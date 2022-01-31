https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770361172.html

Омикрон в деле: кто из звезд заболел коронавирусом в январе

Омикрон в деле: кто из звезд заболел коронавирусом в январе - РИА Новости, 31.01.2022

Омикрон в деле: кто из звезд заболел коронавирусом в январе

Елизавета Боярская подтвердила положительный тест на коронавирус, из-за которого пришлось отменить ближайшие спектакли. Пандемия COVID продолжает... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T20:17

2022-01-31T20:17

2022-01-31T20:17

шоубиз

шоу-бизнес

лидия федосеева-шукшина

елизавета боярская

виктор мережко

лолита милявская

борис щербаков

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Елизавета Боярская подтвердила положительный тест на коронавирус, из-за которого пришлось отменить ближайшие спектакли. Пандемия COVID продолжает распространяться. Например, Борис Щербаков и Лолита Милявская заболели по второму разу. Кто еще из знаменитостей подхватил коронавирус в январе – в материале РИА Новостей.Елизавета БоярскаяНа днях актриса подтвердила, что у нее положительный тест, из-за которого пришлось отменить запланированные 2 и 3 февраля спектакли в Малом драматическом театре – Театре Европы. По словам Елизаветы, она "чувствует себя хорошо".Борис ЩербаковАктер заразился вирусом повторно: если первое заболевание в августе 2021 года Щербаков перенес в относительно легкой форме, то в это раз артиста пришлось госпитализировать. По словам супруги Татьяны Бронзовой, Борис чувствует себя хорошо, но есть слабость.Она добавила, что артист пробудет в больнице еще несколько дней несмотря на то, что тест в последний раз показал отрицательный результат.Лолита МилявскаяПевица также повторно заразилась вирусом: первый раз был в декабре 2020 года, второй – на днях. Об этом артистка сообщила подписчикам в социальных сетях.Позже Милявская призналась, что "сама себе поставила омикрон, основываясь на том, что у соседки было то же самое – один день температура, и потом она кашляла". Милявская сдала ПЦР-тест для подтверждения диагноза, но его результаты пока неизвестны.Лидия Федосеева-ШукшинаАктрисе из-за заболевания коронавирусом пришлось на время вернуться из пансионата для пожилых людей, куда ее определила дочь, домой.По словам звезды, у нее жесткое дыхание, но хрипов нет, у нее "хорошая сатурация – 98". На карантине она находится вместе с дочерью Ольгой, а после – планирует вернуться в пансионат и пройти курс восстановительной программы.Виктор МережкоК сожалению, не у всех звезд болезнь протекает в легкой форме. У Виктора Мережко осложнения после перенесенного COVID стали причиной смерти. Дочь актера Мария отметила, что Мережко занимался самолечением.По ее словам, 84-летний режиссер серьезно заболел, однако отказывался от вызова врачей или госпитализации. При этом, как отметила Мария, он начал задыхаться, но всячески пытался скрыть недуг.Когда артиста все же привезли на КТ, выяснилось, что у него серьезно поражены легкие. Врачам удалось добиться прогресса в лечении, однако затем у артиста отнялась нога и ему решили провести срочную операцию под общим наркозом. По словам дочери, после этого режиссер уже не смог восстановиться и "буквально за неделю ушел".

https://ria.ru/20220131/scherbakov-1770272259.html

https://ria.ru/20220127/covid-1769833268.html

https://ria.ru/20220125/fedoseevashukshina-1769468397.html

https://ria.ru/20220131/merezhko-1770250213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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шоу-бизнес, лидия федосеева-шукшина, елизавета боярская, виктор мережко, лолита милявская, борис щербаков, знаменитости