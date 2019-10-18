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РИА Новости
РИА Наука

Астронавты Кук и Мейр вернулись на МКС после выхода в открытый космос

22:17 18.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа МКС-59/60 астронавт НАСА Кристина Кук (США)
Член основного экипажа МКС-59/60 астронавт НАСА Кристина Кук (США)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Член основного экипажа МКС-59/60 астронавт НАСА Кристина Кук (США). Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Мейр вернулись в шлюзовой отсек МКС, завершив продолжавшийся около семи часов первый "исключительно женский" выход в открытый космос, НАСА ведет прямую трансляцию.
Кук и Мейр покинули МКС около 15.00 мск. За время работы на внешней поверхности станции они успешно заменили вышедший из строя элемент питания на американском сегменте МКС, а также выполнили ряд дополнительных заданий.
Для Кук выход в открытый космос стал четвертым в карьере, для Мейр - дебютным, при этом они стали первым "женским дуэтом" в открытом космосе.
Астронавты закрыли шлюзовой отсек станции в 22.04 мск. После того, как давление в нем будет выравнено, Кук и Мейр войдут на станцию, где с помощью экипажа снимут скафандры.
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РИА НаукаДжессика МейрКристина КукМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаНАСА
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