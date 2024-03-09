https://ria.ru/20240309/gagarin-1931067723.html

Девять жизней Гагарина. Малоизвестные факты о первом космонавте

Девять жизней Гагарина. Малоизвестные факты о первом космонавте - РИА Новости, 09.03.2024

Девять жизней Гагарина. Малоизвестные факты о первом космонавте

Этому человеку суждено было войти в историю как первому покорителю околоземной орбиты. Ровно 90 лет назад, 9 марта 1934-го, в деревне Клушино Гжатского района... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T08:00

2024-03-09T08:00

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сергей королев

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Андрей Игорев. Этому человеку суждено было войти в историю как первому покорителю околоземной орбиты. Ровно 90 лет назад, 9 марта 1934-го, в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР родился Юрий Гагарин, офицер, космонавт, мировая знаменитость. Биографы уже давно изучили его жизнь под микроскопом, и все равно в ней остались страницы, о которых мало кто знает. Интересные факты о Гагарине и его историческом полете в космос — в материале РИА Новости.Череда происшествийЛишь недавно стало известно, что во время предстартовой подготовки и самого полета Юрия Гагарина было девять нештатных ситуаций и чрезвычайных происшествий. Первую неполадку обнаружили еще на земле, за несколько часов до старта. Космонавта к тому времени уже усадили в кабину и задраили люк. Однако датчики показали, что капсула не герметична. Взлетать с такой вводной — верная смерть. Крышку спешно вскрыли и по новой задраили. На этот раз она встала плотно.Второе ЧП произошло вскоре после взлета — с Кедром (радиопозывной Гагарина) полностью пропала связь. Из динамиков в Центре управления полетами доносился лишь приглушенный хрип. Позже установили, что виной всему помехи, возникшие от огромной скорости ракеты, пробивавшейся сквозь атмосферу. Но тогда на земле все здорово перепугались."Не знаю, как я выглядел в этот момент, но Сергей Королев, стоявший рядом со мной, волновался очень сильно, — писал в дневнике помощник главкома ВВС по космосу Николай Каманин. — Когда он брал микрофон, руки его дрожали, голос срывался, лицо перекашивалось и изменялось до неузнаваемости. Все облегченно вздохнули, когда нам сообщили о восстановлении связи с космонавтом и о выходе корабля на орбиту".На этом проблемы не закончились — "Восток-1" оказался не там, где нужно. В результате поломки одного из приборов корабль вышел на нерасчетную орбиту с апогеем на 40 километров выше, чем планировали. Если бы не сработала тормозная двигательная установка (ТДУ), Гагарин провел бы в космосе от 15 до 20 суток и вряд ли бы выжил — запасов еды, воды и кислорода в капсуле хватало лишь на десять суток. Впрочем, и ТДУ со своей задачей справилась не полностью. Из-за потери топлива снизить орбитальную скорость корабля удалось на 132 метра в секунду — вместо расчетных 136. Это означало, что в заданном районе космонавт не приземлится.Следующее ЧП произошло со спускаемым аппаратом, который отделился от приборного отсека только через десять минут после расчетного времени — на высоте около 110 километров, когда сработали термодатчики резервной системы разделения. И тут же космонавт сообщил на землю: "Горю". В иллюминаторах полыхало пламя, и он подумал, что на борту возник пожар. Однако ситуация была штатная, корабль при спуске спасала термоизоляция. Но Юрий Гагарин явно не ожидал таких "спецэффектов".Впрочем, испытания еще не закончились. После катапультирования из капсулы на высоте семь тысяч метров у космонавта должны были раскрыться два парашютных купола — основной и резервный. Однако запаска повисла тряпкой и не надулась сразу. Чуть позже Гагарин влетел в облако, купол наполнился воздухом и дальнейший спуск продолжился штатно. Однако сразу после приземления офицер долго не мог открыть клапан, пускающий в герметичный скафандр атмосферный воздух. На это у него ушло шесть минут. Это последнее ЧП "Востока-1".А предпоследнее, вполне возможно, спасло Гагарину жизнь. Во время спуска он не мог управлять парашютами, поскольку летел лицом к ветру. Несло его прямо в Волгу. Ситуацию спасла укладка носимого аварийного запаса (НАЗ), прикрепленная длинной стропой к скафандру. По неизвестной причине она оторвалась, и космонавт моментально полегчал на 30 килограммов. Это замедлило снижение, и Гагарина отнесло от реки подальше.