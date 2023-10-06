https://ria.ru/20231006/rostov-1901023617.html

Переименование Ростова в Ростов Великий поддержали 13,8 тысячи жителей

Переименование Ростова в Ростов Великий поддержали 13,8 тысячи жителей - РИА Новости, 06.10.2023

Переименование Ростова в Ростов Великий поддержали 13,8 тысячи жителей

Переименование города Ростов в Ярославской области в Ростов Великий поддержали 13,8 тысячи жителей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:54

2023-10-06T17:54

2023-10-06T17:57

ярославская область

михаил евраев

валентина терешкова

госдума рф

валерий баринов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Переименование города Ростов в Ярославской области в Ростов Великий поддержали 13,8 тысячи жителей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Первого октября закончен сбор голосов по вопросу переименования Ростова в Ростов Великий, подведены его итоги. Всего собрано 13922 подписи жителей города, это 58% от общего числа горожан в возрасте от 14 лет. Из них 13854 человека выразили поддержку смене названия, 68 человек не согласны с инициативой", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Михаила Евраева. Губернатор поблагодарил всех, кто нашел время и принял участие в опросе, который проводило общественное движение "За Ростов Великий!". Особые слова признательности он адресовал ростовским общественникам. Евраев отметил, что закон не обязывает проводить опрос граждан, но изучение общественного мнения поставило точку в многолетней дискуссии о необходимости переименования Ростова. "Подавляющее большинство опрошенных высказались за смену названия. Это значит, что люди видят позитивные перемены, верят в величие родного города", - подчеркнул губернатор. Правительство Ярославской области информирует, что в настоящее время продолжается работа оргкомитета, сформированного по распоряжению главы региона: участники работают над сбором необходимых документов, которые впоследствии будут представлены в Яроблдуму, а затем и в Государственную Думу РФ. По данным областного правительства, поддержку инициативе уже высказали Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР и депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова, сенаторы РФ Наталия Косихина и Александр Русаков, народный артист РФ Валерий Баринов, кинопродюсер Андрей Ищенко и другие.

https://ria.ru/20231006/mediki-1900943740.html

https://ria.ru/20230929/proizvodstvo-1899532332.html

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михаил евраев, валентина терешкова, госдума рф, валерий баринов