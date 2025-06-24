У Терешковой все хорошо со здоровьем, сообщил Картаполов

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"Что касается здоровья Валентины Владимировны Терешковой — не дождутся те, кто хочет, чтобы оно пошатнулось. Она наша гордость, народная любимица. <...> Мы никому не дадим ее в обиду и никому не дадим подорвать ее здоровье, у нее все хорошо. <...> Я сижу (на пленарном заседании. — Прим. ред.) рядом с ней, вот через проход, <...> она абсолютно здорова".