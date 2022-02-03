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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220203/merezhko-1770836461.html
Прощание с Виктором Мережко
Прощание с Виктором Мережко - РИА Новости, 03.02.2022
Прощание с Виктором Мережко
В Москве простились с режиссером и сценаристом Виктором Мережко, без которого невозможно представить себе отечественное кино. Гражданская панихида — в фотоленте РИА Новости, 03.02.2022
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фото
культура
виктор мережко
москва
дом кино
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В Москве простились с режиссером и сценаристом Виктором Мережко, без которого невозможно представить себе отечественное кино. Гражданская панихида — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, виктор мережко, москва, дом кино
13:39 03.02.2022 (обновлено: 15:18 03.02.2022)
 

Прощание с Виктором Мережко

Читать ria.ru в
В Москве простились с режиссером и сценаристом Виктором Мережко, без которого невозможно представить себе отечественное кино. Гражданская панихида — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с Виктором Мережко проходила в Центральном доме кинематографистов.

Портрет на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
1 из 10

Церемония прощания с Виктором Мережко проходила в Центральном доме кинематографистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Проводить режиссера в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.

Дети В. Мережко - сын Иван Мережко и дочь Мария Мережко на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко
2 из 10

Проводить режиссера в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Желающие проститься несли к гробу цветы.

На церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
3 из 10

Желающие проститься несли к гробу цветы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Пришедшие на церемонию с теплотой вспоминали о Мережко.

На фото — актриса Людмила Зайцева.

Актриса Людмила Зайцева выступает на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
4 из 10

Пришедшие на церемонию с теплотой вспоминали о Мережко.

На фото — актриса Людмила Зайцева.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Истории, которые придумывал Виктор Мережко, во многом определили лицо эпохи, такой, которой мы ее воспринимали, и такой, какой она останется с нами. Эпохи полетов во сне и наяву", — сказал президент Гильдии кинодраматургов Алексей Левковский.

Портрет на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
5 из 10

"Истории, которые придумывал Виктор Мережко, во многом определили лицо эпохи, такой, которой мы ее воспринимали, и такой, какой она останется с нами. Эпохи полетов во сне и наяву", — сказал президент Гильдии кинодраматургов Алексей Левковский.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам актера и депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, у Мережко не было проходных работ. "Здравствуй и прощай", "Полеты во сне и наяву", "Родня" — кинокартины на все времена.

Актер, режиссер, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
6 из 10

По словам актера и депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, у Мережко не было проходных работ. "Здравствуй и прощай", "Полеты во сне и наяву", "Родня" — кинокартины на все времена.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Дочь Виктора Мережко Мария и актриса Людмила Зайцева на церемонии прощания в Доме кино.

Дочь Мария Мережко и актриса Людмила Зайцева на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
7 из 10

Дочь Виктора Мережко Мария и актриса Людмила Зайцева на церемонии прощания в Доме кино.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В последний путь кинематографиста проводили аплодисментами.

Вынос гроба с телом Народного артиста РФ, драматурга и режиссера Виктора Мережко после церемонии прощания в Центральном доме кинематографистов
8 из 10

В последний путь кинематографиста проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вынос гроба с телом драматурга и режиссера Виктора Мережко.

Вынос гроба с телом Народного артиста РФ, драматурга и режиссера Виктора Мережко после церемонии прощания в Центральном доме кинематографистов
9 из 10

Вынос гроба с телом драматурга и режиссера Виктора Мережко.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Позже Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище.

Цветы и фотография на могиле Народного артиста РФ, драматурга и режиссера Виктора Мережко на Троекуровском кладбище
10 из 10

Позже Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
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КультураФотоВиктор МережкоМоскваДом кино
 
 
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