочувствии

Володин: в Госдуме извинятся перед Терешковой за слух о ее плохом самочувствии

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкВалентина Терешкова
Валентина Терешкова - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Валентина Терешкова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Госдуме извинятся перед депутатом Валентиной Терешковой на пленарном заседании за ситуацию со слухами о ее плохом самочувствии во вторник, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Во вторник ряд СМИ опубликовал информацию, что Терешковой якобы стало плохо во время пленарного заседания. Позже глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, который на пленарном заседании сидит рядом с Терешковой, рассказал, что у нее все хорошо, она здорова.
"Заранее хочу сказать, что сегодня мы извинимся перед Валентиной Владимировной Терешковой за вчерашнюю ситуацию, потому что она проходила у меня на глазах. Это не красит ни нас депутатов, ни представителей журналистского сообщества. Потому что ей надо было выйти на встречу, она пошла по проходу, но так как, когда Валентина Владимировна идёт по залу, обязательно найдется много депутатов, которые хотят с ней обняться, поздороваться, и образовалась толпа", - сказал он журналистам.
Володин добавил, что выступающий в тот момент глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев расценил произошедшее, как "ситуацию, которая требует вмешательства и оказания помощи".
"Замечательно у нее все со здоровьем сегодня на работе так же, как замечательно было и вчера", - добавил председатель ГД.
 
Валентина ТерешковаВячеслав ВолодинАндрей КартаполовГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
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