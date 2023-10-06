https://ria.ru/20231006/rostov-1901023617.html
Переименование Ростова в Ростов Великий поддержали 13,8 тысячи жителей
Переименование Ростова в Ростов Великий поддержали 13,8 тысячи жителей - РИА Новости, 06.10.2023
Переименование Ростова в Ростов Великий поддержали 13,8 тысячи жителей
Переименование города Ростов в Ярославской области в Ростов Великий поддержали 13,8 тысячи жителей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:54
2023-10-06T17:54
2023-10-06T17:57
ярославская область
михаил евраев
валентина терешкова
госдума рф
валерий баринов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Переименование города Ростов в Ярославской области в Ростов Великий поддержали 13,8 тысячи жителей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Первого октября закончен сбор голосов по вопросу переименования Ростова в Ростов Великий, подведены его итоги. Всего собрано 13922 подписи жителей города, это 58% от общего числа горожан в возрасте от 14 лет. Из них 13854 человека выразили поддержку смене названия, 68 человек не согласны с инициативой", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Михаила Евраева. Губернатор поблагодарил всех, кто нашел время и принял участие в опросе, который проводило общественное движение "За Ростов Великий!". Особые слова признательности он адресовал ростовским общественникам. Евраев отметил, что закон не обязывает проводить опрос граждан, но изучение общественного мнения поставило точку в многолетней дискуссии о необходимости переименования Ростова. "Подавляющее большинство опрошенных высказались за смену названия. Это значит, что люди видят позитивные перемены, верят в величие родного города", - подчеркнул губернатор. Правительство Ярославской области информирует, что в настоящее время продолжается работа оргкомитета, сформированного по распоряжению главы региона: участники работают над сбором необходимых документов, которые впоследствии будут представлены в Яроблдуму, а затем и в Государственную Думу РФ. По данным областного правительства, поддержку инициативе уже высказали Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР и депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова, сенаторы РФ Наталия Косихина и Александр Русаков, народный артист РФ Валерий Баринов, кинопродюсер Андрей Ищенко и другие.
https://ria.ru/20231006/mediki-1900943740.html
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михаил евраев, валентина терешкова, госдума рф, валерий баринов
Ярославская область, Михаил Евраев, Валентина Терешкова, Госдума РФ, Валерий Баринов
Переименование Ростова в Ростов Великий поддержали 13,8 тысячи жителей
Переименование ярославского Ростова в Ростов Великий поддержали 13,8 тыс жителей
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Переименование города Ростов в Ярославской области в Ростов Великий поддержали 13,8 тысячи жителей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"Первого октября закончен сбор голосов по вопросу переименования Ростова в Ростов Великий, подведены его итоги. Всего собрано 13922 подписи жителей города, это 58% от общего числа горожан в возрасте от 14 лет. Из них 13854 человека выразили поддержку смене названия, 68 человек не согласны с инициативой", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Михаила Евраева.
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Губернатор поблагодарил всех, кто нашел время и принял участие в опросе, который проводило общественное движение "За Ростов Великий!". Особые слова признательности он адресовал ростовским общественникам.
Евраев отметил, что закон не обязывает проводить опрос граждан, но изучение общественного мнения поставило точку в многолетней дискуссии о необходимости переименования Ростова.
"Подавляющее большинство опрошенных высказались за смену названия. Это значит, что люди видят позитивные перемены, верят в величие родного города", - подчеркнул губернатор.
Правительство Ярославской области информирует, что в настоящее время продолжается работа оргкомитета, сформированного по распоряжению главы региона: участники работают над сбором необходимых документов, которые впоследствии будут представлены в Яроблдуму, а затем и в Государственную Думу РФ
.
По данным областного правительства, поддержку инициативе уже высказали Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР
и депутат Госдумы
РФ Валентина Терешкова
, сенаторы РФ Наталия Косихина и Александр Русаков, народный артист РФ Валерий Баринов
, кинопродюсер Андрей Ищенко
и другие.
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