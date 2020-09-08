https://ria.ru/20200908/vystavka-1576928358.html

Фотовыставка проекта "Пожалуйста, дышите!" открылась в ГИМ

Фотовыставка проекта "Пожалуйста, дышите!", посвященная работе врачей и волонтеров в период пандемии коронавируса, открылась в Государственном историческом... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:56

2020-09-08T12:56

2020-09-08T13:30

российская академия наук

вгтрк

дмитрий киселев

москва

новости агентства

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Фотовыставка проекта "Пожалуйста, дышите!", посвященная работе врачей и волонтеров в период пандемии коронавируса, открылась в Государственном историческом музее, передает корреспондент РИА Новости.В зале проекта экспонированы несколько десятков лучших работ фотографов "Россия сегодня", сделанных в период эпидемии. Среди них кадры Ильи Питалева из приемного отделения в карантинном центре Коммунарки, Алексея Майшева – из "красной зоны" госпиталя на базе исследовательского центра хирургии имени Вишневского, Владимира Астапковича – из Центральной клинической больницы "РЖД - Медицина"."Если бы нам показали эти фотографии в начале года, в январе, в феврале и даже в марте, и сказали бы, что это Россия, мы бы не поверили. Это столь необычно, столь глубоко, столь драматично, что трудно было бы сопоставить образы облаченных в эти костюмы врачей с нашей повседневной жизнью... Мы сегодня увидели эти образы, сделанные героическими фотографами, которые, продолжая традиции фронтовых операторов, лезли в самое пекло", - сказал на церемонии открытия выставки генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Посетителям музея будет доступен интерактивный экран с видеомозаикой, составленной из портретов медиков и волонтеров, принявших участие в акции "Пожалуйста, дышите!"."Для нас это достаточно интересное и в этом году очень важное приглашение - участвовать в организации этой выставки, участвовать в этой акции. Мы музей национальной истории. И те события, которые произошли в этом году и во всем мире, и в нашей стране – это для нашей истории очень важные, в какой-то степени драматические и страшные события. Не откликнуться на них мы не могли", - сообщил РИА Новости директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.Фотографии, представленные на выставке, как отметил Киселев, раскрывают человеческий и научный подвиг российских врачей. Лицом проекта стал главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН, директор "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрей Каприн."Мы вообще не представляли себе, что нас ждет. Мы великий, конечно, народ. И мы сплотились, и сплотили, в том числе, нас руководители, как настоящие главнокомандующие, которые встали, собственно, на управление этой тяжелой ситуацией, фронтовые операторы и вообще все люди, которые понимают ту угрозу, которая может прийти в каждый дом. Как на войне, собственно. И медики шли, понимая, что в их семью может прийти.... Вот эта сплоченность, вот это вот объединение всех вокруг общей беды – это и есть величие нашего народа", - отметил Каприн на церемонии открытия экспозиции.Увидеть выставку можно до 11 октября. Вход на выставку бесплатный по входному билету в ГИМ."Пожалуйста, дышите!" - онлайн-акция в поддержку российских медиков и волонтеров, которые самоотверженно работают ради здоровья и жизни россиян. Акция является бессрочной и инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Минздрава РФ, департамента здравоохранения Москвы, Ассоциации волонтерских центров России, ВОД "Волонтеры-медики", а также АНО "Национальные приоритеты" / сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).Портал онлайн-акции представляет собой базу фотографий и коротких историй со словами благодарности врачам, медицинским работникам, сотрудникам и волонтерам больниц и госпиталей, бригадам скорой помощи, спасающим здоровье и жизни людей по всей стране. Все истории, опубликованные на портале, предоставлены пациентами, близкими и родными, друзьями и просто соседями героев акции.Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ", телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал news.ru.

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/kovid-1576898304.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573705698.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574495344.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Выставка и мозаика акции "Пожалуйста, дышите!" "Пожалуйста, дышите!" – онлайн-акция в поддержку российских медиков и волонтеров, которые самоотверженно работают ради здоровья и жизни россиян. Акция инициирована МИА «Россия сегодня» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, Ассоциации волонтерских центров России, ВОД "Волонтеры-Медики", а также АНО «Национальные приоритеты» / сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). 2020-09-08T12:56 true PT1M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, вгтрк, дмитрий киселев, москва, новости агентства, общество