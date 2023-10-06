https://ria.ru/20231006/kosmos-1901009769.html

"Космический автобус" будет возить туристов в планетарий в Ярославле

"Космический автобус" будет возить туристов в планетарий в Ярославле - РИА Новости, 06.10.2023

"Космический автобус" будет возить туристов в планетарий в Ярославле

Оформленный в космической тематике автобус будет курсировать между Ярославским планетарием и музеем "Космос", сообщает правительство Ярославской области. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:14

2023-10-06T17:14

2023-10-06T17:32

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Оформленный в космической тематике автобус будет курсировать между Ярославским планетарием и музеем "Космос", сообщает правительство Ярославской области. По данным областного правительства, еще летом, во время открытия музея "Космос" после реконструкции, губернатор региона Михаил Евраев выступил с инициативой запустить туристический маршрут между Ярославским планетарием и музеем "Космос" в поселке Никульское. Оба объекта носят имя первой женщины-космонавта, уроженки Ярославской области Валентины Терешковой. "На новый туристический маршрут... из регионального бюджета будут дополнительно выделены средства. Соответствующие поправки приняты сегодня депутатами Ярославской областной думы", - говорится в сообщении. Губернатор Михаил Евраев выразил уверенность, что планетарий как инновационное явление в сфере культуры и просвещения, а также обновленная экспозиция музея вкупе с новой оригинальной формой путешествия между ними привлекут и заинтересуют туристов разных возрастов. "Стены и потолок автобуса могут стать дополнительными поверхностями для создания 3D-эффекта и помогут пассажирам почувствовать себя пилотами космического корабля и погрузиться в историю освоения космоса", - цитирует пресс-служба областного правительства министра культуры Ярославской области Марину Васильеву. По ее словам, задача правительства региона – не только сохранить память о великих свершениях первопроходцев, но и сформировать представление о современной космонавтике. "Не случайно на протяжении многих лет Россия сохраняет за собой статус великой космической державы", - подчеркнула Васильева.

https://ria.ru/20230413/kosmos-1864892011.html

https://ria.ru/20231006/turizm-1900923047.html

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космос - риа наука, ярославская область, ярославль, россия, михаил евраев, валентина терешкова, ярославская областная дума