https://ria.ru/20220125/fedoseevashukshina-1769468397.html

Федосеева-Шукшина вернулась из пансионата для пожилых из-за COVID

Федосеева-Шукшина вернулась из пансионата для пожилых из-за COVID - РИА Новости, 25.01.2022

Федосеева-Шукшина вернулась из пансионата для пожилых из-за COVID

Лидия Федосеева-Шукшина объяснила, почему вернулась домой из пансионата для престарелых. В интервью "Собеседнику" она раскрыла, что причиной стало заражение... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:11

2022-01-25T17:11

2022-01-25T17:11

шоубиз

лидия федосеева-шукшина

знаменитости

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Лидия Федосеева-Шукшина объяснила, почему вернулась домой из пансионата для престарелых. В интервью "Собеседнику" она раскрыла, что причиной стало заражение коронавирусом. По словам артистки, 19-го января этот диагноз поставили ее дочери Ольге. Тогда Лидия Николаевна поняла, что ей "оставаться с зараженным человеком небезопасно". Она могла перебраться в свою квартиру в Новой Москве, но "не привыкла жить одна". Тогда и было принято решение, что актриса поедет в пансионат. "Первый тест при поступлении у меня был отрицательный, но второй положительный. Решили для проверки сдать еще один тест, который тоже оказался положительным. Поэтому в воскресенье я вновь отправилась домой (по правилам, в резиденции нельзя находиться людям с коронавирусом)", — уточняет Лидия Николаевна.Актриса говорит, что она в нормальном состоянии. У нее жесткое дыхание, но хрипов нет. На карантине она сидит вместе с дочерью Ольгой. После выздоровления Лидия Николаевна планирует вернуться в пансионат. "Мне там все-таки надо пройти курс из восстановительной программы до конца. (...) Касаемо еды там тоже все хорошо, никаких излишеств, которые не нужны нашему стареющему организму, но зато много витаминов, за этим они следят. Иногда необходимо менять обстановку, поэтому раз меня приглашают, поеду после карантина", — уверяет актриса.Федосеева-Шукшина подчеркнула, что персонал учреждения бережно относится к пожилым, но до конца дней она там оставаться не планирует."...это все-таки не мое", — поясняет звезда. О том, что Лидия Николаевна попала в пансионат для престарелых, стало известно в пятницу. Об этом сообщила ее дочь Ольга.

https://ria.ru/20220124/shukshina-1769296560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лидия федосеева-шукшина, знаменитости