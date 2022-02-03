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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220203/merezhko-1770812213.html
В Москве началась церемония прощания с Мережко
В Москве началась церемония прощания с Мережко - РИА Новости, 03.02.2022
В Москве началась церемония прощания с Мережко
Церемония прощания с режиссером и сценаристом Виктором Мережко началась в Центральном доме кинематографистов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:04
2022-02-03T13:40
культура
виктор мережко
москва
россия
ссср
вгик
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером и сценаристом Виктором Мережко началась в Центральном доме кинематографистов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни.Почтить память режиссера пришли члены семьи, друзья и коллеги. Среди них глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, президент гильдии кинодраматургов Алексей Левковский, кинорежиссер Вера Токарева, представитель Ростовского землячества в Москве Ирина Бирюкова, каскадер Игорь Панин."От всех членов гильдии драматургов наши соболезнования родным и близким. Когда уходит известный человек, говорят: "Ушла эпоха". Но что стоит за этой фигурой речи? Эпоха – это не столько люди, которые ее олицетворяют, эпоха – это истории, которые от нее остались… Истории, которые придумывал Виктор Мережко, во многом определили лицо эпохи, такой, которой мы ее воспринимали, и такой, какой она останется с нами. Эпохи полетов во сне и наяву", - сказал Левковский на церемонии.Народный артист РФ, сценарист, режиссер и актер Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года. В 1961 году Мережко окончил Львовский полиграфический институт (ныне Украинская академия печати), в 1968 году – сценарный факультет ВГИКа под руководством Ильи Вайсфельда.За свою жизнь он проявлял себя как сценарист, режиссер, драматург, актер, телеведущий, управленец. Его дебют в кино произошел во время учебы во ВГИКе. По его сценарию в 1967 году режиссер Леонид Миллионщиков снял короткометражный фильм "Зареченские женихи". Позже сценарии Мережко легли в основу многих художественных фильмов и мультфильмов, в частности, "Здравствуй и прощай" (1972), "Василиса Прекрасная" (1977), "Премудрый Пескарь" (1979), "Родня" (1981), "Полеты во сне и наяву" (1982) и другие. Всего он написал более 80 сценариев.По собственным сценариям Мережко снял комедию "Новогодние мужчины" (2004), мелодраму "Одиночество любви" (2005), боевик "Хуторянин" (2013). В нескольких кинолентах исполнил небольшие роли – "Если есть паруса" (1969), "Сонька Золотая Ручка" (2006) и других. С 1989 по 2002 год работал на телевидении, вел программы "Кинопанорама" и "Мое кино".Мережко активно занимался литературной деятельностью, писал пьесы. Среди его драматических произведений – "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Женский стол в охотничьем зале" и другие.Многие годы он занимал должность секретаря Союзов кинематографистов России и Москвы. В 1987 году удостоился звания "Заслуженный деятель искусств России", тогда же ему присудили Государственную премию СССР. В 2011 году ему была вручена почетная премия Российского авторского общества "За вклад в развитие науки, культуры и искусства". В 2014 он стал народным артистом Российской Федерации.
https://ria.ru/20220201/merezhko-1770407140.html
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виктор мережко, москва, россия, ссср, вгик, общество
11:04 03.02.2022 (обновлено: 13:40 03.02.2022)
 
В Москве началась церемония прощания с Мережко

Церемония прощания с режиссером Мережко началась в Центральном доме кинематографистов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПортрет на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
Портрет на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Портрет на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером и сценаристом Виктором Мережко началась в Центральном доме кинематографистов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни.
Виктор Мережко - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 06:06Шоубиз
Друг Мережко рассказал о его последних днях
Почтить память режиссера пришли члены семьи, друзья и коллеги. Среди них глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, президент гильдии кинодраматургов Алексей Левковский, кинорежиссер Вера Токарева, представитель Ростовского землячества в Москве Ирина Бирюкова, каскадер Игорь Панин.
"От всех членов гильдии драматургов наши соболезнования родным и близким. Когда уходит известный человек, говорят: "Ушла эпоха". Но что стоит за этой фигурой речи? Эпоха – это не столько люди, которые ее олицетворяют, эпоха – это истории, которые от нее остались… Истории, которые придумывал Виктор Мережко, во многом определили лицо эпохи, такой, которой мы ее воспринимали, и такой, какой она останется с нами. Эпохи полетов во сне и наяву", - сказал Левковский на церемонии.
Народный артист РФ, сценарист, режиссер и актер Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года. В 1961 году Мережко окончил Львовский полиграфический институт (ныне Украинская академия печати), в 1968 году – сценарный факультет ВГИКа под руководством Ильи Вайсфельда.
За свою жизнь он проявлял себя как сценарист, режиссер, драматург, актер, телеведущий, управленец. Его дебют в кино произошел во время учебы во ВГИКе. По его сценарию в 1967 году режиссер Леонид Миллионщиков снял короткометражный фильм "Зареченские женихи". Позже сценарии Мережко легли в основу многих художественных фильмов и мультфильмов, в частности, "Здравствуй и прощай" (1972), "Василиса Прекрасная" (1977), "Премудрый Пескарь" (1979), "Родня" (1981), "Полеты во сне и наяву" (1982) и другие. Всего он написал более 80 сценариев.
Прощание с Виктором Мережко
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с Виктором Мережко проходила в Центральном доме кинематографистов.

