https://ria.ru/20220131/merezhko-1770271290.html

Любимова назвала Мережко человеком многогранного дарования

Любимова назвала Мережко человеком многогранного дарования - РИА Новости, 31.01.2022

Любимова назвала Мережко человеком многогранного дарования

Кинорежиссер и сценарист Виктор Мережко был человеком многогранного дарования и с неизменным успехом проявлял себя во всех сферах, где был занят, заявила... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:21

2022-01-31T11:21

2022-01-31T11:22

культура

вгик

виктор мережко

новости культуры

кино и сериалы

ольга любимова

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кинорежиссер и сценарист Виктор Мережко был человеком многогранного дарования и с неизменным успехом проявлял себя во всех сферах, где был занят, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Народный артист России Виктор Мережко скончался накануне на 85-м году жизни."Ушел из жизни народный артист РФ, человек многогранного дарования Виктор Мережко. Выдающийся выпускник ВГИКа, Виктор Иванович с первых шагов творческого пути заявил о себе как о талантливой, неординарной личности" — говорится в телеграмме Любимовой в адрес Союза кинематографистов России, в котором Мережко занимал должность секретаря.Выразив соболезнования родным и близким Мережко, министр отметила, что, будучи режиссером, сценаристом, драматургом, писателем и актером, он "с неизменным успехом проявлял себя во всех ипостасях", а его большие заслуги "в развитии отечественного кинематографа по достоинству отмечены профессиональным сообществом и многочисленными поклонниками".Виктор Мережко - советский и российский режиссер, актер. Широкое признание получил как сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, "Здравствуй и прощай", "Родня", "Полеты во сне и наяву". В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание Народного артиста России.

https://ria.ru/20220131/merezhko-1770234400.html

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вгик, виктор мережко, новости культуры, кино и сериалы, ольга любимова