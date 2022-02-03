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Мережко похоронили на Троекуровском кладбище

Мережко похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 03.02.2022

Мережко похоронили на Троекуровском кладбище

Режиссера и сценариста Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:28

2022-02-03T14:28

2022-02-03T14:28

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россия

ссср

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Режиссера и сценариста Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни. Церемония прощания прошла в четверг в Центральном доме кинематографистов.Народный художник РФ Никас Сафронов в ходе прощания рассказал о дружбе с Мережко и назвал его "личностью большого масштаба". "Он умел быть другом, причем он переживал за друзей, когда они попадали в сложную ситуацию, старался помочь. Вообще он такой всесторонний, я думаю, что это личность большого масштаба. Он попадал в тему, в народ. Его сценарии брали лучшие режиссеры - от Никоненко до Михалкова. И все фильмы шли на ура всегда", - сказал Сафронов.Виктор Мережко - советский и российский режиссер, сценарист, актер. Широкое признание получил как сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, "Здравствуй и прощай", "Родня", "Полеты во сне и наяву". В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание народного артиста РФ.

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виктор мережко, россия, ссср, никас сафронов, общество, культура, новости культуры