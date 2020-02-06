Корабль "Союз МС-13" отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Космонавт Александр Скворцов и астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук во время тренировки по спуску на корабле Союз МС-13

КОРОЛЕВ (Московская обл.), 6 фев — РИА Новости. Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).

"Есть выполнение режима расстыковки", — сообщил комментатор в ЦУПе.

На станции ждать следующего корабля с экипажем остаются россиянин Олег Скрипочка и американцы Джессика Меир и Эндрю Морган.

Двигательная установка "Союза" заработает на торможение в 11:18 мск, после чего корабль разделится на отсеки и войдет в атмосферу. Основной парашют должен раскрыться в 11:58 мск. Посадка спускаемого аппарата ожидается в 12:13 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

"Союз МС-13" прибыл на станцию 21 июля 2019 года со Скворцовым, Пармитано и Морганом. Кук прилетела раньше — 15 марта 2019 года с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом. Хейг с Овчининым вернулись 3 октября, причем место Кук тогда занял первый астронавт ОАЭ Хазза Аль-Мансури. Он прибыл на МКС со Скрипочкой и Меир 26 сентября.

Таким образом, Кук, задержавшаяся на станции на три месяца (в сумме она пробыла на орбите 328 суток), стала рекордсменкой среди женщин-астронавтов США, обогнав Пегги Уитсон, которая за один полет пробыла на орбите 290 суток.

Теперь к МКС отправится "Союз МС-16", он станет первым пилотируемым кораблем, запущенным на новой версии ракеты "Союз-2.1а". Полет запланирован на 9 апреля, в основной экипаж вошли российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, американский астронавт Кристофер Кэссиди.