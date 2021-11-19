https://ria.ru/20211119/shampanskoe-1759728786.html
В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом - РИА Новости, 19.11.2021
В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
Чтобы выбрать правильное шампанское к новогоднему столу, нужно учитывать несколько факторов, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Школы вина "Энотрия" и... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T02:15
2021-11-19T02:15
2021-11-19T02:15
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Чтобы выбрать правильное шампанское к новогоднему столу, нужно учитывать несколько факторов, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Школы вина "Энотрия" и креативный директор журнала Simple Wine News Дмитрий Мережко.По его словам, суперэконом-сегменте в ценовом диапозоне до 300 рублей встречается не игристое вино, а шипучие винные напитки с италоподобными названиями. По закону сейчас такая продукция маркируется и выделяется надписью "Продукция не является вином".В диапазоне до 800 рублей можно обратить внимание на игристые вина из России."Российское шампанское" попадает в ценовой диапазон от 800 до 1500 рублей. В производстве этих игристых вин применяется сырье из выращенного в нашей стране винограда, объясняет преподаватель винной школы. В этой ценовой категории встречается игристое из Испании, Италии, Португалии, Новой Зеландии.До 3000 рублей можно купить лучшие российские шампанские, а также просекко и каву, франчакорту из Ломбардии и французские креманы. Игристые вина выше 3000 рублей — из Шампани.
https://ria.ru/20211029/mest-1756785323.html
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общество, алкоголь, испания, италия, новая зеландия, португалия, виктор мережко, новый год, россия
В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
Эксперт Мережко: в диапазоне до 3000 рублей можно купить лучшее российское шампанское