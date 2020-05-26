"Россия сегодня" запускает всенародную акцию в поддержку врачей

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения, Ассоциации волонтерских центров и ВОД "Волонтеры-медики"запустило онлайн-акцию "Пожалуйста, дышите!" в знак безмерной человеческой благодарности и для сохранения памяти обо всех, кто борется за жизнь и здоровье россиян в эпидемию коронавируса.
Генеральным партнером стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).
"В этом сражении не может быть неизвестных героев. Уверен, народная спонтанность в этом проекте даст всем нужную энергию — и тем, кому благодарны, и тем, кто благодарен", — подчеркнул генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Цель акции — собрать истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, волонтерах по всей России в единый тематический портал на флагмане медиагруппы — сайте ria.ru.
"В условиях пандемии медики оказались на передовой. Уважение к врачу, медсестре, фельдшеру, санитарке, водителю скорой помощи в обществе значительно и справедливо выросло. Теперь каждый сможет отметить вклад конкретного специалиста в нашу общую победу над коронавирусом", — отметил, в свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Наше сотрудничество с МИА "Россия сегодня" уже несколько лет помогает все большему числу людей узнавать о волонтерстве, благотворительности и всем хорошем, что нас окружает. Совместная акция "Пожалуйста, дышите!" — еще одна возможность выразить благодарность тем волонтерам-медикам, которые работают в больницах, тому огромному числу медработников, спасающим людей от коронавируса по всей России, возможность сказать, что сегодня #МыВместе", — добавил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
Портал "Пожалуйста, дышите!" начнет работу c 8 июня. На нем будут публиковать фотографии и короткие истории героев, которые работают на передовой ради жизни и здоровья людей в период пандемии. Те, кто хочет рассказать о медиках, сотрудниках бригад скорой помощи, волонтерах (их близкие и друзья, просто соседи и, конечно, пациенты), могут присылать свои истории на адрес breathe@rian.ru.
Информация должна содержать данные отправителя — его ФИО и адрес электронной почты, а также рассказ, которым отправитель хочет поделиться, с фотографией (1000х1000px) и ФИО героя, названием учреждения/места работы и его должностью, а также городом или регионом проживания. История должна быть не более 500 знаков с пробелами.
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами в Университетской клинической больнице № 2 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.
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Врачи надевают костюмы в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами в Университетской клинической больнице № 2 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Медицинские сотрудники Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России, живущие и работающие в инфекционном госпитале для больных коронавирусной инфекцией COVID-19, смотрят из окна красной зоны во время концерта красноярской музыкальной группы "Яхонт" (музыканты выступают во дворе здания госпиталя). Бригада из более чем 50 медиков не покидает периметр госпиталя в течение многодневной вахты, в госпитале находятся 60 зараженных COVID-19 пациентов.
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Медицинские сотрудники Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России, живущие и работающие в инфекционном госпитале для больных коронавирусной инфекцией COVID-19, смотрят из окна красной зоны во время концерта красноярской музыкальной группы "Яхонт" (музыканты выступают во дворе здания госпиталя). Бригада из более чем 50 медиков не покидает периметр госпиталя в течение многодневной вахты, в госпитале находятся 60 зараженных COVID-19 пациентов.
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами в Университетской клинической больнице № 2 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Медицинские сотрудники Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России, живущие и работающие в инфекционном госпитале для больных коронавирусной инфекцией COVID-19, смотрят из окна красной зоны во время концерта красноярской музыкальной группы "Яхонт" (музыканты выступают во дворе здания госпиталя). Бригада из более чем 50 медиков не покидает периметр госпиталя в течение многодневной вахты, в госпитале находятся 60 зараженных COVID-19 пациентов.
При этом рассказ не должен содержать клевету, нецензурную брань, порочащие физических и/или юридических лиц сведения, рекламу, иную запрещенную законом информацию. До отправки письма на breathe@rian.ru необходимо получить согласие героя вашей истории на публикацию его фото и персональных данных на портале акции. Обработка сведений будет проходить в рамках журналистской деятельности МИА "Россия сегодня". При отсутствии указанной информации или ее части либо несоответствии ее требованиям акции медиагруппа оставляет за собой право не принять историю для участия.
Акция "Пожалуйста, дышите!" продлится до конца июня. Итоговое видео из нескольких тысяч портретов будет доступно в социальных сетях медиагруппы, а также транслироваться на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы — "Зубовский, 4".
Ассоциация волонтерских центров — крупнейшая волонтерская организация России, созданная в 2014 году с целью развития добровольчества в России и поддержки волонтерских инициатив. Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ была запущена 21 марта 2020 года на сайте мывместе2020.рф с целью помощи пожилым, маломобильным гражданам, медикам и объединения гражданских инициатив в борьбе с коронавирусом. Адресная помощь оказана более двум миллионам гражданам, в акции принимают участие свыше 113 тысяч волонтеров и 9200 партнеров. Организаторами акции выступили платформа DOBRO.ru, Ассоциация волонтерских центров, Общероссийский народный фронт и Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики".
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