Несостоявшееся интервьюПролетая по орбите над земными континентами 12 апреля 1961-го, Гагарин едва ли мог представить, что уже в ближайшие три года посетит пять из них. Экспедиция "Восток-1" завершилась и началась самая масштабная, как теперь бы выразились, "пиар-кампания" Советского Союза. Руководство страны хотело извлечь из очередной победы в космической гонке максимум политических дивидендов и международное "турне" первого космонавта готовило особенно тщательно.Уже 26 апреля 1961-го Президиум ЦК КПСС вынес постановление "О мерах по дальнейшему ознаменованию и популяризации первого полета советского человека в космос". Зарубежные поездки Юрия Гагарина совместно планировали Министерство обороны, КГБ и МИД. Только весной — летом 1961-го космонавт посетил Чехословакию, Болгарию, Финляндию, Великобританию, Польшу, Кубу, Бразилию, Канаду и Венгрию, а всего за три года объездил более 20 стран. Кульминацией программы, как свидетельствуют недавно рассекреченные архивы ЦК КПСС, должен был стать визит в США.Но официальный Вашингтон, по вполне понятным причинам, не торопился приглашать советского офицера в гости. Во-первых, полным ходом шла холодная война. Во-вторых, американцы активно "пиарили" собственного астронавта № 1 — Алана Шепарда. Его полет на корабле "Меркурий-Редстоун-3" 5 мая 1961-го откровенно недотягивал по уровню технической сложности до миссии "Восток-1". Ракета не смогла достичь орбиты, и полет длительностью всего 15 минут 28 секунд прошел на суборбитальных высотах. Тем не менее американская пресса на все лады превозносила Шепарда и приуменьшала значение подвига Гагарина. Не самый лучший информационный фон для визита советского космонавта.Кремль решил пойти в обход и стал действовать через общественные организации и частных лиц. На призыв откликнулся вице-президент американской телекомпании ABC с 20-миллионной аудиторией Джеймс Хэгерти. И с энтузиазмом взялся за подготовку интервью с советским космонавтом. Однако неудачная встреча Хрущева и Кеннеди в Вене 4 июня 1961-го, в самый разгар Берлинского кризиса, нарушила эти планы. Рассказ Гагарина о полете в космос так и не показали по американскому телевидению.В США Юрий Гагарин побывал лишь однажды — в октябре 1963-го, транзитом из Мексики в ГДР. Тогда он выступил на 40-минутной пресс-конференции вместе с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой.Коробочка с пуговицамиТем не менее Советский Союз прекрасно "отыгрался" на ближайшей союзнице США — Великобритании, где Гагарина чествовали как своего национального героя и горожане, и рабочие, и сама королева Елизавета II. Визит широко освещался мировыми СМИ и лишь закрепил статус СССР как первопроходца в космосе. При этом Лондон вовсе не желал такого эффекта.Директива премьер-министра страны Гарольда Макмиллана, представлявшего Консервативную партию, была такова: официальных приемов в честь советского гостя не устраивать и не привлекать к нему повышенного внимания. Встречать Гагарина и сопровождающих его лиц, прибывших 11 июля 1961-го в Хитроу, отправили лишь замминистра авиации. Однако британский народ решил по-другому.Уже на выезде из аэропорта делегацию ждала толпа, скандировавшая фамилию первого покорителя космоса. По плану советская миссия отправилась в Манчестер, где находилась штаб-квартира профсоюза литейщиков. Местная мэрия подняла в честь Гагарина красный флаг. Гимн СССР исполнил военный оркестр, а послушать выступление космонавта на митинге собрались десятки тысяч британцев."Английский народ взял инициативу встречи в свои руки, — вспоминал Николай Каманин. — Улицы, по которым проезжал Гагарин, покрыла чешуя зонтов: под моросящим дождем люди часами ждали появления советского космонавта. Британцы встречали Юрия Гагарина с такой теплотой и сердечностью, с таким темпераментом, что опровергли все привычные для нас представления об английской сдержанности и спокойствии".Забавный факт: именно после визита в Англию Гагарин, по утверждению писателя и критика Льва Данилкина, завел привычку всегда носить с собой коробочку с запасными пуговицами, чтобы пришивать их к мундиру после каждой встречи с поклонниками. Благодарные земляне старались не только потрогать, обнять или расцеловать кумира, но и оторвать что-то на память. Чаще всего под руку им попадались именно пуговицы.

https://ria.ru/20240202/chkalov-1924875271.html

https://ria.ru/20180412/1518483071.html

https://ria.ru/20240105/mig-19-1915579731.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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россия, ссср, сша, космос - риа наука, великобритания, юрий гагарин (космонавт), сергей королев, валентина терешкова, центр управления полетами