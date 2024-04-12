https://ria.ru/20240412/volodin-1939534962.html
Володин поздравил россиян с Днем космонавтики
Володин поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2024
Володин поздравил россиян с Днем космонавтики
Полет Юрия Гагарина в космос изменил ход развития человечества, считает спикер ГД Вячеслав Володин. Его слова приводит Telegram-канал Госдумы. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:11
2024-04-12T10:11
2024-04-12T10:11
космос - риа наука
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Полет Юрия Гагарина в космос изменил ход развития человечества, считает спикер ГД Вячеслав Володин. Его слова приводит Telegram-канал Госдумы.Международный день полета человека в космос отмечается 12 апреля. В России в этот день празднуют День космонавтики. "Событие, которому посвящен этот праздник, изменило ход развития всего человечества, показало мощь нашей страны. Полет Юрия Гагарина стал величайшим прорывом отечественной науки, гражданским подвигом конструкторов, летчиков-космонавтов, военных медиков, инженеров, рабочих", - заявил он. Володин также поздравил депутатов и космонавтов Валентину Терешкову, Светлану Савицкую, Романа Романенко и Александра Самокутяева.
https://ria.ru/20240412/kosmos-1938672518.html
https://ria.ru/20240309/gagarin-1931067723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, россия, юрий гагарин (космонавт), вячеслав володин, валентина терешкова, госдума рф, общество
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Гагарин (космонавт), Вячеслав Володин, Валентина Терешкова, Госдума РФ, Общество
Володин поздравил россиян с Днем космонавтики
Володин: полет Гагарина в космос изменил ход развития человечества