Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/tereshkova-1931433135.html
Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения
Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения - РИА Новости, 06.03.2024
Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин в среду позвонил Валентине Терешковой и лично поздравил первую в мире женщину-космонавта с днем рождения, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:44
2024-03-06T12:44
космос - риа наука
россия
валентина терешкова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569400248_0:209:2899:1839_1920x0_80_0_0_da6f38326c0de0336b817553d62320d7.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду позвонил Валентине Терешковой и лично поздравил первую в мире женщину-космонавта с днем рождения, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин по телефону поздравил Валентину Терешкову с днем рождения, пожелал ей, прежде всего, здоровья и дальнейших успехов", - заявил Песков.
https://ria.ru/20230610/fotoarkhiv-1877237141.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569400248_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_a401f38f19970c87a7691e10ffc17ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, валентина терешкова, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Валентина Терешкова, Владимир Путин
Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

Путин позвонил Валентине Терешковой и поздравил с днем рождения

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду позвонил Валентине Терешковой и лично поздравил первую в мире женщину-космонавта с днем рождения, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин по телефону поздравил Валентину Терешкову с днем рождения, пожелал ей, прежде всего, здоровья и дальнейших успехов", - заявил Песков.
Летчик-космонавт Валентина Терешкова, ставшая впоследствии первой в мире женщиной-космонавтом, в тренажере космического корабля Восток - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Женщина-легенда с позывным "Чайка": уникальные фото Валентины Терешковой
10 июня 2023, 05:34
 
Космос - РИА НаукаРоссияВалентина ТерешковаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала