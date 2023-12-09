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Володин поздравил героев Отечества с праздником - РИА Новости, 09.12.2023
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10:34 09.12.2023 (обновлено: 10:51 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/geroi-1914767666.html
Володин поздравил героев Отечества с праздником
Володин поздравил героев Отечества с праздником - РИА Новости, 09.12.2023
Володин поздравил героев Отечества с праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на сайте Госдумы поздравил героев Отечества с праздником, подчеркнув, что их вклад в обеспечение безопасности России очень РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T10:34
2023-12-09T10:51
россия
вячеслав володин
общество
день героев отечества
госдума рф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на сайте Госдумы поздравил героев Отечества с праздником, подчеркнув, что их вклад в обеспечение безопасности России очень высоко ценится. День героев Отечества отмечается в России 9 декабря. Этот праздник был утвержден в 2007 году и приурочен к учреждению в 1769 году Екатериной II высшей военной награды России - ордена Святого Георгия Победоносца. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил Героев Отечества с праздником. Он подчеркнул, что их преданное служение Отечеству, вклад в развитие страны, обеспечение ее безопасности и обороноспособности заслуживают уважения", - говорится в публикации на сайте Госдумы. Отмечается, что среди депутатов ГД восемь человек имеют знание Героя Советского Союза или Героя Российской Федерации. "Герой Советского Союза Валентина Терешкова, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации Артур Чилингаров, Герой Российской Федерации Адам Делимханов, дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая, Герой Российской Федерации Владимир Шаманов, Герой Российской Федерации Андрей Красов, Герой Российской Федерации Роман Романенко, Герой Российской Федерации Александр Самокутяев", - уточняется в публикации.
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россия, вячеслав володин, общество, день героев отечества, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Общество, День Героев Отечества, Госдума РФ
Володин поздравил героев Отечества с праздником

Володин отметил вклад героев Отечества в развитие России и ее безопасность

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на сайте Госдумы поздравил героев Отечества с праздником, подчеркнув, что их вклад в обеспечение безопасности России очень высоко ценится.
День героев Отечества отмечается в России 9 декабря. Этот праздник был утвержден в 2007 году и приурочен к учреждению в 1769 году Екатериной II высшей военной награды России - ордена Святого Георгия Победоносца.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил Героев Отечества с праздником. Он подчеркнул, что их преданное служение Отечеству, вклад в развитие страны, обеспечение ее безопасности и обороноспособности заслуживают уважения", - говорится в публикации на сайте Госдумы.
Отмечается, что среди депутатов ГД восемь человек имеют знание Героя Советского Союза или Героя Российской Федерации.
"Герой Советского Союза Валентина Терешкова, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации Артур Чилингаров, Герой Российской Федерации Адам Делимханов, дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая, Герой Российской Федерации Владимир Шаманов, Герой Российской Федерации Андрей Красов, Герой Российской Федерации Роман Романенко, Герой Российской Федерации Александр Самокутяев", - уточняется в публикации.
Президент РФ Владимир Путин и российские военнослужащие, удостоенные звания Героев России, на торжественном приеме в Кремле. 8 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
День героев Отечества в России
00:31
 
РоссияВячеслав ВолодинОбществоДень Героев ОтечестваГосдума РФ
 
 
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