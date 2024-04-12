Рейтинг@Mail.ru
Володин поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/volodin-1939534962.html
Володин поздравил россиян с Днем космонавтики
Володин поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2024
Володин поздравил россиян с Днем космонавтики
Полет Юрия Гагарина в космос изменил ход развития человечества, считает спикер ГД Вячеслав Володин. Его слова приводит Telegram-канал Госдумы. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:11
2024-04-12T10:11
космос - риа наука
россия
юрий гагарин (космонавт)
вячеслав володин
валентина терешкова
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581629336_0:68:2860:1677_1920x0_80_0_0_ce7f939f42f8ef0a66f9be7b14c449cc.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Полет Юрия Гагарина в космос изменил ход развития человечества, считает спикер ГД Вячеслав Володин. Его слова приводит Telegram-канал Госдумы.Международный день полета человека в космос отмечается 12 апреля. В России в этот день празднуют День космонавтики. "Событие, которому посвящен этот праздник, изменило ход развития всего человечества, показало мощь нашей страны. Полет Юрия Гагарина стал величайшим прорывом отечественной науки, гражданским подвигом конструкторов, летчиков-космонавтов, военных медиков, инженеров, рабочих", - заявил он. Володин также поздравил депутатов и космонавтов Валентину Терешкову, Светлану Савицкую, Романа Романенко и Александра Самокутяева.
https://ria.ru/20240412/kosmos-1938672518.html
https://ria.ru/20240309/gagarin-1931067723.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581629336_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_188e4d9f05654dabc1a37692bbfe2a66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, юрий гагарин (космонавт), вячеслав володин, валентина терешкова, госдума рф, общество
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Гагарин (космонавт), Вячеслав Володин, Валентина Терешкова, Госдума РФ, Общество
Володин поздравил россиян с Днем космонавтики

Володин: полет Гагарина в космос изменил ход развития человечества

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Полет Юрия Гагарина в космос изменил ход развития человечества, считает спикер ГД Вячеслав Володин. Его слова приводит Telegram-канал Госдумы.
Международный день полета человека в космос отмечается 12 апреля. В России в этот день празднуют День космонавтики.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-25 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
"И снится нам". Что вы знаете о космонавтике?
Вчера, 08:00
"Событие, которому посвящен этот праздник, изменило ход развития всего человечества, показало мощь нашей страны. Полет Юрия Гагарина стал величайшим прорывом отечественной науки, гражданским подвигом конструкторов, летчиков-космонавтов, военных медиков, инженеров, рабочих", - заявил он.
Володин также поздравил депутатов и космонавтов Валентину Терешкову, Светлану Савицкую, Романа Романенко и Александра Самокутяева.
Летчики-космонавты, герои Советского Союза Юрий Гагарин и Павел Попович на трибуне для гостей во время первомайской демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве, 1963 год - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Девять жизней Гагарина. Малоизвестные факты о первом космонавте
9 марта, 08:00
 
Космос - РИА НаукаРоссияЮрий Гагарин (космонавт)Вячеслав ВолодинВалентина ТерешковаГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала