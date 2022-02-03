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В Москве завершилась церемония прощания с Мережко

В Москве завершилась церемония прощания с Мережко - РИА Новости, 03.02.2022

В Москве завершилась церемония прощания с Мережко

Церемония прощания с режиссером и сценаристом Виктором Мережко завершилась в Центральном доме кинематографистов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:32

2022-02-03T12:32

2022-02-03T13:40

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером и сценаристом Виктором Мережко завершилась в Центральном доме кинематографистов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни. Проститься с ним пришли его друзья и коллеги.Кинорежиссер Вера Токарева поделилась, что Мережко всегда жил сегодняшним днем. "Он был замечательный не только художник, в высоком смысле этого слова, но он был еще замечательный организатор производства, он знал эту кухню всю досконально, и, конечно, он был очень славный дядька, он очень был славный человек, пусть земля ему будет пухом", - сказала она.Каскадер Игорь Панин назвал Мережко эталоном энергии. "У него вот эта удаль была человеческая, энергия жить, любить. Он мог именно поделиться ей. Насколько он любил жизнь во всех ее проявлениях. Вот именно он изнутри мог вот это вот все, что в нас есть, всякое разное, как он мог преподнести, что это все прекрасно. Не всем дано, не все могут это передать, вот именно эту энергию жизни. И это самое прекрасное", - поделился он.Представитель Ростовского землячества в Москве Ирина Бирюкова добавила, что Мережко был настоящим казаком. "Он всегда был в приподнятом настроении, я ни разу не видела его в угнетенном состоянии. И о том, сколько он сделал действительно доброго, чистого, светлого для нас и фактически для всего мира, потому что фильмы, поставленные на его сценарии, и там, где он работал и как режиссер, и как актер, они призывали только к добру", - отметила Бирюкова.Мережко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.Виктор Мережко – советский и российский режиссер, сценарист, актер. Широкое признание получил как сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, "Здравствуй и прощай", "Родня", "Полеты во сне и наяву". В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание народного артиста РФ.

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виктор мережко, москва, россия, ссср, общество, культура, новости культуры