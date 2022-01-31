https://ria.ru/20220131/merezhko-1770250213.html

Стало известно, от чего умер народный артист Мережко

Названа причина смерти режиссера Виктора Мережко - РИА Новости, 31.01.2022

Стало известно, от чего умер народный артист Мережко

Причиной смерти народного артиста России Виктора Мережко стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T08:57

2022-01-31T08:57

2022-01-31T18:00

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украина

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Причиной смерти народного артиста России Виктора Мережко стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала его дочь Мария.По ее словам, в декабре 84-летний режиссер серьезно заболел, однако отказывался от вызова врачей или госпитализации. При этом, как отметила Мария, он начал задыхаться, но всячески пытался скрыть недуг."Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдет, обычная простуда. И занимался самолечением", — объяснила она.В итоге ее брату пришлось отвезти Мережко на КТ против воли, где выяснилось, что у него серьезно поражены легкие. Врачам удалось добиться прогресса в лечении, однако затем у артиста отнялась нога и ему решили провести срочную операцию под общим наркозом. По словам дочери, после этого режиссер уже не смог восстановиться и "буквально за неделю ушел".Мережко родился в 1937 году в Ростовской области. Семья часто переезжала с места на место, пока в 1952-м не поселилась на Украине, под Черкассами. Спустя девять лет он окончил Львовский полиграфический институт (ныне — Украинская академия печати), в 1968 году — сценарный факультет ВГИКа (ныне — Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова).Виктор Мережко — автор сценариев к художественным фильмам "Здравствуй и прощай", "Трясина", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Курочка Ряба", "Линия жизни", "Кавказская рулетка", "Красная комната", "Входя в дом, оглянись" и многих других кинолент.В качестве режиссера и сценариста снял комедию "Новогодние мужчины", драму "Красная комната", мелодрамы "Одиночество любви" и "Белая ночь, нежная ночь", боевик "Хуторянин".

https://ria.ru/20220131/merezhko-1770234400.html

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украина, ростовская область, вгик, виктор мережко, черкассы