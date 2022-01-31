00:31 31.01.2022 (обновлено: 07:36 31.01.2022)
Умер режиссер Виктор Мережко
Сценарист и режиссер Виктор Мережко умер на 85-м году жизни
Виктор Мережко
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сценарист и режиссер Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.
Виктор Мережко родился в 1937 году в Ростовской области. Семья часто переезжала с места на место, пока в 1952 году не поселилась на Украине под Черкассами.
В 1961 году Мережко окончил Львовский полиграфический институт (ныне Украинская академия печати), в 1968 году – сценарный факультет ВГИКа (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова), мастерская Ильи Вайсфельда.
После этого работал инженером-технологом в издательстве "Молот" в Ростове-на-Дону. В кино дебютировал, будучи студентом ВГИКа, написав сценарий "Зареченские женихи", по которому в 1967 году режиссером Леонидом Миллионщиковым был снят короткометражный фильм.
14 октября 2019, 15:30Сказано в эфиреВиктор Мережко: питерская актерская школа выше московскойВ преддверии VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума о фестивале "ПитерКиТ" и духе времени рассказал в интервью радио Sputnik профессор Санкт-Петербургского института кино и телевидения, режиссер, сценарист Виктор Мережко.
Виктор Мережко – автор сценариев к художественным фильмам "Здравствуй и прощай" (1972), "Трясина" (1977), "Вас ожидает гражданка Никанорова " (1978), "Родня" (1981), "Полеты во сне и наяву" (1982), "Одинокая женщина желает познакомиться" (1986), "Курочка Ряба" (1994), "Линия жизни" (1996), "Кавказская рулетка" (2002), "Красная комната" (2005), "Входя в дом, оглянись" (2019) и многих других кинолент.
Всего его перу принадлежат более 80 сценариев. Он также был известен как драматург. Среди его пьес – "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я – женщина", "Женский стол в охотничьем зале" и другие.
В качестве режиссера и сценариста Мережко снял комедию "Новогодние мужчины" (2004), драму "Красная комната " (2005), мелодрамы "Одиночество любви" (2005) и "Белая ночь, нежная ночь" (2007), боевик "Хуторянин" (2013).
В качестве режиссера и сценариста Мережко снял комедию "Новогодние мужчины" (2004), драму "Красная комната " (2005), мелодрамы "Одиночество любви" (2005) и "Белая ночь, нежная ночь" (2007), боевик "Хуторянин" (2013).
Мережко снимался в небольших ролях в ряде кинолент – "Если есть паруса" (1969), "Прости " (1986), "Нечистая сила " (1989), "Дикий пляж" (1990), "Три женщины и мужчина " (1998), "Крот " (2001), "Сонька Золотая Ручка " (2006) и других. В сериале "Провинциалы" (2002), снятом по собственному сценарию, в качестве камео он выступил в одной из главных ролей.
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Мережко был ведущим телевизионных программ "Кинопанорама" (1989-1993), "Мое кино" на телеканале "ТВ-6 Москва" (1994-2002).
Был одним из создателей "ТВ-6 Москва", первым вице-президентом Московской независимой вещательной корпорации. Занимал пост художественного руководителя телекомпании "Каскад", был худруком компании "Голдвидео" и худруком развлекательной программы "Колесо истории".
Мережко многие годы являлся секретарем Союзов кинематографистов России и Москвы. Был членом Союза писателей России, председателем правления Дома кино, одним из основателей Российской академии кинематографических искусств "Ника" и ее президентом, а также одним из учредителей и президентом открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок".
Мережко удостоен званий "Заслуженный деятель искусств России" (1987) и "Народный артист России" (2014). Был лауреатом Государственной премии СССР.
Мережко многие годы являлся секретарем Союзов кинематографистов России и Москвы. Был членом Союза писателей России, председателем правления Дома кино, одним из основателей Российской академии кинематографических искусств "Ника" и ее президентом, а также одним из учредителей и президентом открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок".
Мережко удостоен званий "Заслуженный деятель искусств России" (1987) и "Народный артист России" (2014). Был лауреатом Государственной премии СССР.
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