https://ria.ru/20211119/shampanskoe-1759728786.html

В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом

В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом - РИА Новости, 19.11.2021

В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом

Чтобы выбрать правильное шампанское к новогоднему столу, нужно учитывать несколько факторов, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Школы вина "Энотрия" и... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T02:15

2021-11-19T02:15

2021-11-19T02:15

общество

алкоголь

испания

италия

новая зеландия

португалия

виктор мережко

новый год

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Чтобы выбрать правильное шампанское к новогоднему столу, нужно учитывать несколько факторов, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Школы вина "Энотрия" и креативный директор журнала Simple Wine News Дмитрий Мережко.По его словам, суперэконом-сегменте в ценовом диапозоне до 300 рублей встречается не игристое вино, а шипучие винные напитки с италоподобными названиями. По закону сейчас такая продукция маркируется и выделяется надписью "Продукция не является вином".В диапазоне до 800 рублей можно обратить внимание на игристые вина из России."Российское шампанское" попадает в ценовой диапазон от 800 до 1500 рублей. В производстве этих игристых вин применяется сырье из выращенного в нашей стране винограда, объясняет преподаватель винной школы. В этой ценовой категории встречается игристое из Испании, Италии, Португалии, Новой Зеландии.До 3000 рублей можно купить лучшие российские шампанские, а также просекко и каву, франчакорту из Ломбардии и французские креманы. Игристые вина выше 3000 рублей — из Шампани.

https://ria.ru/20211029/mest-1756785323.html

испания

италия

новая зеландия

португалия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алкоголь, испания, италия, новая зеландия, португалия, виктор мережко, новый год, россия