https://ria.ru/20240725/kosmos-1961413094.html

Женщины в космосе

Женщины в космосе - РИА Новости, 25.07.2024

Женщины в космосе

Прошло более полувека с момента первого в истории полета человека в космос 12 апреля 1961 года. За это время более шестисот человек побывало на орбите Земли. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T02:01

2024-07-25T02:01

2024-07-25T02:01

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Прошло более полувека с момента первого в истории полета человека в космос 12 апреля 1961 года. За это время более шестисот человек побывало на орбите Земли. Человека, прошедшего специальную медико-биологическую и техническую подготовку и получившего право на проведение испытания и эксплуатацию космической техники в космическом полете, в СССР / России называют космонавтом, в США и ряде других стран – астронавтом, в Китае – тайконавтом. На борту космических кораблей летали не только мужчины, но и женщины. С 1963 года, когда в космосе побывала первая женщина, и по апрель 2024 года в космическом пространстве побывали 76 женщин, в том числе из СССР и РФ – шесть (включая актрису Юлию Пересильд), США – 58, Канады, Японии и Китая – по две, Великобритании, Франции, Италии, Республики Кореи, Саудовской Аравии и Белоруссии – по одной.Первой в мире женщиной, полетевшей в космос, стала Валентина Терешкова, летчик-космонавт СССР. Ее первый и единственный полет состоялся 16 июня 1963 года. Он продолжался 2 суток 22 часа 50 минут. Это также был первый в мире одиночный полет женщины в космосе. Второй женщиной, осуществившей космический полет, стала Светлана Савицкая, летчик-космонавт СССР. Первую орбитальную командировку она осуществила 19-27 августа 1982 года по программе второй экспедиции посещения первого основного экипажа станции "Салют-7". Второй космический полет Савицкая выполнила 17-29 июля 1984 года по программе экспедиции посещения третьего основного экипажа станции "Салют-7". Во время этого полета она стала первой из женщин, осуществившей выход в открытый космос продолжительностью 3 часа 35 минут. Это произошло 25 июля 1984 года. Общая длительность космических полетов Савицкой составила 19 суток 17 часов 7 минут. Первой в истории современной России женщиной-космонавтом стала Елена Кондакова. Она совершила два космических полета и стала первой женщиной, которая летала на двух разных типах космических кораблей – российском "Союзе" (3 октября 1994 года – 22 марта 1995 года) и американском шаттле (15-24 мая 1997 года). Обе ее орбитальные командировки проходили на станции "Мир". Первый полет Кондаковой продолжался 169 суток 5 часов 21 минуту, а второй – 9 суток 5 часов 20 минут.Первой российской женщиной, работавшей на Международной космической станции (МКС), стала Елена Серова. Ее полет проходил с 26 сентября 2014 года по 12 марта 2015 года. Длительность орбитальной экспедиции составила 167 суток 5 часов 49 минут. Первым российским космонавтом, совершившим полет на принадлежащем компании SpaceX корабле Crew Dragon, стала Анна Кикина. Кроме того, это второй полет россиянки на американском космическом корабле в истории отечественной космонавтики. Crew Dragon – первый коммерческий пилотируемый аппарат, предназначенный для доставки экипажей и грузов на МКС. Полет Кикиной продолжался с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года и составил 157 суток. В США женщины-астронавты появились с началом программы Space Shuttle, космические полеты по которой стали осуществляться с 1981 года.Первой американкой, полетевшей в космос, стала Салли Райд. Ее полет состоялся 18-24 июня 1983 год на шаттле "Челленджер". Он продолжался 6 суток 2 часа 25 минут. Второй полет она совершила 5-13 октября 1984 года тоже на шаттле "Челленджер" продолжительностью 8 суток 5 часов 24 минуты.