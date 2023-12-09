https://ria.ru/20231209/geroi-1914767666.html

Володин поздравил героев Отечества с праздником

Володин поздравил героев Отечества с праздником - РИА Новости, 09.12.2023

Володин поздравил героев Отечества с праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на сайте Госдумы поздравил героев Отечества с праздником, подчеркнув, что их вклад в обеспечение безопасности России очень РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T10:34

2023-12-09T10:34

2023-12-09T10:51

россия

вячеслав володин

общество

день героев отечества

госдума рф

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на сайте Госдумы поздравил героев Отечества с праздником, подчеркнув, что их вклад в обеспечение безопасности России очень высоко ценится. День героев Отечества отмечается в России 9 декабря. Этот праздник был утвержден в 2007 году и приурочен к учреждению в 1769 году Екатериной II высшей военной награды России - ордена Святого Георгия Победоносца. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил Героев Отечества с праздником. Он подчеркнул, что их преданное служение Отечеству, вклад в развитие страны, обеспечение ее безопасности и обороноспособности заслуживают уважения", - говорится в публикации на сайте Госдумы. Отмечается, что среди депутатов ГД восемь человек имеют знание Героя Советского Союза или Героя Российской Федерации. "Герой Советского Союза Валентина Терешкова, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации Артур Чилингаров, Герой Российской Федерации Адам Делимханов, дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая, Герой Российской Федерации Владимир Шаманов, Герой Российской Федерации Андрей Красов, Герой Российской Федерации Роман Романенко, Герой Российской Федерации Александр Самокутяев", - уточняется в публикации.

https://ria.ru/20231209/den_geroev_otechestva-1914351932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вячеслав володин, общество, день героев отечества, госдума рф