https://ria.ru/20250625/gosduma-2025335496.html

Володин: в Госдуме извинятся перед Терешковой за слух о ее самочувствии

Володин: в Госдуме извинятся перед Терешковой за слух о ее самочувствии - РИА Новости, 25.06.2025

Володин: в Госдуме извинятся перед Терешковой за слух о ее самочувствии

В Госдуме извинятся перед депутатом Валентиной Терешковой на пленарном заседании за ситуацию со слухами о ее плохом самочувствии во вторник, сообщил... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:27:00+03:00

2025-06-25T14:27:00+03:00

2025-06-25T14:27:00+03:00

валентина терешкова

вячеслав володин

андрей картаполов

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Госдуме извинятся перед депутатом Валентиной Терешковой на пленарном заседании за ситуацию со слухами о ее плохом самочувствии во вторник, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Во вторник ряд СМИ опубликовал информацию, что Терешковой якобы стало плохо во время пленарного заседания. Позже глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, который на пленарном заседании сидит рядом с Терешковой, рассказал, что у нее все хорошо, она здорова. "Заранее хочу сказать, что сегодня мы извинимся перед Валентиной Владимировной Терешковой за вчерашнюю ситуацию, потому что она проходила у меня на глазах. Это не красит ни нас депутатов, ни представителей журналистского сообщества. Потому что ей надо было выйти на встречу, она пошла по проходу, но так как, когда Валентина Владимировна идёт по залу, обязательно найдется много депутатов, которые хотят с ней обняться, поздороваться, и образовалась толпа", - сказал он журналистам. Володин добавил, что выступающий в тот момент глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев расценил произошедшее, как "ситуацию, которая требует вмешательства и оказания помощи". "Замечательно у нее все со здоровьем сегодня на работе так же, как замечательно было и вчера", - добавил председатель ГД.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валентина терешкова, вячеслав володин, андрей картаполов, госдума рф, единая россия, общество