Первой женщиной пилотом и командиром космического корабля стала американка Айлин Коллинз. Она совершила четыре полета. В первых двух Коллинз была пилотом сначала на шаттле "Дискавери" в 1995 году, затем на шаттле "Атлантис" в 1997 году. Третий полет на шаттле "Колумбия" в 1999 году и четвертый на шаттле "Дискавери" в 2005 году она осуществила в качестве командира экипажа. Общая продолжительность ее космических полетов составила 36 суток 8 часов 10 минут. Астронавт Шеннон Лусид стала первой женщиной, совершившей пять космических полетов в 1985, 1989, 1991, 1993 и 1996 годах. Их общая продолжительность составила 223 суток 2 часа 57 минут. Она также стала первой американской женщиной-астронавтом, работавшей в качестве члена экспедиции на станции "Мир". Она провела на станции 188 суток, установив рекорд среди космонавтов-женщин. Первой американкой, выходившей за пределы космического корабля, стала Кэтрин Салливан в 1984 году. Продолжительность ее работы в открытом космосе составила 3 часа 27 минут. Это был первый полет Салливан. После она еще дважды летала на шаттлах в 1990 и 1992 годах, но больше в открытый космос не выходила. Общая продолжительность ее космических полетов составила 22 суток 4 часа 52 минуты. Первой американкой, работавшей в составе экспедиции на МКС, стала Сьюзен Хелмс. Это произошло в 2001 году в ее пятом и последнем космическом полете. Во время него она установила рекорд по непрерывному пребыванию в открытом космосе – 8 часов 56 минут. До этого полета Сьюзен Хелмс побывала на орбите Земли в 1993, 1994, 1996 и 2000 годах. Общая продолжительность ее полетов составила 210 суток 23 часа 10 минут. Американский астронавт Пегги Уитсон стала первой женщиной – командиром МКС. Она совершила три длительных экспедиции на станцию. В первой орбитальной командировке в 2002 году она была в качестве бортинженера, научного сотрудника экипажа пятой основной экспедиции МКС. Во втором космическом полете с октября 2007 года по апрель 2008 года руководила экспедицией МКС-16. Уитсон стала также первой женщиной, возглавившей МКС дважды. Это произошло во время третьей ее орбитальной командировки, продолжавшейся с ноября 2016 года по июнь 2017 года. Она была командиром МКС с апреля по июнь 2017 года. На счету Уитсон также женский рекорд по числу выходов в открытый космос, она совершала работы на внешней поверхности МКС 10 раз, проведя в открытом космосе в общей сложности 60 часов 19 минут. В сумме Уитсон находилась за пределами Земли 675 дней, самое продолжительное время среди американских астронавтов. Первой афроамериканкой, полетевшей в космос, стала Мэй Джемисон. Она совершила один космический полет на шаттле "Индевор" в 1992 году продолжительностью 7 суток 22 часа 31 минуту. Первой латиноамериканкой в космосе стала Эллен Очоа, совершившая на шаттлах "Дискавери" и "Атлантис" четыре космических полета в 1993, 1994, 1999 и 2002 годах общей продолжительностью 40 суток 19 часов и 42 минуты. Первой космической туристкой стала американка иранского происхождения Ануше Ансари, побывавшая на борту МКС 18-29 сентября 2006 года. Продолжительность полета составила 10 суток 21 час 4 минуты. Первым "женским дуэтом" в открытом космосе стали американки Кристина Кук и Джессика Мейр. 18 октября 2019 года за время работы на внешней поверхности МКС, длившейся около семи часов, они успешно заменили вышедший из строя элемент питания на американском сегменте станции, а также выполнили ряд дополнительных заданий. Кристине Кук принадлежит рекорд среди женщин-астронавтов США по продолжительности одного орбитального полета – она находилась в космосе 328 суток 13 часов 58 минут. В ходе своего пребывания на МКС она выполнила шесть выходов в открытый космос общей продолжительностью 42 часа 15 минут. Первой в мире женщиной, принявшей участие в съемках художественного фильма в космосе, стала исполнительница главной роли в "Вызове" Юлия Пересильд. 5 октября 2021 года артистка отправилась на МКС, где провела 12 дней. Джессика Уоткинс стала первой женщиной-астронавтом афроамериканского происхождения, участвовавшей в долгосрочной миссии на МКС. Продолжительность ее полета, который длился с апреля по октябрь 2022 года, составила 170 суток 13 часов 2 минуты. Первым астронавтом – представительницей коренного населения США стала Николь Манн. Ее полет в качестве командира экипажа проходил с октября 2022 года по март 2023 года и составил 157 суток 10 часов 1 минуту. В ходе полета Манн совершила два выхода в открытый космос общей продолжительностью 14 часов 2 минуты. История покорения космоса имеет трагическую сторону. В двух катастрофах шаттлов погибли четыре женщины. 