Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770361172.html
Омикрон в деле: кто из звезд заболел коронавирусом в январе
Омикрон в деле: кто из звезд заболел коронавирусом в январе - РИА Новости, 31.01.2022
Омикрон в деле: кто из звезд заболел коронавирусом в январе
Елизавета Боярская подтвердила положительный тест на коронавирус, из-за которого пришлось отменить ближайшие спектакли. Пандемия COVID продолжает... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T20:17
2022-01-31T20:17
шоубиз
шоу-бизнес
лидия федосеева-шукшина
елизавета боярская
виктор мережко
лолита милявская
борис щербаков
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769268423_0:177:3137:1942_1920x0_80_0_0_4ffb29d0bfe3eafe347f194cf8462f66.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Елизавета Боярская подтвердила положительный тест на коронавирус, из-за которого пришлось отменить ближайшие спектакли. Пандемия COVID продолжает распространяться. Например, Борис Щербаков и Лолита Милявская заболели по второму разу. Кто еще из знаменитостей подхватил коронавирус в январе – в материале РИА Новостей.Елизавета БоярскаяНа днях актриса подтвердила, что у нее положительный тест, из-за которого пришлось отменить запланированные 2 и 3 февраля спектакли в Малом драматическом театре – Театре Европы. По словам Елизаветы, она "чувствует себя хорошо".Борис ЩербаковАктер заразился вирусом повторно: если первое заболевание в августе 2021 года Щербаков перенес в относительно легкой форме, то в это раз артиста пришлось госпитализировать. По словам супруги Татьяны Бронзовой, Борис чувствует себя хорошо, но есть слабость.Она добавила, что артист пробудет в больнице еще несколько дней несмотря на то, что тест в последний раз показал отрицательный результат.Лолита МилявскаяПевица также повторно заразилась вирусом: первый раз был в декабре 2020 года, второй – на днях. Об этом артистка сообщила подписчикам в социальных сетях.Позже Милявская призналась, что "сама себе поставила омикрон, основываясь на том, что у соседки было то же самое – один день температура, и потом она кашляла". Милявская сдала ПЦР-тест для подтверждения диагноза, но его результаты пока неизвестны.Лидия Федосеева-ШукшинаАктрисе из-за заболевания коронавирусом пришлось на время вернуться из пансионата для пожилых людей, куда ее определила дочь, домой.По словам звезды, у нее жесткое дыхание, но хрипов нет, у нее "хорошая сатурация – 98". На карантине она находится вместе с дочерью Ольгой, а после – планирует вернуться в пансионат и пройти курс восстановительной программы.Виктор МережкоК сожалению, не у всех звезд болезнь протекает в легкой форме. У Виктора Мережко осложнения после перенесенного COVID стали причиной смерти. Дочь актера Мария отметила, что Мережко занимался самолечением.По ее словам, 84-летний режиссер серьезно заболел, однако отказывался от вызова врачей или госпитализации. При этом, как отметила Мария, он начал задыхаться, но всячески пытался скрыть недуг.Когда артиста все же привезли на КТ, выяснилось, что у него серьезно поражены легкие. Врачам удалось добиться прогресса в лечении, однако затем у артиста отнялась нога и ему решили провести срочную операцию под общим наркозом. По словам дочери, после этого режиссер уже не смог восстановиться и "буквально за неделю ушел".
https://ria.ru/20220131/scherbakov-1770272259.html
https://ria.ru/20220127/covid-1769833268.html
https://ria.ru/20220125/fedoseevashukshina-1769468397.html
https://ria.ru/20220131/merezhko-1770250213.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769268423_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_69910c2858cd8aa5bdeb0dd6503b45e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шоу-бизнес, лидия федосеева-шукшина, елизавета боярская, виктор мережко, лолита милявская, борис щербаков, знаменитости
20:17 31.01.2022
 

Омикрон в деле: кто из звезд заболел коронавирусом в январе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинская сестра измеряет пульсометром сатурацию у пациентки во временном госпитале для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе
Медицинская сестра измеряет пульсометром сатурацию у пациентки во временном госпитале для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Елизавета Боярская подтвердила положительный тест на коронавирус, из-за которого пришлось отменить ближайшие спектакли. Пандемия COVID продолжает распространяться. Например, Борис Щербаков и Лолита Милявская заболели по второму разу. Кто еще из знаменитостей подхватил коронавирус в январе – в материале РИА Новостей.

Елизавета Боярская

На днях актриса подтвердила, что у нее положительный тест, из-за которого пришлось отменить запланированные 2 и 3 февраля спектакли в Малом драматическом театре – Театре Европы. По словам Елизаветы, она "чувствует себя хорошо".

"Болею, но надеюсь, что иду на поправку. Чувствую себя хорошо. Тест пока положительный, но скоро буду закрывать больничный лист. Пока на самоизоляции нахожусь", – призналась Боярская.

Борис Щербаков

Актер заразился вирусом повторно: если первое заболевание в августе 2021 года Щербаков перенес в относительно легкой форме, то в это раз артиста пришлось госпитализировать. По словам супруги Татьяны Бронзовой, Борис чувствует себя хорошо, но есть слабость.

"Он еще пока в больнице, но, я думаю, что через два дня его выпишут. Сегодня понедельник, сегодня как бы там врачи, так что посмотрим. Но вот хорошо, что был ревакцинирован. Чувствует себя хорошо, слабость только", – отметила Бронзова.

Она добавила, что артист пробудет в больнице еще несколько дней несмотря на то, что тест в последний раз показал отрицательный результат.
Актер Борис Щербаков - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 11:26Распространение коронавируса
Бориса Щербакова вновь госпитализировали с коронавирусом

Лолита Милявская

Певица также повторно заразилась вирусом: первый раз был в декабре 2020 года, второй – на днях. Об этом артистка сообщила подписчикам в социальных сетях.
"Я зацепила омикрон. (...) Хорошо, что я привита, поэтому проходит в легкой форме", — рассказала звезда.
Певица Манижа / Актриса Настасья Самбурская / Певица Лолита - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 17:57Шоубиз
Манижа, Самбурская и Лолита заразились коронавирусом
Позже Милявская призналась, что "сама себе поставила омикрон, основываясь на том, что у соседки было то же самое – один день температура, и потом она кашляла". Милявская сдала ПЦР-тест для подтверждения диагноза, но его результаты пока неизвестны.

Лидия Федосеева-Шукшина

Актрисе из-за заболевания коронавирусом пришлось на время вернуться из пансионата для пожилых людей, куда ее определила дочь, домой.
"Первый тест при поступлении у меня был отрицательный, но второй положительный. Решили для проверки сдать еще один тест, который тоже оказался положительным. Поэтому в воскресенье я вновь отправилась домой (по правилам, в резиденции нельзя находиться людям с коронавирусом)", — уточнила Лидия Николаевна.
По словам звезды, у нее жесткое дыхание, но хрипов нет, у нее "хорошая сатурация – 98". На карантине она находится вместе с дочерью Ольгой, а после – планирует вернуться в пансионат и пройти курс восстановительной программы.
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 17:11Шоубиз
Федосеева-Шукшина вернулась из пансионата для пожилых из-за COVID

Виктор Мережко

К сожалению, не у всех звезд болезнь протекает в легкой форме. У Виктора Мережко осложнения после перенесенного COVID стали причиной смерти. Дочь актера Мария отметила, что Мережко занимался самолечением.
По ее словам, 84-летний режиссер серьезно заболел, однако отказывался от вызова врачей или госпитализации. При этом, как отметила Мария, он начал задыхаться, но всячески пытался скрыть недуг.
"Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдет, обычная простуда. И занимался самолечением", — объяснила она.
Когда артиста все же привезли на КТ, выяснилось, что у него серьезно поражены легкие. Врачам удалось добиться прогресса в лечении, однако затем у артиста отнялась нога и ему решили провести срочную операцию под общим наркозом. По словам дочери, после этого режиссер уже не смог восстановиться и "буквально за неделю ушел".
Виктор Мережко на вручении почетных премий РАО «За вклад в развитие науки, культуры и искусства» - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 08:57Культура
Названа причина смерти режиссера Виктора Мережко
 
ШоубизШоу-бизнесЛидия Федосеева-ШукшинаЕлизавета БоярскаяВиктор МережкоЛолита МилявскаяБорис ЩербаковЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
07:30На Чукотке собака вновь напала на ребенка
07:22"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
07:10Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
07:08Синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве
06:59СМИ назвали условие поездки Джонсона в Киев
Лента новостейМолния
Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикераНа Чукотке собака вновь напала на ребенка"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камерЭкс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны УкраиныСиноптики рассказали, каким будет февраль в МосквеСМИ назвали условие поездки Джонсона в Киев