Портрет на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
1 из 10

Церемония прощания с Виктором Мережко проходила в Центральном доме кинематографистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Проводить режиссера в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.

Дети В. Мережко - сын Иван Мережко и дочь Мария Мережко на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко
2 из 10

Проводить режиссера в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Желающие проститься несли к гробу цветы.

На церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
3 из 10

Желающие проститься несли к гробу цветы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Пришедшие на церемонию с теплотой вспоминали о Мережко.

На фото — актриса Людмила Зайцева.

Актриса Людмила Зайцева выступает на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
4 из 10

Пришедшие на церемонию с теплотой вспоминали о Мережко.

На фото — актриса Людмила Зайцева.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Истории, которые придумывал Виктор Мережко, во многом определили лицо эпохи, такой, которой мы ее воспринимали, и такой, какой она останется с нами. Эпохи полетов во сне и наяву", — сказал президент Гильдии кинодраматургов Алексей Левковский.

Портрет на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
5 из 10

"Истории, которые придумывал Виктор Мережко, во многом определили лицо эпохи, такой, которой мы ее воспринимали, и такой, какой она останется с нами. Эпохи полетов во сне и наяву", — сказал президент Гильдии кинодраматургов Алексей Левковский.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам актера и депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, у Мережко не было проходных работ. "Здравствуй и прощай", "Полеты во сне и наяву", "Родня" — кинокартины на все времена.

Актер, режиссер, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
6 из 10

По словам актера и депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, у Мережко не было проходных работ. "Здравствуй и прощай", "Полеты во сне и наяву", "Родня" — кинокартины на все времена.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Дочь Виктора Мережко Мария и актриса Людмила Зайцева на церемонии прощания в Доме кино.

Дочь Мария Мережко и актриса Людмила Зайцева на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
7 из 10

Дочь Виктора Мережко Мария и актриса Людмила Зайцева на церемонии прощания в Доме кино.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В последний путь кинематографиста проводили аплодисментами.

Вынос гроба с телом Народного артиста РФ, драматурга и режиссера Виктора Мережко после церемонии прощания в Центральном доме кинематографистов
8 из 10

В последний путь кинематографиста проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вынос гроба с телом драматурга и режиссера Виктора Мережко.

Вынос гроба с телом Народного артиста РФ, драматурга и режиссера Виктора Мережко после церемонии прощания в Центральном доме кинематографистов
9 из 10

Вынос гроба с телом драматурга и режиссера Виктора Мережко.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Позже Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище.

Цветы и фотография на могиле Народного артиста РФ, драматурга и режиссера Виктора Мережко на Троекуровском кладбище
10 из 10

Позже Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Церемония прощания с Виктором Мережко проходила в Центральном доме кинематографистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Проводить режиссера в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Желающие проститься несли к гробу цветы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Пришедшие на церемонию с теплотой вспоминали о Мережко.

На фото — актриса Людмила Зайцева.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Истории, которые придумывал Виктор Мережко, во многом определили лицо эпохи, такой, которой мы ее воспринимали, и такой, какой она останется с нами. Эпохи полетов во сне и наяву", — сказал президент Гильдии кинодраматургов Алексей Левковский.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 10

По словам актера и депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, у Мережко не было проходных работ. "Здравствуй и прощай", "Полеты во сне и наяву", "Родня" — кинокартины на все времена.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Дочь Виктора Мережко Мария и актриса Людмила Зайцева на церемонии прощания в Доме кино.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 10

В последний путь кинематографиста проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Вынос гроба с телом драматурга и режиссера Виктора Мережко.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Позже Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
По собственным сценариям Мережко снял комедию "Новогодние мужчины" (2004), мелодраму "Одиночество любви" (2005), боевик "Хуторянин" (2013). В нескольких кинолентах исполнил небольшие роли – "Если есть паруса" (1969), "Сонька Золотая Ручка" (2006) и других. С 1989 по 2002 год работал на телевидении, вел программы "Кинопанорама" и "Мое кино".
Мережко активно занимался литературной деятельностью, писал пьесы. Среди его драматических произведений – "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Женский стол в охотничьем зале" и другие.
Многие годы он занимал должность секретаря Союзов кинематографистов России и Москвы. В 1987 году удостоился звания "Заслуженный деятель искусств России", тогда же ему присудили Государственную премию СССР. В 2011 году ему была вручена почетная премия Российского авторского общества "За вклад в развитие науки, культуры и искусства". В 2014 он стал народным артистом Российской Федерации.
Кинодраматург, режиссер Виктор Мережко - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 11:21Культура
Любимова назвала Мережко человеком многогранного дарования
 
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