28 января 1986 года через 73 секунды после старта взорвался шаттл "Челленджер". На его борту находились семь астронавтов, в том числе две женщины Джудит Резник и Криста Маколифф. Для Резник это был второй космический полет. Первый она совершила в 1984 году на шаттле "Дискавери". Криста Маколифф была первым непрофессиональным астронавтом. В полет ее отобрали по программе "Учитель в космосе". В экипаже являлась специалистом по полезной нагрузке. Криста Маколифф не считается побывавшей в космосе, так как шаттл взорвался на высоте 14 километров, то есть в атмосфере Земли, верхний предел, которой около 800 километров. Еще две женщины-астронавта Лорел Кларк и Калпана Чавла (первая женщина индийского происхождения в космосе), входившие в экипаж шаттла "Колумбия", погибли 1 февраля 2003 года, когда за 16 минут до приземления космический корабль развалился на части. До катастрофы шаттл находился в полете 15 суток 22 часа 20 минут. Для Кларк это была первая орбитальная экспедиция, для Чавлы – вторая. Первый полет она совершила в 1997 году. Помимо представительниц России и США в космос побывали женщины из еще нескольких государств.Первая и единственная представительница Великобритании Хелен Шарман совершила полет в космос в мае 1991 года на корабле "Союз" на орбитальную станцию "Мир". Она также является первым астронавтом Великобритании и первой женщиной-астронавтом в Европе. Первой женщиной-астронавтом Канады стала Роберта Бондар. Она слетала в космос в январе 1992 года в качестве специалиста по полезной нагрузке в экипаже шаттла "Дискавери". Вторая представительница Канады Жюли Пейет совершила два космических полета на шаттлах в 1999 и 2009 годах. Первой женщиной-астронавтом Японии стала Тиаки Мукаи. Свой первый полет она совершила в июле 1994 года в качестве специалиста по полезной нагрузке в составе экипажа шаттла "Колумбия", второй – в 1998 году на шаттле "Дискавери". Вторая японка Наоко Ямазаки осуществила полет в 2010 году на шаттле "Дискавери". Во время орбитальной экспедиции она побывала на МКС. Первой женщиной-астронавтом Франции стала Клоди Андре-Дэе. Она совершила два космических полета на российском космическом корабле "Союз", первый в 1996 году на станцию "Мир", а второй – в 2001 году к МКС. Представительница Республики Кореи Ли Со Ен совершила космический полет в апреле 2008 года по программе экспедиции посещения МКС. Первой представительницей Китая, полетевшей в космос, стала Лю Ян в июне 2012 года. Во время полета китайский космический корабль "Шэньчжоу-9", членом экипажа которого она была, стыковался с орбитальным лабораторным модулем "Тяньгун-1". Второй полет Лю Ян состоялся в июне-декабре 2022 года, в ходе которого она вышла в открытый космос (6 часов 7 минут). Вторая китаянка Ван Япин совершила космические полеты в июне 2013 года, в октябре 2021 года – апреле 2022 года. В время своего второго пребывания в космосе она первой среди китаянок совершила выход в открытый космос продолжительностью 6 часов 25 минут в ноябре 2021 года. Первой представительницей Италии, совершившей космический полет, стала Саманта Кристофоретти. Первый полет на орбиту она совершила в ноябре 2014 года – июне 2015 года, являлась членом 42-й и 43-й основных экспедиций МКС. Второй полет прошел с апреля по октябрь 2022 года, во время которого она первой среди европеек совершила выход в открытый космос. В мае 2023 года Райана Барнауи из Саудовской Аравии стала первой женщиной-астронавтом арабского происхождения, полетевшей в космос, а в марте 2024 года состоялся первый полет представительницы Белоруссии Марины Василевской, которая также является первым в истории этой страны космонавтом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, ссср, россия, светлана савицкая, юлия пересильд, елена кондакова, валентина терешкова