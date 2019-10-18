Астронавты Кук и Мейр вернулись на МКС после выхода в открытый космос

ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Мейр вернулись в шлюзовой отсек МКС, завершив продолжавшийся около семи часов первый "исключительно женский" выход в открытый космос, НАСА ведет прямую трансляцию.

Кук и Мейр покинули МКС около 15.00 мск. За время работы на внешней поверхности станции они успешно заменили вышедший из строя элемент питания на американском сегменте МКС, а также выполнили ряд дополнительных заданий.

Для Кук выход в открытый космос стал четвертым в карьере, для Мейр - дебютным, при этом они стали первым "женским дуэтом" в открытом космосе.