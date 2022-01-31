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Сценарист и режиссер Виктор Мережко, скончавшийся на 85-м году жизни

Сценарист и режиссер Виктор Мережко, скончавшийся на 85-м году жизни - РИА Новости, 31.01.2022

Сценарист и режиссер Виктор Мережко, скончавшийся на 85-м году жизни

Народный артист РФ, сценарист и режиссер Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T00:49

2022-01-31T00:49

2022-01-31T01:35

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виктор мережко

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Народный артист РФ, сценарист и режиссер Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.Ниже приводится биографическая справка.Сценарист, режиссер и актер Виктор Иванович Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд (Ольгино поле) Александровского района Ростовской области.Его отец работал заведующим сепараторным пунктом по перегонке молока. Семья часто переезжала с места на место, пока в 1952 году не поселилась на Украине в селе Русская Поляна под городом Черкассы.В 1961 году Мережко окончил Львовский полиграфический институт (ныне Украинская академия печати), в 1968 году – сценарный факультет ВГИКа (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова), мастерская Ильи Вайсфельда.После окончания полиграфического института работал инженером-технологом в издательстве "Молот" в Ростове-на-Дону.В кино дебютировал, будучи студентом ВГИКа, киносценарием "Зареченские женихи", по которому в 1967 году режиссером Леонидом Миллионщиковым был снят короткометражный фильм.Виктор Мережко – автор сценариев к художественным фильмам "Здравствуй и прощай" (1972), "Трясина" (1977), "Вас ожидает гражданка Никанорова " (1978), "Родня" (1981), "Полеты во сне и наяву" (1982), "Одинокая женщина желает познакомиться" (1986), "Курочка Ряба" (1994), "Линия жизни" (1996), "Кавказская рулетка" (2002), "Красная комната" (2005), "Входя в дом, оглянись" (2019) и многих других кинолент.Мережко написал сценарии к мультфильмам "Василиса Прекрасная" (1977), "Премудрый Пескарь" (1979), "Кот Котофеевич" (1981), "Лиса Патрикеевна" (1982), "Отчего кошку назвали кошкой" (1982), "Волчище - серый хвостище" (1983), "Медведь – липовая нога" (1984), "Перфил и Фома" (1985), "Приключения пингвиненка Лоло" (1986-1987).Всего им были создано более 80 сценариев.Мережко был известен как драматург. Среди его пьес – "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я – женщина", "Женский стол в охотничьем зале" и другие.В качестве режиссера и сценариста он снял комедию "Новогодние мужчины" (2004), драму "Красная комната " (2005), мелодрамы "Одиночество любви" (2005) и "Белая ночь, нежная ночь" (2007), боевик "Хуторянин" (2013).Мережко – режиссер и сценарист сериалов "Сонька Золотая Ручка" (2006) и "Сонька. Продолжение легенды" (2010), "Объявлены в розыск" (по сценарию Павла Романова, 2008), и "Подземный переход" (2012, Мережко также выступил в качестве продюсера), "Не ждали" (2019).В нескольких кинолентах Мережко снимался в небольших ролях – "Если есть паруса" (1969), "Прости " (1986), "Нечистая сила " (1989), "Дикий пляж" (1990), "Три женщины и мужчина " (1998), "Крот " (2001), "Сонька Золотая Ручка " (2006) и других.В сериале "Провинциалы" (2002), снятом по собственному сценарию, в качестве камео он выступил в одной из главных ролей.Виктор Мережко был ведущим телевизионных программ "Кинопанорама" (1989-1993), "Мое кино" телеканала "ТВ-6 Москва" (1994-2002).Был одним из создателей телеканала "ТВ-6 Москва", первым вице-президентом Московской независимой вещательной корпорации. Занимал пост художественного руководителя телекомпании "Каскад", был худруком компании "Голдвидео" и худруком развлекательной программы "Колесо истории".Мережко многие годы являлся секретарем Союзов кинематографистов России и Москвы. Был членом Союза писателей России, председателем правления Дома кино, одним из основателей Российской академии кинематографических искусств "Ника" и ее президентом, а также одним из учредителей и президентом открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок".Виктор Мережко был удостоен званий "Заслуженный деятель искусств России" (1987) и "Народный артист РФ" (2014). В 1987 году ему была присуждена Государственная премия СССР. В 2011 году ему была вручена почетная премия Российского авторского общества "За вклад в развитие науки, культуры и искусства".Сценарист был женат. Его дочь Мария Мережко снялась в нескольких кинокартинах. Сын – Иван Мережко – художник-постановщик киностудии "Ленфильм".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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