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Путин наградил коллектив самарского РКЦ "Прогресс"
Путин наградил коллектив самарского РКЦ "Прогресс" - РИА Новости, 21.10.2024
Путин наградил коллектив самарского РКЦ "Прогресс"
Президент России Владимир Путин наградил орденом Гагарина самарский Ракетно-космический центр "Прогресс", следует из указа, опубликованного на официальном... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:55
2024-10-21T16:55
2024-10-21T16:55
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САМАРА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Гагарина самарский Ракетно-космический центр "Прогресс", следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и укрепление обороноспособности страны наградить Орденом Гагарина коллектив акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс"", Самарская область", - говорится в документе. Орден Гагарина был утвержден по предложению "Роскосмоса" в 2023 году. Награду выдают за заслуги в космической сфере. Первой орден Гагарина получила первая женщина-космонавт планеты (совершила полет в 1963 году), депутат Госдумы Валентина Терешкова. После нее орден получали космонавт Антон Шкаплеров, коллектив Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина и единственный ныне живущий космонавт из первого (Гагаринского) набора Борис Волынов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, владимир путин, валентина терешкова, антон шкаплеров, роскосмос, госдума рф
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Валентина Терешкова, Антон Шкаплеров, Роскосмос, Госдума РФ
Путин наградил коллектив самарского РКЦ "Прогресс"
Путин наградил коллектив самарского РКЦ "Прогресс" орденом Гагарина