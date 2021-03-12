https://ria.ru/20210312/film-1600985645.html

Телепремьера фильма об акции "Пожалуйста, дышите!" пройдет на Россия 24

Телепремьера фильма об акции "Пожалуйста, дышите!" пройдет на Россия 24

Истории героев всенародной акции "Пожалуйста, дышите!" в поддержку российских медиков в борьбе с COVID-19, стартовавшей прошлым летом по инициативе медиагруппы... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T17:34

2021-03-12T17:34

2021-03-12T17:34

россия

миа "россия сегодня"

андрей каприн

россия-24 (телеканал)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Истории героев всенародной акции "Пожалуйста, дышите!" в поддержку российских медиков в борьбе с COVID-19, стартовавшей прошлым летом по инициативе медиагруппы "Россия сегодня", стали основой одноименного документального фильма телеканала "Россия 24". Премьера фильма пройдет 13 марта в 11:13 и 17:13 МСК в эфире телеканала. Фильм снят "Россия 24" при поддержке медиагруппы "Россия сегодня". По словам Константина Мучника, автора фильма "Пожалуйста, дышите!", во время съемок для него главной стала идея через истории нескольких героев акции показать собирательный образ тех, кто спасает жизни людей без оглядки на собственный страх, усталость, личные интересы. "Идея снять одноименный фильм родилась у меня мгновенно, когда на фотовыставке "Пожалуйста, дышите!", которую медиагруппа "Россия сегодня" презентовала в ГИМ в прошлом сентябре, я увидел десятки фотографий врачей, которые в самых разных больницах нашей страны боролись за жизни людей во время пандемии, ежедневно рискуя собственными жизнями, - рассказал он. - Очень захотелось показать всем: вот он наш с вами современный герой - врач. И неважно, работает он в маленьком городе или в мегаполисе, неважно, фельдшер скорой помощи он или руководитель огромного медицинского кластера. Этот человек ежедневно спасает людей, в буквальном смысле помогая им дышать". Одним из героев фильма канала "Россия 24" стал и Андрей Каприн, ведущий российский онколог, академик РАН. Именно портрет Каприна, врача неоспоримого профессионального авторитета, колоссального опыта и высочайших человеческих качеств, стал основой фотомозаики акции, составленной из нескольких сотен фотографий ее участников. Акция "Пожалуйста, дышите!" - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru. Полные правила акции указаны там же. Акция инициирована медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции является ВГТРК.Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ", телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.

https://ria.ru/20200927/aktsiya-1577844710.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Телепремьера фильма "Пожалуйста, дышите!" на канале "Россия 24" Телепремьера фильма "Пожалуйста, дышите!" на канале "Россия 24" 2021-03-12T17:34 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", андрей каприн, россия-24 (телеканал)