https://ria.ru/20220131/merezhko-1770297427.html
Мережко похоронят на Троекуровском кладбище
Мережко похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 31.01.2022
Мережко похоронят на Троекуровском кладбище
Кинорежиссера и сценариста Виктора Мережко, скончавшегося 30 января на 85-м году жизни, похоронят 3 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, прощание пойдет... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:19
2022-01-31T13:19
2022-01-31T15:04
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кинорежиссера и сценариста Виктора Мережко, скончавшегося 30 января на 85-м году жизни, похоронят 3 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, прощание пойдет в Центральном доме кинематографистов, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин."Прощание с Мережко состоится в четверг, 3 февраля, в 11.00 в Центральном доме кинематографистов. Захоронение — на Троекуровском кладбище", - сказал Калинин.Позднее в СМИ со ссылкой на дочь артиста появилась информация о том, что похороны состоятся 2 февраля. Калинин эту информацию опроверг. "Пока все остается так, как я сказал ранее: в четверг прощание, похороны", - сказал Калинин, пояснив, что тело покойного находится в Санкт-Петербурге.Виктор Мережко - советский и российский кинорежиссер, актер. Широкое признание получил как сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, "Здравствуй и прощай", "Родня", "Полеты во сне и наяву". В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации.
https://ria.ru/20220131/merezhko-1770271290.html
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общество, ссср, москва, виктор мережко, новости культуры, россия, культура
13:19 31.01.2022 (обновлено: 15:04 31.01.2022)
Мережко похоронят на Троекуровском кладбище
Кинорежиссера Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище 3 февраля