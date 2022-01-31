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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220131/merezhko-1770250213.html
Стало известно, от чего умер народный артист Мережко
Названа причина смерти режиссера Виктора Мережко - РИА Новости, 31.01.2022
Стало известно, от чего умер народный артист Мережко
Причиной смерти народного артиста России Виктора Мережко стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T08:57
2022-01-31T18:00
культура
украина
ростовская область
вгик
виктор мережко
черкассы
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Причиной смерти народного артиста России Виктора Мережко стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала его дочь Мария.По ее словам, в декабре 84-летний режиссер серьезно заболел, однако отказывался от вызова врачей или госпитализации. При этом, как отметила Мария, он начал задыхаться, но всячески пытался скрыть недуг."Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдет, обычная простуда. И занимался самолечением", — объяснила она.В итоге ее брату пришлось отвезти Мережко на КТ против воли, где выяснилось, что у него серьезно поражены легкие. Врачам удалось добиться прогресса в лечении, однако затем у артиста отнялась нога и ему решили провести срочную операцию под общим наркозом. По словам дочери, после этого режиссер уже не смог восстановиться и "буквально за неделю ушел".Мережко родился в 1937 году в Ростовской области. Семья часто переезжала с места на место, пока в 1952-м не поселилась на Украине, под Черкассами. Спустя девять лет он окончил Львовский полиграфический институт (ныне — Украинская академия печати), в 1968 году — сценарный факультет ВГИКа (ныне — Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова).Виктор Мережко — автор сценариев к художественным фильмам "Здравствуй и прощай", "Трясина", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Курочка Ряба", "Линия жизни", "Кавказская рулетка", "Красная комната", "Входя в дом, оглянись" и многих других кинолент.В качестве режиссера и сценариста снял комедию "Новогодние мужчины", драму "Красная комната", мелодрамы "Одиночество любви" и "Белая ночь, нежная ночь", боевик "Хуторянин".
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украина, ростовская область, вгик, виктор мережко, черкассы
08:57 31.01.2022 (обновлено: 18:00 31.01.2022)
 
Названа причина смерти режиссера Виктора Мережко

"КП": режиссер Виктор Мережко умер на 85-м году жизни из-за осложнений коронавируса

© Фото : Анатолия МорковкинВиктор Мережко на вручении почетных премий РАО «За вклад в развитие науки, культуры и искусства»
Виктор Мережко на вручении почетных премий РАО «За вклад в развитие науки, культуры и искусства» - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Фото : Анатолия Морковкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Причиной смерти народного артиста России Виктора Мережко стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала его дочь Мария.
По ее словам, в декабре 84-летний режиссер серьезно заболел, однако отказывался от вызова врачей или госпитализации. При этом, как отметила Мария, он начал задыхаться, но всячески пытался скрыть недуг.
"Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдет, обычная простуда. И занимался самолечением", — объяснила она.
В итоге ее брату пришлось отвезти Мережко на КТ против воли, где выяснилось, что у него серьезно поражены легкие. Врачам удалось добиться прогресса в лечении, однако затем у артиста отнялась нога и ему решили провести срочную операцию под общим наркозом. По словам дочери, после этого режиссер уже не смог восстановиться и "буквально за неделю ушел".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГости "Кинопанорамы"
Гости Кинопанорамы - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Гости "Кинопанорамы"
Мережко родился в 1937 году в Ростовской области. Семья часто переезжала с места на место, пока в 1952-м не поселилась на Украине, под Черкассами. Спустя девять лет он окончил Львовский полиграфический институт (ныне — Украинская академия печати), в 1968 году — сценарный факультет ВГИКа (ныне — Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова).
Виктор Мережко — автор сценариев к художественным фильмам "Здравствуй и прощай", "Трясина", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Курочка Ряба", "Линия жизни", "Кавказская рулетка", "Красная комната", "Входя в дом, оглянись" и многих других кинолент.
В качестве режиссера и сценариста снял комедию "Новогодние мужчины", драму "Красная комната", мелодрамы "Одиночество любви" и "Белая ночь, нежная ночь", боевик "Хуторянин".
Кинодраматург, режиссер Виктор Мережко - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 00:49
Биография режиссера Виктора Мережко
 
КультураУкраинаРостовская областьВГИКВиктор МережкоЧеркассы
 
 
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