https://ria.ru/20230929/rostov-1899553934.html

Терешкова поддержала идею переименования Ростова в Ростов Великий

Терешкова поддержала идею переименования Ростова в Ростов Великий - РИА Новости, 29.09.2023

Терешкова поддержала идею переименования Ростова в Ростов Великий

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова поддержала инициативу о переименовании города Ростов в Ярославской области в Ростов Великий,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T20:54

2023-09-29T20:54

2023-09-29T20:54

ярославская область

ярославская область

ростов

россия

михаил евраев

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

валентина терешкова

госдума рф

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ЯРОСЛАВЛЬ , 29 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова поддержала инициативу о переименовании города Ростов в Ярославской области в Ростов Великий, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Нашу инициативу о переименовании Ростова в Ростов Великий подержали самая знаменитая ярославна, наша легендарная землячка, первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова и сенатор РФ Александр Ильич Русаков", - написал Евраев в своем Telegram-канале. По данным правительства Ярославской области, с инициативой смены названия выступил сам Евраев. По его поручению сформирован оргкомитет по переименованию Ростова, идет подготовка необходимых документов. Подходит к концу сбор мнений горожан, его проводят участники общественного движения "За Ростов Великий!" "Известно, что процедура опроса необязательна, так как не предусмотрена законодательством, при этом деятельность общественников поддержало руководство региона. Подавляющее большинство опрошенных поддерживает инициативу", - информирует правительство региона. Областное правительство приводит слова Терешковой, которая считает, что переименование Ростова в Ростов Великий "станет важным шагом на пути к переменам в городе". "Ростов Великий, один из древнейших городов России с тысячелетней историей, по праву имеет основания именоваться Великим. Это духовный и нравственный символ нашего Отечества, колыбель крещения Руси. Здесь возникла одна из старейших православных епархий нашей страны, и на озере Неро началось крещение северо-восточной части Руси святым князем Владимиром", - цитирует Терешкову правительство региона. По ее словам, сейчас Ростов – это "скромный районный центр". "Чтобы Ростов сделать по-настоящему великим, нужно приложить максимум усилий, нужна сплоченная работа власти и жителей города. Переименование в Ростов Великий станет важным шагом на пути к переменам в городе", - подчеркнула Терешкова. По словам губернатора, параллельно со сменой названия в Ростове идет большая работа по его благоустройству. Жители Ростова, по мнению Евраева, уже видят эти преобразования.

https://ria.ru/20230929/proizvodstvo-1899532332.html

https://ria.ru/20230918/zdorove-1897031350.html

https://ria.ru/20230918/gostinitsy-1897062825.html

ярославская область

ростов

россия

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ярославская область, ростов, россия, михаил евраев, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), валентина терешкова, госдума рф