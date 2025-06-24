У Терешковой все хорошо со здоровьем, сообщил Картаполов
Картаполов: Терешкова здорова и чувствует себя хорошо
© Science Museum, LondonВалентина Терешкова
© Science Museum, London
Валентина Терешкова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Валентина Терешкова совершенно здорова, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, что Терешковой якобы стало плохо во время пленарного заседания.
«
"Что касается здоровья Валентины Владимировны Терешковой — не дождутся те, кто хочет, чтобы оно пошатнулось. Она наша гордость, народная любимица. <...> Мы никому не дадим ее в обиду и никому не дадим подорвать ее здоровье, у нее все хорошо. <...> Я сижу (на пленарном заседании. — Прим. ред.) рядом с ней, вот через проход, <...> она абсолютно здорова".
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