https://ria.ru/20240412/volodin-1939534962.html

Володин поздравил россиян с Днем космонавтики

Володин поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2024

Володин поздравил россиян с Днем космонавтики

Полет Юрия Гагарина в космос изменил ход развития человечества, считает спикер ГД Вячеслав Володин. Его слова приводит Telegram-канал Госдумы. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:11

2024-04-12T10:11

2024-04-12T10:11

космос - риа наука

россия

юрий гагарин (космонавт)

вячеслав володин

валентина терешкова

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581629336_0:68:2860:1677_1920x0_80_0_0_ce7f939f42f8ef0a66f9be7b14c449cc.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Полет Юрия Гагарина в космос изменил ход развития человечества, считает спикер ГД Вячеслав Володин. Его слова приводит Telegram-канал Госдумы.Международный день полета человека в космос отмечается 12 апреля. В России в этот день празднуют День космонавтики. "Событие, которому посвящен этот праздник, изменило ход развития всего человечества, показало мощь нашей страны. Полет Юрия Гагарина стал величайшим прорывом отечественной науки, гражданским подвигом конструкторов, летчиков-космонавтов, военных медиков, инженеров, рабочих", - заявил он. Володин также поздравил депутатов и космонавтов Валентину Терешкову, Светлану Савицкую, Романа Романенко и Александра Самокутяева.

https://ria.ru/20240412/kosmos-1938672518.html

https://ria.ru/20240309/gagarin-1931067723.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, юрий гагарин (космонавт), вячеслав володин, валентина терешкова, госдума рф, общество