https://ria.ru/20210827/pokaz-1747332950.html

Фестивальный показ фильма об акции "Пожалуйста, дышите!" пройдет в Выборге

Фестивальный показ фильма об акции "Пожалуйста, дышите!" пройдет в Выборге - РИА Новости, 27.08.2021

Фестивальный показ фильма об акции "Пожалуйста, дышите!" пройдет в Выборге

Документальный фильм Константина Мучника о героях акции "Пожалуйста, дышите!" включен в программу внеконкурсного специального показа XXIX фестиваля российского... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:00

2021-08-27T11:00

2021-08-27T11:00

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миа "россия сегодня"

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валерий вечорко

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Документальный фильм Константина Мучника о героях акции "Пожалуйста, дышите!" включен в программу внеконкурсного специального показа XXIX фестиваля российского кино "Окно в Европу".Всенародная акция в поддержку российских медиков в борьбе с COVID-19 стартовала прошлым летом по инициативе медиагруппы "Россия сегодня". Телепремьера фильма на канале "Россия 24" прошла в начале марта 2021 года, в Выборге премьера состоится 28 августа на сцене кинотеатра "Выборг-палас". К участию в премьерном показе приглашен один из главных героев фильма - главный врач ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.Фестиваль российского кино "Окно в Европу" пройдет в Выборге с 27 августа по 2 сентября. Фестивальная неделя предложит участникам и зрителям конкурсные и внеконкурсные программы, творческие и деловые мероприятия, в том числе мастер-класс кинорежиссера и сценариста, народного артиста СССР Виктора Мережко и гала-концерт к 90-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева, одного из основателей фестиваля.Акция "Пожалуйста, дышите!" инициирована медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции является ВГТРК. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru. Полные правила акции указаны там же.Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ", телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.

https://ria.ru/20210312/film-1600985645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости агентства, риа новости, вгтрк, виктор мережко, миа "россия сегодня", ано "национальные приоритеты", валерий вечорко