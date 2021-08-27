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Фестивальный показ фильма об акции "Пожалуйста, дышите!" пройдет в Выборге
Фестивальный показ фильма об акции "Пожалуйста, дышите!" пройдет в Выборге - РИА Новости, 27.08.2021
Фестивальный показ фильма об акции "Пожалуйста, дышите!" пройдет в Выборге
Документальный фильм Константина Мучника о героях акции "Пожалуйста, дышите!" включен в программу внеконкурсного специального показа XXIX фестиваля российского... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:00
2021-08-27T11:00
новости агентства
риа новости
вгтрк
виктор мережко
миа "россия сегодня"
ано "национальные приоритеты"
валерий вечорко
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Документальный фильм Константина Мучника о героях акции "Пожалуйста, дышите!" включен в программу внеконкурсного специального показа XXIX фестиваля российского кино "Окно в Европу".Всенародная акция в поддержку российских медиков в борьбе с COVID-19 стартовала прошлым летом по инициативе медиагруппы "Россия сегодня". Телепремьера фильма на канале "Россия 24" прошла в начале марта 2021 года, в Выборге премьера состоится 28 августа на сцене кинотеатра "Выборг-палас". К участию в премьерном показе приглашен один из главных героев фильма - главный врач ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.Фестиваль российского кино "Окно в Европу" пройдет в Выборге с 27 августа по 2 сентября. Фестивальная неделя предложит участникам и зрителям конкурсные и внеконкурсные программы, творческие и деловые мероприятия, в том числе мастер-класс кинорежиссера и сценариста, народного артиста СССР Виктора Мережко и гала-концерт к 90-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева, одного из основателей фестиваля.Акция "Пожалуйста, дышите!" инициирована медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции является ВГТРК. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru. Полные правила акции указаны там же.Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ", телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.
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новости агентства, риа новости, вгтрк, виктор мережко, миа "россия сегодня", ано "национальные приоритеты", валерий вечорко
11:00 27.08.2021
 

Фестивальный показ фильма об акции "Пожалуйста, дышите!" пройдет в Выборге

Афиша документального фильма Константина Мучника о героях акции "Пожалуйста, дышите!"
Афиша документального фильма Константина Мучника о героях акции Пожалуйста, дышите!
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Документальный фильм Константина Мучника о героях акции "Пожалуйста, дышите!" включен в программу внеконкурсного специального показа XXIX фестиваля российского кино "Окно в Европу".
Всенародная акция в поддержку российских медиков в борьбе с COVID-19 стартовала прошлым летом по инициативе медиагруппы "Россия сегодня". Телепремьера фильма на канале "Россия 24" прошла в начале марта 2021 года, в Выборге премьера состоится 28 августа на сцене кинотеатра "Выборг-палас". К участию в премьерном показе приглашен один из главных героев фильма - главный врач ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

"Фильм "Пожалуйста, дышите!" - откровенный разговор о том, как российские врачи на протяжении уже более полутора лет проходят через испытания, связанные с эпидемией COVID-19 в нашей стране, как переоборудуют обычные больницы в "красные" зоны, обучают персонал в новых реалиях, как работают с больными. Важно, чтобы зритель увидел, что таких врачей — не единицы. Героев много, и они каждый день спасают наши жизни. Всем важно понять, как сказал один из героев фильма, что "…поднять руку и выйти здесь не получится". Фильм "Пожалуйста, дышите!", как и проект, который лег в его основу, — знак нашей безмерной человеческой благодарности и сохранения памяти о тех, кто работал и работает на передовой борьбы с эпидемией коронавируса в России".

Константин Мучник
автор фильма
Фестиваль российского кино "Окно в Европу" пройдет в Выборге с 27 августа по 2 сентября. Фестивальная неделя предложит участникам и зрителям конкурсные и внеконкурсные программы, творческие и деловые мероприятия, в том числе мастер-класс кинорежиссера и сценариста, народного артиста СССР Виктора Мережко и гала-концерт к 90-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева, одного из основателей фестиваля.
Акция "Пожалуйста, дышите!" инициирована медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции является ВГТРК. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru. Полные правила акции указаны там же.
Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ", телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.
Логотип акции Пожалуйста, дышите! - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
12 марта, 17:34
Телепремьера фильма об акции "Пожалуйста, дышите!" пройдет на Россия 24
 
Новости агентстваРИА НовостиВГТРКВиктор МережкоМИА "Россия сегодня"АНО "Национальные приоритеты"Валерий Вечорко
 
 
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