"Космический автобус" будет возить туристов в планетарий в Ярославле
В Ярославле "космический автобус" будет возить туристов в музей
CC BY-SA 3.0 / Stolbovsky / Планетарий имени Валентины Терешковой в ЯрославлеЯрославский планетарий им. В. Терешковой
Ярославский планетарий им. В. Терешковой
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Оформленный в космической тематике автобус будет курсировать между Ярославским планетарием и музеем "Космос", сообщает правительство Ярославской области.
По данным областного правительства, еще летом, во время открытия музея "Космос" после реконструкции, губернатор региона Михаил Евраев выступил с инициативой запустить туристический маршрут между Ярославским планетарием и музеем "Космос" в поселке Никульское. Оба объекта носят имя первой женщины-космонавта, уроженки Ярославской области Валентины Терешковой.
"На новый туристический маршрут... из регионального бюджета будут дополнительно выделены средства. Соответствующие поправки приняты сегодня депутатами Ярославской областной думы", - говорится в сообщении.
Губернатор Михаил Евраев выразил уверенность, что планетарий как инновационное явление в сфере культуры и просвещения, а также обновленная экспозиция музея вкупе с новой оригинальной формой путешествия между ними привлекут и заинтересуют туристов разных возрастов.
"Стены и потолок автобуса могут стать дополнительными поверхностями для создания 3D-эффекта и помогут пассажирам почувствовать себя пилотами космического корабля и погрузиться в историю освоения космоса", - цитирует пресс-служба областного правительства министра культуры Ярославской области Марину Васильеву.
По ее словам, задача правительства региона – не только сохранить память о великих свершениях первопроходцев, но и сформировать представление о современной космонавтике. "Не случайно на протяжении многих лет Россия сохраняет за собой статус великой космической державы", - подчеркнула Васильева.