Фестивальный показ фильма об акции "Пожалуйста, дышите!" пройдет в Выборге
Афиша документального фильма Константина Мучника о героях акции "Пожалуйста, дышите!"
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Документальный фильм Константина Мучника о героях акции "Пожалуйста, дышите!" включен в программу внеконкурсного специального показа XXIX фестиваля российского кино "Окно в Европу".
Всенародная акция в поддержку российских медиков в борьбе с COVID-19 стартовала прошлым летом по инициативе медиагруппы "Россия сегодня". Телепремьера фильма на канале "Россия 24" прошла в начале марта 2021 года, в Выборге премьера состоится 28 августа на сцене кинотеатра "Выборг-палас". К участию в премьерном показе приглашен один из главных героев фильма - главный врач ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.
"Фильм "Пожалуйста, дышите!" - откровенный разговор о том, как российские врачи на протяжении уже более полутора лет проходят через испытания, связанные с эпидемией COVID-19 в нашей стране, как переоборудуют обычные больницы в "красные" зоны, обучают персонал в новых реалиях, как работают с больными. Важно, чтобы зритель увидел, что таких врачей — не единицы. Героев много, и они каждый день спасают наши жизни. Всем важно понять, как сказал один из героев фильма, что "…поднять руку и выйти здесь не получится". Фильм "Пожалуйста, дышите!", как и проект, который лег в его основу, — знак нашей безмерной человеческой благодарности и сохранения памяти о тех, кто работал и работает на передовой борьбы с эпидемией коронавируса в России".
Фестиваль российского кино "Окно в Европу" пройдет в Выборге с 27 августа по 2 сентября. Фестивальная неделя предложит участникам и зрителям конкурсные и внеконкурсные программы, творческие и деловые мероприятия, в том числе мастер-класс кинорежиссера и сценариста, народного артиста СССР Виктора Мережко и гала-концерт к 90-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева, одного из основателей фестиваля.
Акция "Пожалуйста, дышите!" инициирована медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции является ВГТРК. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru. Полные правила акции указаны там же.
Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ", телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.