https://ria.ru/20240306/tereshkova-1931433135.html
Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения
Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения - РИА Новости, 06.03.2024
Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин в среду позвонил Валентине Терешковой и лично поздравил первую в мире женщину-космонавта с днем рождения, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:44
2024-03-06T12:44
2024-03-06T12:44
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду позвонил Валентине Терешковой и лично поздравил первую в мире женщину-космонавта с днем рождения, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин по телефону поздравил Валентину Терешкову с днем рождения, пожелал ей, прежде всего, здоровья и дальнейших успехов", - заявил Песков.
https://ria.ru/20230610/fotoarkhiv-1877237141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, валентина терешкова, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Валентина Терешкова, Владимир Путин
Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения
Путин позвонил Валентине Терешковой и поздравил с днем рождения
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду позвонил Валентине Терешковой и лично поздравил первую в мире женщину-космонавта с днем рождения, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин по телефону поздравил Валентину Терешкову с днем рождения, пожелал ей, прежде всего, здоровья и дальнейших успехов", - заявил Песков.
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