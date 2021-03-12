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Телепремьера фильма об акции "Пожалуйста, дышите!" пройдет на Россия 24
Телепремьера фильма об акции "Пожалуйста, дышите!" пройдет на Россия 24
Истории героев всенародной акции "Пожалуйста, дышите!" в поддержку российских медиков в борьбе с COVID-19, стартовавшей прошлым летом по инициативе медиагруппы... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T17:34
2021-03-12T17:34
россия
миа "россия сегодня"
андрей каприн
россия-24 (телеканал)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Истории героев всенародной акции "Пожалуйста, дышите!" в поддержку российских медиков в борьбе с COVID-19, стартовавшей прошлым летом по инициативе медиагруппы "Россия сегодня", стали основой одноименного документального фильма телеканала "Россия 24". Премьера фильма пройдет 13 марта в 11:13 и 17:13 МСК в эфире телеканала. Фильм снят "Россия 24" при поддержке медиагруппы "Россия сегодня". По словам Константина Мучника, автора фильма "Пожалуйста, дышите!", во время съемок для него главной стала идея через истории нескольких героев акции показать собирательный образ тех, кто спасает жизни людей без оглядки на собственный страх, усталость, личные интересы. "Идея снять одноименный фильм родилась у меня мгновенно, когда на фотовыставке "Пожалуйста, дышите!", которую медиагруппа "Россия сегодня" презентовала в ГИМ в прошлом сентябре, я увидел десятки фотографий врачей, которые в самых разных больницах нашей страны боролись за жизни людей во время пандемии, ежедневно рискуя собственными жизнями, - рассказал он. - Очень захотелось показать всем: вот он наш с вами современный герой - врач. И неважно, работает он в маленьком городе или в мегаполисе, неважно, фельдшер скорой помощи он или руководитель огромного медицинского кластера. Этот человек ежедневно спасает людей, в буквальном смысле помогая им дышать". Одним из героев фильма канала "Россия 24" стал и Андрей Каприн, ведущий российский онколог, академик РАН. Именно портрет Каприна, врача неоспоримого профессионального авторитета, колоссального опыта и высочайших человеческих качеств, стал основой фотомозаики акции, составленной из нескольких сотен фотографий ее участников. Акция "Пожалуйста, дышите!" - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru. Полные правила акции указаны там же. Акция инициирована медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции является ВГТРК.Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ", телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.
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россия
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Телепремьера фильма "Пожалуйста, дышите!" на канале "Россия 24"
Телепремьера фильма "Пожалуйста, дышите!" на канале "Россия 24"
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россия, миа "россия сегодня", андрей каприн, россия-24 (телеканал)

Телепремьера фильма об акции "Пожалуйста, дышите!" пройдет на Россия 24

17:34 12.03.2021
 
Телепремьера фильма "Пожалуйста, дышите!" на канале "Россия 24"
Телепремьера фильма Пожалуйста, дышите! на канале Россия 24 - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Истории героев всенародной акции "Пожалуйста, дышите!" в поддержку российских медиков в борьбе с COVID-19, стартовавшей прошлым летом по инициативе медиагруппы "Россия сегодня", стали основой одноименного документального фильма телеканала "Россия 24". Премьера фильма пройдет 13 марта в 11:13 и 17:13 МСК в эфире телеканала. Фильм снят "Россия 24" при поддержке медиагруппы "Россия сегодня".
По словам Константина Мучника, автора фильма "Пожалуйста, дышите!", во время съемок для него главной стала идея через истории нескольких героев акции показать собирательный образ тех, кто спасает жизни людей без оглядки на собственный страх, усталость, личные интересы. "Идея снять одноименный фильм родилась у меня мгновенно, когда на фотовыставке "Пожалуйста, дышите!", которую медиагруппа "Россия сегодня" презентовала в ГИМ в прошлом сентябре, я увидел десятки фотографий врачей, которые в самых разных больницах нашей страны боролись за жизни людей во время пандемии, ежедневно рискуя собственными жизнями, - рассказал он. - Очень захотелось показать всем: вот он наш с вами современный герой - врач. И неважно, работает он в маленьком городе или в мегаполисе, неважно, фельдшер скорой помощи он или руководитель огромного медицинского кластера. Этот человек ежедневно спасает людей, в буквальном смысле помогая им дышать".
Одним из героев фильма канала "Россия 24" стал и Андрей Каприн, ведущий российский онколог, академик РАН. Именно портрет Каприна, врача неоспоримого профессионального авторитета, колоссального опыта и высочайших человеческих качеств, стал основой фотомозаики акции, составленной из нескольких сотен фотографий ее участников.
Константин Мучник также отметил, что, работая над фильмом, ему меньше всего хотелось пафоса и излишней патетики: "Да и оказалось, что все мои герои абсолютно не про это. Они - про любовь к своему делу и самоотверженность. По-другому не скажешь. Работа у них такая - жизни спасать. Фильм про всех и каждого, кто выстоял и не сдался".
Акция "Пожалуйста, дышите!" - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru. Полные правила акции указаны там же. Акция инициирована медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции является ВГТРК.
Презентация акции Пожалуйста, дышите! в рамках финального дня Ф1 на Гран-при в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября 2020, 16:24
Портреты врачей и волонтеров. В Сочи прошла акция "Пожалуйста, дышите!"
Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ", телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.
 
РоссияМИА "Россия сегодня"Андрей КапринРоссия-24 (телеканал)
 
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