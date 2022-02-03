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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220203/merezhko-1770836102.html
В Москве завершилась церемония прощания с Мережко
В Москве завершилась церемония прощания с Мережко - РИА Новости, 03.02.2022
В Москве завершилась церемония прощания с Мережко
Церемония прощания с режиссером и сценаристом Виктором Мережко завершилась в Центральном доме кинематографистов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:32
2022-02-03T13:40
культура
виктор мережко
москва
россия
ссср
общество
культура
новости культуры
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером и сценаристом Виктором Мережко завершилась в Центральном доме кинематографистов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни. Проститься с ним пришли его друзья и коллеги.Кинорежиссер Вера Токарева поделилась, что Мережко всегда жил сегодняшним днем. "Он был замечательный не только художник, в высоком смысле этого слова, но он был еще замечательный организатор производства, он знал эту кухню всю досконально, и, конечно, он был очень славный дядька, он очень был славный человек, пусть земля ему будет пухом", - сказала она.Каскадер Игорь Панин назвал Мережко эталоном энергии. "У него вот эта удаль была человеческая, энергия жить, любить. Он мог именно поделиться ей. Насколько он любил жизнь во всех ее проявлениях. Вот именно он изнутри мог вот это вот все, что в нас есть, всякое разное, как он мог преподнести, что это все прекрасно. Не всем дано, не все могут это передать, вот именно эту энергию жизни. И это самое прекрасное", - поделился он.Представитель Ростовского землячества в Москве Ирина Бирюкова добавила, что Мережко был настоящим казаком. "Он всегда был в приподнятом настроении, я ни разу не видела его в угнетенном состоянии. И о том, сколько он сделал действительно доброго, чистого, светлого для нас и фактически для всего мира, потому что фильмы, поставленные на его сценарии, и там, где он работал и как режиссер, и как актер, они призывали только к добру", - отметила Бирюкова.Мережко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.Виктор Мережко – советский и российский режиссер, сценарист, актер. Широкое признание получил как сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, "Здравствуй и прощай", "Родня", "Полеты во сне и наяву". В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание народного артиста РФ.
https://ria.ru/20220131/merezhko-1770234400.html
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виктор мережко, москва, россия, ссср, общество, культура, новости культуры
12:32 03.02.2022 (обновлено: 13:40 03.02.2022)
 
В Москве завершилась церемония прощания с Мережко

В Центральном доме кинематографистов завершилась церемония прощания с режиссером Мережко

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПортрет на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
Портрет на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Портрет на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером и сценаристом Виктором Мережко завершилась в Центральном доме кинематографистов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни. Проститься с ним пришли его друзья и коллеги.
Кинодраматург, режиссер Виктор Мережко - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 00:49
Биография режиссера Виктора Мережко
Кинорежиссер Вера Токарева поделилась, что Мережко всегда жил сегодняшним днем. "Он был замечательный не только художник, в высоком смысле этого слова, но он был еще замечательный организатор производства, он знал эту кухню всю досконально, и, конечно, он был очень славный дядька, он очень был славный человек, пусть земля ему будет пухом", - сказала она.
Каскадер Игорь Панин назвал Мережко эталоном энергии. "У него вот эта удаль была человеческая, энергия жить, любить. Он мог именно поделиться ей. Насколько он любил жизнь во всех ее проявлениях. Вот именно он изнутри мог вот это вот все, что в нас есть, всякое разное, как он мог преподнести, что это все прекрасно. Не всем дано, не все могут это передать, вот именно эту энергию жизни. И это самое прекрасное", - поделился он.
Прощание с Виктором Мережко
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с Виктором Мережко проходила в Центральном доме кинематографистов.

Портрет на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
1 из 10

Церемония прощания с Виктором Мережко проходила в Центральном доме кинематографистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Проводить режиссера в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.

Дети В. Мережко - сын Иван Мережко и дочь Мария Мережко на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко
2 из 10

Проводить режиссера в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Желающие проститься несли к гробу цветы.

На церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
3 из 10

Желающие проститься несли к гробу цветы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Пришедшие на церемонию с теплотой вспоминали о Мережко.

На фото — актриса Людмила Зайцева.

Актриса Людмила Зайцева выступает на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
4 из 10

Пришедшие на церемонию с теплотой вспоминали о Мережко.

На фото — актриса Людмила Зайцева.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Истории, которые придумывал Виктор Мережко, во многом определили лицо эпохи, такой, которой мы ее воспринимали, и такой, какой она останется с нами. Эпохи полетов во сне и наяву", — сказал президент Гильдии кинодраматургов Алексей Левковский.

Портрет на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
5 из 10

"Истории, которые придумывал Виктор Мережко, во многом определили лицо эпохи, такой, которой мы ее воспринимали, и такой, какой она останется с нами. Эпохи полетов во сне и наяву", — сказал президент Гильдии кинодраматургов Алексей Левковский.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам актера и депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, у Мережко не было проходных работ. "Здравствуй и прощай", "Полеты во сне и наяву", "Родня" — кинокартины на все времена.

Актер, режиссер, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
6 из 10

По словам актера и депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, у Мережко не было проходных работ. "Здравствуй и прощай", "Полеты во сне и наяву", "Родня" — кинокартины на все времена.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Дочь Виктора Мережко Мария и актриса Людмила Зайцева на церемонии прощания в Доме кино.

Дочь Мария Мережко и актриса Людмила Зайцева на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
7 из 10

Дочь Виктора Мережко Мария и актриса Людмила Зайцева на церемонии прощания в Доме кино.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В последний путь кинематографиста проводили аплодисментами.

Вынос гроба с телом Народного артиста РФ, драматурга и режиссера Виктора Мережко после церемонии прощания в Центральном доме кинематографистов
8 из 10

В последний путь кинематографиста проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вынос гроба с телом драматурга и режиссера Виктора Мережко.

Вынос гроба с телом Народного артиста РФ, драматурга и режиссера Виктора Мережко после церемонии прощания в Центральном доме кинематографистов
9 из 10

Вынос гроба с телом драматурга и режиссера Виктора Мережко.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Позже Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище.

Цветы и фотография на могиле Народного артиста РФ, драматурга и режиссера Виктора Мережко на Троекуровском кладбище
10 из 10

Позже Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Церемония прощания с Виктором Мережко проходила в Центральном доме кинематографистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Проводить режиссера в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Желающие проститься несли к гробу цветы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Пришедшие на церемонию с теплотой вспоминали о Мережко.

На фото — актриса Людмила Зайцева.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Истории, которые придумывал Виктор Мережко, во многом определили лицо эпохи, такой, которой мы ее воспринимали, и такой, какой она останется с нами. Эпохи полетов во сне и наяву", — сказал президент Гильдии кинодраматургов Алексей Левковский.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 10

По словам актера и депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, у Мережко не было проходных работ. "Здравствуй и прощай", "Полеты во сне и наяву", "Родня" — кинокартины на все времена.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Дочь Виктора Мережко Мария и актриса Людмила Зайцева на церемонии прощания в Доме кино.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 10

В последний путь кинематографиста проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Вынос гроба с телом драматурга и режиссера Виктора Мережко.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Позже Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Представитель Ростовского землячества в Москве Ирина Бирюкова добавила, что Мережко был настоящим казаком. "Он всегда был в приподнятом настроении, я ни разу не видела его в угнетенном состоянии. И о том, сколько он сделал действительно доброго, чистого, светлого для нас и фактически для всего мира, потому что фильмы, поставленные на его сценарии, и там, где он работал и как режиссер, и как актер, они призывали только к добру", - отметила Бирюкова.
Мережко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Виктор Мережко – советский и российский режиссер, сценарист, актер. Широкое признание получил как сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, "Здравствуй и прощай", "Родня", "Полеты во сне и наяву". В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание народного артиста РФ.
Виктор Мережко - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 06:06Шоубиз
Друг Мережко рассказал о его последних днях
 
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