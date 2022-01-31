https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770361172.html
Омикрон в деле: кто из звезд заболел коронавирусом в январе
Омикрон в деле: кто из звезд заболел коронавирусом в январе - РИА Новости, 31.01.2022
Омикрон в деле: кто из звезд заболел коронавирусом в январе
Елизавета Боярская подтвердила положительный тест на коронавирус, из-за которого пришлось отменить ближайшие спектакли. Пандемия COVID продолжает... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T20:17
2022-01-31T20:17
2022-01-31T20:17
шоубиз
шоу-бизнес
лидия федосеева-шукшина
елизавета боярская
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лолита милявская
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знаменитости
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Елизавета Боярская подтвердила положительный тест на коронавирус, из-за которого пришлось отменить ближайшие спектакли. Пандемия COVID продолжает распространяться. Например, Борис Щербаков и Лолита Милявская заболели по второму разу. Кто еще из знаменитостей подхватил коронавирус в январе – в материале РИА Новостей.Елизавета БоярскаяНа днях актриса подтвердила, что у нее положительный тест, из-за которого пришлось отменить запланированные 2 и 3 февраля спектакли в Малом драматическом театре – Театре Европы. По словам Елизаветы, она "чувствует себя хорошо".Борис ЩербаковАктер заразился вирусом повторно: если первое заболевание в августе 2021 года Щербаков перенес в относительно легкой форме, то в это раз артиста пришлось госпитализировать. По словам супруги Татьяны Бронзовой, Борис чувствует себя хорошо, но есть слабость.Она добавила, что артист пробудет в больнице еще несколько дней несмотря на то, что тест в последний раз показал отрицательный результат.Лолита МилявскаяПевица также повторно заразилась вирусом: первый раз был в декабре 2020 года, второй – на днях. Об этом артистка сообщила подписчикам в социальных сетях.Позже Милявская призналась, что "сама себе поставила омикрон, основываясь на том, что у соседки было то же самое – один день температура, и потом она кашляла". Милявская сдала ПЦР-тест для подтверждения диагноза, но его результаты пока неизвестны.Лидия Федосеева-ШукшинаАктрисе из-за заболевания коронавирусом пришлось на время вернуться из пансионата для пожилых людей, куда ее определила дочь, домой.По словам звезды, у нее жесткое дыхание, но хрипов нет, у нее "хорошая сатурация – 98". На карантине она находится вместе с дочерью Ольгой, а после – планирует вернуться в пансионат и пройти курс восстановительной программы.Виктор МережкоК сожалению, не у всех звезд болезнь протекает в легкой форме. У Виктора Мережко осложнения после перенесенного COVID стали причиной смерти. Дочь актера Мария отметила, что Мережко занимался самолечением.По ее словам, 84-летний режиссер серьезно заболел, однако отказывался от вызова врачей или госпитализации. При этом, как отметила Мария, он начал задыхаться, но всячески пытался скрыть недуг.Когда артиста все же привезли на КТ, выяснилось, что у него серьезно поражены легкие. Врачам удалось добиться прогресса в лечении, однако затем у артиста отнялась нога и ему решили провести срочную операцию под общим наркозом. По словам дочери, после этого режиссер уже не смог восстановиться и "буквально за неделю ушел".
https://ria.ru/20220131/scherbakov-1770272259.html
https://ria.ru/20220127/covid-1769833268.html
https://ria.ru/20220125/fedoseevashukshina-1769468397.html
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шоу-бизнес, лидия федосеева-шукшина, елизавета боярская, виктор мережко, лолита милявская, борис щербаков, знаменитости
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Елизавета Боярская подтвердила положительный тест на коронавирус, из-за которого пришлось отменить ближайшие спектакли. Пандемия COVID продолжает распространяться. Например, Борис Щербаков и Лолита Милявская заболели по второму разу. Кто еще из знаменитостей подхватил коронавирус в январе – в материале РИА Новостей.
Елизавета Боярская
На днях актриса подтвердила
, что у нее положительный тест, из-за которого пришлось отменить запланированные 2 и 3 февраля спектакли в Малом драматическом театре – Театре Европы. По словам Елизаветы, она "чувствует себя хорошо".
"Болею, но надеюсь, что иду на поправку. Чувствую себя хорошо. Тест пока положительный, но скоро буду закрывать больничный лист. Пока на самоизоляции нахожусь", – призналась Боярская.
Борис Щербаков
Актер заразился вирусом повторно: если первое заболевание в августе 2021 года Щербаков перенес в относительно легкой форме, то в это раз артиста пришлось госпитализировать. По словам супруги Татьяны Бронзовой, Борис чувствует себя хорошо, но есть слабость.
"Он еще пока в больнице, но, я думаю, что через два дня его выпишут. Сегодня понедельник, сегодня как бы там врачи, так что посмотрим. Но вот хорошо, что был ревакцинирован. Чувствует себя хорошо, слабость только", – отметила Бронзова.
Она добавила, что артист пробудет в больнице еще несколько дней несмотря на то, что тест в последний раз показал отрицательный результат.
Лолита Милявская
Певица также повторно заразилась вирусом: первый раз был в декабре 2020 года, второй – на днях. Об этом артистка сообщила
подписчикам в социальных сетях.
"Я зацепила омикрон. (...) Хорошо, что я привита, поэтому проходит в легкой форме", — рассказала звезда.
Позже Милявская призналась, что "сама себе поставила омикрон, основываясь на том, что у соседки было то же самое – один день температура, и потом она кашляла". Милявская сдала
ПЦР-тест для подтверждения диагноза, но его результаты пока неизвестны.
Лидия Федосеева-Шукшина
Актрисе из-за заболевания коронавирусом пришлось
на время вернуться из пансионата для пожилых людей, куда ее определила дочь, домой.
"Первый тест при поступлении у меня был отрицательный, но второй положительный. Решили для проверки сдать еще один тест, который тоже оказался положительным. Поэтому в воскресенье я вновь отправилась домой (по правилам, в резиденции нельзя находиться людям с коронавирусом)", — уточнила Лидия Николаевна.
По словам звезды, у нее жесткое дыхание, но хрипов нет, у нее "хорошая сатурация – 98". На карантине она находится вместе с дочерью Ольгой, а после – планирует вернуться в пансионат и пройти курс восстановительной программы.
Виктор Мережко
К сожалению, не у всех звезд болезнь протекает в легкой форме. У Виктора Мережко осложнения после перенесенного COVID стали причиной смерти. Дочь актера Мария отметила, что Мережко занимался самолечением.
По ее словам, 84-летний режиссер серьезно заболел, однако отказывался от вызова врачей или госпитализации. При этом, как отметила Мария, он начал задыхаться, но всячески пытался скрыть недуг.
"Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдет, обычная простуда. И занимался самолечением", — объяснила она.
Когда артиста все же привезли на КТ, выяснилось, что у него серьезно поражены легкие. Врачам удалось добиться прогресса в лечении, однако затем у артиста отнялась нога и ему решили провести срочную операцию под общим наркозом. По словам дочери, после этого режиссер уже не смог восстановиться и "буквально за неделю ушел".