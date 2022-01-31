https://ria.ru/20220131/merezhko-1770296138.html

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Мережко

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Мережко - РИА Новости, 31.01.2022

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Мережко

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью сценариста и режиссера Виктора Мережко, назвав его кончину невосполнимой... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:16

2022-01-31T13:16

2022-01-31T13:20

культура

виктор мережко

михаил мишустин

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью сценариста и режиссера Виктора Мережко, назвав его кончину невосполнимой утратой для российской культуры, сообщается на сайте кабмина."Ушел из жизни Виктор Иванович Мережко – выдающийся режиссер, талантливый сценарист и драматург, известный телеведущий. Это невосполнимая утрата для российской культуры, для родных, близких и всех нас. Виктор Мережко многое сделал для развития отечественного кинематографического искусства. Благодаря ему на экран вышли яркие киноленты, телесериалы, мультфильмы, были поставлены замечательные спектакли. Реалистичные и глубокие, его работы рассказывали о судьбах, о жизни, поднимали волнующие темы", - говорится в телеграмме.Мишустин отметил, что режиссер был человеком невероятной энергии, наряду с творчеством вел большую общественную работу в Союзе кинематографистов и Союзе писателей. Кроме того, он был одним из основателей и первым президентом Российской академии кинематографических искусств "Ника", организатором многих кинофестивалей."Виктора Ивановича Мережко больше нет с нами, но осталось его уникальное творчество. Осталась светлая память об этом неординарном человеке", – добавляется в телеграмме.Виктор Мережко – советский и российский режиссер, сценарист, актер. Широкое признание получил как сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, "Здравствуй и прощай", "Родня", "Полеты во сне и наяву". В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание народного артиста.

https://ria.ru/20220131/merezhko-1770234400.html

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виктор мережко, михаил мишустин, новости культуры, кино и сериалы