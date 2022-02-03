Прощание с Виктором Мережко

"Истории, которые придумывал Виктор Мережко, во многом определили лицо эпохи, такой, которой мы ее воспринимали, и такой, какой она останется с нами. Эпохи полетов во сне и наяву", — сказал президент Гильдии кинодраматургов Алексей Левковский.