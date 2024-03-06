https://ria.ru/20240306/tereshkova-1931433135.html

Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения - РИА Новости, 06.03.2024

Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин в среду позвонил Валентине Терешковой и лично поздравил первую в мире женщину-космонавта с днем рождения, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:44

2024-03-06T12:44

2024-03-06T12:44

космос - риа наука

россия

валентина терешкова

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду позвонил Валентине Терешковой и лично поздравил первую в мире женщину-космонавта с днем рождения, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин по телефону поздравил Валентину Терешкову с днем рождения, пожелал ей, прежде всего, здоровья и дальнейших успехов", - заявил Песков.

https://ria.ru/20230610/fotoarkhiv-1877237141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, валентина терешкова, владимир путин