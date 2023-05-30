https://ria.ru/20230530/rekord-1874955013.html

Побит рекорд по количеству человек на орбите Земли

Побит рекорд по количеству человек на орбите Земли - РИА Новости, 30.05.2023

Побит рекорд по количеству человек на орбите Земли

Побит рекорд по количеству человек, одновременно находящихся на орбите Земли, после запуска китайского корабля "Шэньчжоу-16" их число достигло 17-ти. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T04:50

2023-05-30T04:50

2023-05-30T09:47

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Побит рекорд по количеству человек, одновременно находящихся на орбите Земли, после запуска китайского корабля "Шэньчжоу-16" их число достигло 17-ти.Предыдущий рекорд удалось установить 16 сентября 2021 года. Тогда на орбите одновременно собрались 14 человек: семь на МКС (двое россиян, трое американцев, японец и француз), три космонавта из Китая в корабле "Шэньчжоу-12", а также четыре гражданина США в рамках частной миссии на корабле Crew Dragon. До этого рекорд держался четверть века. В марте 1995 года на орбите одновременно находились 13 человек: шесть космонавтов — на российской станции "Мир", семь — в американском шаттле "Индевор".Корабль "Шэньчжоу-16" стартовал 30 мая на ракете "Чанчжэн-2". На нем экипаж из трех китайских космонавтов летит к орбитальной станции "Тяньгун", где уже находятся трое их соотечественников. Планируется, что вскоре после прибытия нового корабля они вернутся на Землю. Это станет второй за историю китайской орбитальной станции ротацией экипажей.На МКС находятся экипажи российского корабля "Союз МС-23", американского Crew Dragon, а также частной миссии компании Axiom Space AX-2 — всего 11 человек.В экипаже российского корабля россияне — Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио. В миссию Crew-6 входят астронавты США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, российский космонавт Андрей Федяев и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади. Частную миссию возглавляет ветеран космических полетов, экс-астронавт НАСА Пегги Уитсон. Вместе с ней прилетели автогонщик и предприниматель Джон Шоффнер, а также первые за 40 лет астронавтов из Саудовской Аравии — Али аль-Карни и первая арабская женщина-космонавт Райана Барнауи.Количество землян на орбите продолжит оставаться рекордным недолго. Возвращение экипажа миссии AX-2, прилетевшего на МКС 22 мая, ожидается 30 мая, если позволят погодные условия.

https://ria.ru/20230529/kosmos-1874891210.html

https://ria.ru/20230529/kosmonavt-1874889392.html

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космос - риа наука, земля, сша, китай, наса, наука