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У Терешковой все хорошо со здоровьем, сообщил Картаполов - РИА Новости, 24.06.2025
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15:53 24.06.2025 (обновлено: 18:07 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tereshkova-2025121051.html
У Терешковой все хорошо со здоровьем, сообщил Картаполов
У Терешковой все хорошо со здоровьем, сообщил Картаполов - РИА Новости, 24.06.2025
У Терешковой все хорошо со здоровьем, сообщил Картаполов
Валентина Терешкова совершенно здорова, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:53:00+03:00
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валентина терешкова
андрей картаполов
госдума рф
политика
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Валентина Терешкова совершенно здорова, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, что Терешковой якобы стало плохо во время пленарного заседания.
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валентина терешкова, андрей картаполов, госдума рф, политика
Валентина Терешкова, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Политика
У Терешковой все хорошо со здоровьем, сообщил Картаполов

Картаполов: Терешкова здорова и чувствует себя хорошо

© Science Museum, LondonВалентина Терешкова
Валентина Терешкова - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Science Museum, London
Валентина Терешкова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Валентина Терешкова совершенно здорова, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, что Терешковой якобы стало плохо во время пленарного заседания.
«

"Что касается здоровья Валентины Владимировны Терешковой не дождутся те, кто хочет, чтобы оно пошатнулось. Она наша гордость, народная любимица. <...> Мы никому не дадим ее в обиду и никому не дадим подорвать ее здоровье, у нее все хорошо. <...> Я сижу (на пленарном заседании. Прим. ред.) рядом с ней, вот через проход, <...> она абсолютно здорова".

Андрей Картаполов
Космонавт Валентина Терешкова перед стартом на космическом корабле Восток-6 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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Валентина ТерешковаАндрей КартаполовГосдума РФПолитика
 
 
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