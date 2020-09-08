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"Пожалуйста, дышите!" Фотовыставка проекта о медиках и волонтерах
В Москве открылась фотовыставка проекта "Пожалуйста, дышите!", посвященная борьбе врачей и волонтеров с коронавирусом. Кадры экспозиции — в подборке Ria.ru. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:28
2020-09-08T13:28
коронавирус covid-19
миа "россия сегодня"
исторический музей
фото
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В Москве открылась фотовыставка проекта "Пожалуйста, дышите!", посвященная борьбе врачей и волонтеров с коронавирусом. Кадры экспозиции — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, миа "россия сегодня", исторический музей, фото, фото

"Пожалуйста, дышите!" Фотовыставка проекта о медиках и волонтерах

13:28 08.09.2020
114
В Москве открылась фотовыставка проекта "Пожалуйста, дышите!", посвященная борьбе врачей и волонтеров с коронавирусом. Кадры экспозиции — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Выставку онлайн-проекта "Пожалуйста, дышите!" принял у себя Государственный исторический музей, который не мог не откликнуться на важные для страны события.

Открытие фотовыставки в рамках акции Пожалуйста, дышите!
1 из 8

Выставку онлайн-проекта "Пожалуйста, дышите!" принял у себя Государственный исторический музей, который не мог не откликнуться на важные для страны события.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В экспозиции — несколько десятков лучших работ фотографов "Россия сегодня", сделанных в период эпидемии.

Фотовыставка Пожалуйста, дышите! в здании Государственного исторического музея
2 из 8

В экспозиции — несколько десятков лучших работ фотографов "Россия сегодня", сделанных в период эпидемии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Здесь есть кадры из Коммунарки, из "красной зоны" госпиталя на базе исследовательского центра хирургии имени Вишневского, из Центральной клинической больницы "РЖД — Медицина".

Фотовыставка Пожалуйста, дышите! в здании Государственного исторического музея
3 из 8

Здесь есть кадры из Коммунарки, из "красной зоны" госпиталя на базе исследовательского центра хирургии имени Вишневского, из Центральной клинической больницы "РЖД — Медицина".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Если бы нам показали эти фотографии в начале года, в январе, в феврале и даже в марте, и сказали бы, что это Россия, мы бы не поверили", — отметил на открытии выставки генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии фотовыставки Пожалуйста, дышите!
4 из 8

"Если бы нам показали эти фотографии в начале года, в январе, в феврале и даже в марте, и сказали бы, что это Россия, мы бы не поверили", — отметил на открытии выставки генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Мы вообще не представляли себе, что нас ждет", — добавил главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН, директор "НМИЦ радиологии" Минздрава Андрей Каприн.

Фотовыставка Пожалуйста, дышите! в здании Государственного исторического музея
5 из 8

"Мы вообще не представляли себе, что нас ждет", — добавил главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН, директор "НМИЦ радиологии" Минздрава Андрей Каприн.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Кадры, представленные на выставке, раскрывают человеческий и научный подвиг российских врачей, уверен Киселев.

Фотовыставка Пожалуйста, дышите! в здании Государственного исторического музея
6 из 8

Кадры, представленные на выставке, раскрывают человеческий и научный подвиг российских врачей, уверен Киселев.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Увидеть выставку можно до 11 октября.

Фотовыставка Пожалуйста, дышите! в здании Государственного исторического музея
7 из 8

Увидеть выставку можно до 11 октября.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Посетить ее можно бесплатно по входному билету в ГИМ.

Посетитель делает селфи на фотовыставке Пожалуйста, дышите!
8 из 8

Посетить ее можно бесплатно по входному билету в ГИМ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Коронавирус COVID-19МИА "Россия сегодня"Исторический музейФото
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