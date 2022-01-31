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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220131/merezhko-1770271290.html
Любимова назвала Мережко человеком многогранного дарования
Любимова назвала Мережко человеком многогранного дарования - РИА Новости, 31.01.2022
Любимова назвала Мережко человеком многогранного дарования
Кинорежиссер и сценарист Виктор Мережко был человеком многогранного дарования и с неизменным успехом проявлял себя во всех сферах, где был занят, заявила... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:21
2022-01-31T11:22
культура
вгик
виктор мережко
новости культуры
кино и сериалы
ольга любимова
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кинорежиссер и сценарист Виктор Мережко был человеком многогранного дарования и с неизменным успехом проявлял себя во всех сферах, где был занят, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Народный артист России Виктор Мережко скончался накануне на 85-м году жизни."Ушел из жизни народный артист РФ, человек многогранного дарования Виктор Мережко. Выдающийся выпускник ВГИКа, Виктор Иванович с первых шагов творческого пути заявил о себе как о талантливой, неординарной личности" — говорится в телеграмме Любимовой в адрес Союза кинематографистов России, в котором Мережко занимал должность секретаря.Выразив соболезнования родным и близким Мережко, министр отметила, что, будучи режиссером, сценаристом, драматургом, писателем и актером, он "с неизменным успехом проявлял себя во всех ипостасях", а его большие заслуги "в развитии отечественного кинематографа по достоинству отмечены профессиональным сообществом и многочисленными поклонниками".Виктор Мережко - советский и российский режиссер, актер. Широкое признание получил как сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, "Здравствуй и прощай", "Родня", "Полеты во сне и наяву". В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание Народного артиста России.
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вгик, виктор мережко, новости культуры, кино и сериалы, ольга любимова
11:21 31.01.2022 (обновлено: 11:22 31.01.2022)
 
Любимова назвала Мережко человеком многогранного дарования

Министр культуры Ольга Любимова высказала соболезнования родственникам Виктора Мережко

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКинодраматург, режиссер Виктор Мережко
Кинодраматург, режиссер Виктор Мережко - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кинорежиссер и сценарист Виктор Мережко был человеком многогранного дарования и с неизменным успехом проявлял себя во всех сферах, где был занят, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Народный артист России Виктор Мережко скончался накануне на 85-м году жизни.
"Ушел из жизни народный артист РФ, человек многогранного дарования Виктор Мережко. Выдающийся выпускник ВГИКа, Виктор Иванович с первых шагов творческого пути заявил о себе как о талантливой, неординарной личности" — говорится в телеграмме Любимовой в адрес Союза кинематографистов России, в котором Мережко занимал должность секретаря.
Выразив соболезнования родным и близким Мережко, министр отметила, что, будучи режиссером, сценаристом, драматургом, писателем и актером, он "с неизменным успехом проявлял себя во всех ипостасях", а его большие заслуги "в развитии отечественного кинематографа по достоинству отмечены профессиональным сообществом и многочисленными поклонниками".
Виктор Мережко - советский и российский режиссер, актер. Широкое признание получил как сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, "Здравствуй и прощай", "Родня", "Полеты во сне и наяву". В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание Народного артиста России.
Кинодраматург, режиссер Виктор Мережко - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 00:49
Биография режиссера Виктора Мережко
 
КультураВГИКВиктор МережкоНовости культурыКино и сериалыОльга Любимова
 
 
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