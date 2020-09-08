"Пожалуйста, дышите!" Фотовыставка проекта о медиках и волонтерах
Выставку онлайн-проекта "Пожалуйста, дышите!" принял у себя Государственный исторический музей, который не мог не откликнуться на важные для страны события.
Выставку онлайн-проекта "Пожалуйста, дышите!" принял у себя Государственный исторический музей, который не мог не откликнуться на важные для страны события.
В экспозиции — несколько десятков лучших работ фотографов "Россия сегодня", сделанных в период эпидемии.
В экспозиции — несколько десятков лучших работ фотографов "Россия сегодня", сделанных в период эпидемии.
Здесь есть кадры из Коммунарки, из "красной зоны" госпиталя на базе исследовательского центра хирургии имени Вишневского, из Центральной клинической больницы "РЖД — Медицина".
Здесь есть кадры из Коммунарки, из "красной зоны" госпиталя на базе исследовательского центра хирургии имени Вишневского, из Центральной клинической больницы "РЖД — Медицина".
"Если бы нам показали эти фотографии в начале года, в январе, в феврале и даже в марте, и сказали бы, что это Россия, мы бы не поверили", — отметил на открытии выставки генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Если бы нам показали эти фотографии в начале года, в январе, в феврале и даже в марте, и сказали бы, что это Россия, мы бы не поверили", — отметил на открытии выставки генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Мы вообще не представляли себе, что нас ждет", — добавил главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН, директор "НМИЦ радиологии" Минздрава Андрей Каприн.
"Мы вообще не представляли себе, что нас ждет", — добавил главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН, директор "НМИЦ радиологии" Минздрава Андрей Каприн.
Кадры, представленные на выставке, раскрывают человеческий и научный подвиг российских врачей, уверен Киселев.
Кадры, представленные на выставке, раскрывают человеческий и научный подвиг российских врачей, уверен Киселев.
Увидеть выставку можно до 11 октября.
Посетить ее можно бесплатно по входному билету в ГИМ.
Посетить ее можно бесплатно по входному билету в ГИМ.