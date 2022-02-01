https://ria.ru/20220201/merezhko-1770407140.html

Скрывал госпитализацию: что известно о последних днях Мережко

Друг Мережко рассказал о его последних днях - РИА Новости, 01.02.2022

Скрывал госпитализацию: что известно о последних днях Мережко

Смерть актера, режиссера и сценариста Виктора Мережко стала неожиданностью даже для его самых близких друзей. Об этом на своей странице в Facebook написал... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T06:06

2022-02-01T06:06

2022-02-01T06:06

шоубиз

виктор мережко

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Смерть актера, режиссера и сценариста Виктора Мережко стала неожиданностью даже для его самых близких друзей. Об этом на своей странице в Facebook написал артист Виталий Максимов.По его словам, изначально кинематографист скрывал свое пребывание в больнице, а потом — настоящую причину госпитализации.Мережко, написал Максимов, только сообщил, что якобы попал под машину и находится в реабилитационном центре из-за травмы. При этом режиссер попросил Максимова об этом никому не сообщать, опасаясь "наглых желторотых сплетников".Актер отметил, что во время разговора у его друга был сипловатый, явно ослабевший голос, на что режиссер пошутил, что прикидывается Андроном Кончаловским. При этом он ни разу не упомянул о COVID-19, добавил Максимов.Мережко умер 30 января из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.Похороны пройдут 3 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, прощание состоится в Центральном доме кинематографистов.

https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770361172.html

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виктор мережко, россия