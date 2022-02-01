https://ria.ru/20220201/merezhko-1770407140.html
Скрывал госпитализацию: что известно о последних днях Мережко
Друг Мережко рассказал о его последних днях - РИА Новости, 01.02.2022
Скрывал госпитализацию: что известно о последних днях Мережко
Смерть актера, режиссера и сценариста Виктора Мережко стала неожиданностью даже для его самых близких друзей. Об этом на своей странице в Facebook написал... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T06:06
2022-02-01T06:06
2022-02-01T06:06
шоубиз
виктор мережко
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Смерть актера, режиссера и сценариста Виктора Мережко стала неожиданностью даже для его самых близких друзей. Об этом на своей странице в Facebook написал артист Виталий Максимов.По его словам, изначально кинематографист скрывал свое пребывание в больнице, а потом — настоящую причину госпитализации.Мережко, написал Максимов, только сообщил, что якобы попал под машину и находится в реабилитационном центре из-за травмы. При этом режиссер попросил Максимова об этом никому не сообщать, опасаясь "наглых желторотых сплетников".Актер отметил, что во время разговора у его друга был сипловатый, явно ослабевший голос, на что режиссер пошутил, что прикидывается Андроном Кончаловским. При этом он ни разу не упомянул о COVID-19, добавил Максимов.Мережко умер 30 января из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.Похороны пройдут 3 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, прощание состоится в Центральном доме кинематографистов.
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770361172.html
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виктор мережко, россия
Друг Мережко рассказал о его последних днях
Актер Максимов сообщил, что режиссер Мережко скрывал свою госпитализацию и ее причины
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Смерть актера, режиссера и сценариста Виктора Мережко стала неожиданностью даже для его самых близких друзей. Об этом на своей странице в Facebook написал
артист Виталий Максимов.
По его словам, изначально кинематографист
скрывал свое пребывание в больнице, а потом — настоящую причину госпитализации.
Мережко, написал Максимов, только сообщил, что якобы попал под машину и находится в реабилитационном центре из-за травмы. При этом режиссер попросил Максимова об этом никому не сообщать, опасаясь "наглых желторотых сплетников".
Актер отметил, что во время разговора у его друга был сипловатый, явно ослабевший голос, на что режиссер пошутил, что прикидывается Андроном Кончаловским. При этом он ни разу не упомянул о COVID-19, добавил Максимов.
Мережко умер 30 января из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.
Похороны пройдут 3 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, прощание состоится в Центральном доме кинематографистов.