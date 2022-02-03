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В Москве началась церемония прощания с Мережко

В Москве началась церемония прощания с Мережко - РИА Новости, 03.02.2022

В Москве началась церемония прощания с Мережко

Церемония прощания с режиссером и сценаристом Виктором Мережко началась в Центральном доме кинематографистов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:04

2022-02-03T11:04

2022-02-03T13:40

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером и сценаристом Виктором Мережко началась в Центральном доме кинематографистов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни.Почтить память режиссера пришли члены семьи, друзья и коллеги. Среди них глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, президент гильдии кинодраматургов Алексей Левковский, кинорежиссер Вера Токарева, представитель Ростовского землячества в Москве Ирина Бирюкова, каскадер Игорь Панин."От всех членов гильдии драматургов наши соболезнования родным и близким. Когда уходит известный человек, говорят: "Ушла эпоха". Но что стоит за этой фигурой речи? Эпоха – это не столько люди, которые ее олицетворяют, эпоха – это истории, которые от нее остались… Истории, которые придумывал Виктор Мережко, во многом определили лицо эпохи, такой, которой мы ее воспринимали, и такой, какой она останется с нами. Эпохи полетов во сне и наяву", - сказал Левковский на церемонии.Народный артист РФ, сценарист, режиссер и актер Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года. В 1961 году Мережко окончил Львовский полиграфический институт (ныне Украинская академия печати), в 1968 году – сценарный факультет ВГИКа под руководством Ильи Вайсфельда.За свою жизнь он проявлял себя как сценарист, режиссер, драматург, актер, телеведущий, управленец. Его дебют в кино произошел во время учебы во ВГИКе. По его сценарию в 1967 году режиссер Леонид Миллионщиков снял короткометражный фильм "Зареченские женихи". Позже сценарии Мережко легли в основу многих художественных фильмов и мультфильмов, в частности, "Здравствуй и прощай" (1972), "Василиса Прекрасная" (1977), "Премудрый Пескарь" (1979), "Родня" (1981), "Полеты во сне и наяву" (1982) и другие. Всего он написал более 80 сценариев.По собственным сценариям Мережко снял комедию "Новогодние мужчины" (2004), мелодраму "Одиночество любви" (2005), боевик "Хуторянин" (2013). В нескольких кинолентах исполнил небольшие роли – "Если есть паруса" (1969), "Сонька Золотая Ручка" (2006) и других. С 1989 по 2002 год работал на телевидении, вел программы "Кинопанорама" и "Мое кино".Мережко активно занимался литературной деятельностью, писал пьесы. Среди его драматических произведений – "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Женский стол в охотничьем зале" и другие.Многие годы он занимал должность секретаря Союзов кинематографистов России и Москвы. В 1987 году удостоился звания "Заслуженный деятель искусств России", тогда же ему присудили Государственную премию СССР. В 2011 году ему была вручена почетная премия Российского авторского общества "За вклад в развитие науки, культуры и искусства". В 2014 он стал народным артистом Российской Федерации.

https://ria.ru/20220201/merezhko-1770407140.html

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виктор мережко, москва, россия, ссср, вгик, общество