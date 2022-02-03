Режиссера и сценариста Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Церемония прощания с Виктором Мережко проходила в Центральном доме кинематографистов.
Церемония прощания с Виктором Мережко проходила в Центральном доме кинематографистов.
Проводить режиссера в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.
Проводить режиссера в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.
Пришедшие на церемонию с теплотой вспоминали о Мережко.
На фото — актриса Людмила Зайцева.
Пришедшие на церемонию с теплотой вспоминали о Мережко.
На фото — актриса Людмила Зайцева.
"Истории, которые придумывал Виктор Мережко, во многом определили лицо эпохи, такой, которой мы ее воспринимали, и такой, какой она останется с нами. Эпохи полетов во сне и наяву", — сказал президент Гильдии кинодраматургов Алексей Левковский.
"Истории, которые придумывал Виктор Мережко, во многом определили лицо эпохи, такой, которой мы ее воспринимали, и такой, какой она останется с нами. Эпохи полетов во сне и наяву", — сказал президент Гильдии кинодраматургов Алексей Левковский.
По словам актера и депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, у Мережко не было проходных работ. "Здравствуй и прощай", "Полеты во сне и наяву", "Родня" — кинокартины на все времена.
По словам актера и депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, у Мережко не было проходных работ. "Здравствуй и прощай", "Полеты во сне и наяву", "Родня" — кинокартины на все времена.
Дочь Виктора Мережко Мария и актриса Людмила Зайцева на церемонии прощания в Доме кино.
Дочь Виктора Мережко Мария и актриса Людмила Зайцева на церемонии прощания в Доме кино.
В последний путь кинематографиста проводили аплодисментами.
В последний путь кинематографиста проводили аплодисментами.
Вынос гроба с телом драматурга и режиссера Виктора Мережко.
Вынос гроба с телом драматурга и режиссера Виктора Мережко.
Позже Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище.
Позже Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище.
Церемония прощания с Виктором Мережко проходила в Центральном доме кинематографистов.
Проводить режиссера в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.
Пришедшие на церемонию с теплотой вспоминали о Мережко.
На фото — актриса Людмила Зайцева.
"Истории, которые придумывал Виктор Мережко, во многом определили лицо эпохи, такой, которой мы ее воспринимали, и такой, какой она останется с нами. Эпохи полетов во сне и наяву", — сказал президент Гильдии кинодраматургов Алексей Левковский.
По словам актера и депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, у Мережко не было проходных работ. "Здравствуй и прощай", "Полеты во сне и наяву", "Родня" — кинокартины на все времена.
Дочь Виктора Мережко Мария и актриса Людмила Зайцева на церемонии прощания в Доме кино.
В последний путь кинематографиста проводили аплодисментами.
Вынос гроба с телом драматурга и режиссера Виктора Мережко.
Позже Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище.