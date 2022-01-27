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Шоубиз
https://ria.ru/20220127/covid-1769833268.html
Манижа, Самбурская и Лолита заразились коронавирусом
Манижа, Самбурская и Лолита заразились коронавирусом - РИА Новости, 27.01.2022
Манижа, Самбурская и Лолита заразились коронавирусом
Сегодня сразу несколько звезд сообщили, что заразились коронавирусом. Заболели Манижа, Настасья Самбурская и Лолита. Об этом они рассказали на своих страницах в РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:57
2022-01-27T17:57
шоубиз
лолита милявская
настасья самбурская
коронавирус covid-19
manizha (манижа сангин)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сегодня сразу несколько звезд сообщили, что заразились коронавирусом. Заболели Манижа, Настасья Самбурская и Лолита. Об этом они рассказали на своих страницах в Instagram. Певица решила отменить свой концерт, который был назначен на 2 февраля. Из-за пандемии он переносился уже дважды. Настасья Самбурская считает, что заразилась коронавирусом 16-го января в аэропорту Пунто-Каны. Однако уже 24-го января Самбурская сделала два теста, и они были отрицательными. Но о перенесенном заболевании она сообщила только сегодня. "Отделалась легким испугом, называется. Но какие будут последствия, еще непонятно", — делится переживаниями Настасья. Она уже болела коронавирусом в декабре 2020-го и до сих страдает от последствий. У нее кашель и охрип голос. На днях Лидия Федосеева-Шукшина сообщила, что заболела ковидом. По ее словам, из пансионата для пожилых она вернулась именно из-за этого.
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лолита милявская, настасья самбурская, коронавирус covid-19, manizha (манижа сангин)
17:57 27.01.2022
 
Манижа, Самбурская и Лолита заразились коронавирусом

Манижа, Самбурская и Лолита заразились коронавирусом и рассказали о симптомах

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Манижа / Актриса Настасья Самбурская / Певица Лолита
Певица Манижа / Актриса Настасья Самбурская / Певица Лолита - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сегодня сразу несколько звезд сообщили, что заразились коронавирусом. Заболели Манижа, Настасья Самбурская и Лолита. Об этом они рассказали на своих страницах в Instagram.

"Мне пришел положительный ПЦР, и чувствую я себя не очень", — говорит Манижа.

Певица решила отменить свой концерт, который был назначен на 2 февраля. Из-за пандемии он переносился уже дважды.
Настасья Самбурская считает, что заразилась коронавирусом 16-го января в аэропорту Пунто-Каны.

"В общем, в носу отек, температура держалась три дня, кашель незначительный, запахи снижаются, но не критично", — описывает симптомы актриса.

Однако уже 24-го января Самбурская сделала два теста, и они были отрицательными. Но о перенесенном заболевании она сообщила только сегодня.
"Отделалась легким испугом, называется. Но какие будут последствия, еще непонятно", — делится переживаниями Настасья.
Она уже болела коронавирусом в декабре 2020-го и до сих страдает от последствий.

"Я зацепила омикрон. (...) Хорошо, что я привита, поэтому проходит в легкой форме", — рассказывает Лолита в сторис.

У нее кашель и охрип голос.
На днях Лидия Федосеева-Шукшина сообщила, что заболела ковидом. По ее словам, из пансионата для пожилых она вернулась именно из-за этого.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 17:50Шоубиз
Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом
 
ШоубизЛолита МилявскаяНастасья СамбурскаяКоронавирус COVID-19Manizha (Манижа Сангин)
 
 
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