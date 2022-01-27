https://ria.ru/20220127/covid-1769833268.html

Манижа, Самбурская и Лолита заразились коронавирусом

Манижа, Самбурская и Лолита заразились коронавирусом - РИА Новости, 27.01.2022

Манижа, Самбурская и Лолита заразились коронавирусом

Сегодня сразу несколько звезд сообщили, что заразились коронавирусом. Заболели Манижа, Настасья Самбурская и Лолита. Об этом они рассказали на своих страницах в РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:57

2022-01-27T17:57

2022-01-27T17:57

шоубиз

лолита милявская

настасья самбурская

коронавирус covid-19

manizha (манижа сангин)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сегодня сразу несколько звезд сообщили, что заразились коронавирусом. Заболели Манижа, Настасья Самбурская и Лолита. Об этом они рассказали на своих страницах в Instagram. Певица решила отменить свой концерт, который был назначен на 2 февраля. Из-за пандемии он переносился уже дважды. Настасья Самбурская считает, что заразилась коронавирусом 16-го января в аэропорту Пунто-Каны. Однако уже 24-го января Самбурская сделала два теста, и они были отрицательными. Но о перенесенном заболевании она сообщила только сегодня. "Отделалась легким испугом, называется. Но какие будут последствия, еще непонятно", — делится переживаниями Настасья. Она уже болела коронавирусом в декабре 2020-го и до сих страдает от последствий. У нее кашель и охрип голос. На днях Лидия Федосеева-Шукшина сообщила, что заболела ковидом. По ее словам, из пансионата для пожилых она вернулась именно из-за этого.

https://ria.ru/20220121/ivleeva-1768963526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лолита милявская, настасья самбурская, коронавирус covid-19, manizha (манижа сангин)