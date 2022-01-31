https://ria.ru/20220131/soboleznovaniya-1770297553.html

Путин отправил телеграммы с соболезнованиями родным Куравлева и Мережко

Путин отправил телеграммы с соболезнованиями родным Куравлева и Мережко - РИА Новости, 31.01.2022

Путин отправил телеграммы с соболезнованиями родным Куравлева и Мережко

Президент России Владимир Путин отправил телеграммы с соболезнованиями родным скончавшихся актера Леонида Куравлева и кинорежиссера, сценариста Виктора Мережко, РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:19

2022-01-31T13:19

2022-01-31T13:20

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправил телеграммы с соболезнованиями родным скончавшихся актера Леонида Куравлева и кинорежиссера, сценариста Виктора Мережко, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."К сожалению, очень печальные новости пришли за выходные дни. И Куравлев, и Мережко - это очень и очень печальные новости. Президент Путин направил телеграммы с соболезнованиями родным и близким умерших, которые действительно были очень талантливые и всенародно любимые люди искусства", - сказал Песков.Куравлев скончался в воскресенье на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Отпевание и похороны актера пройдут в закрытом формате 1 февраля, актера похоронят на Троекуровском кладбище.Кинорежиссера и сценариста Виктора Мережко, скончавшегося 30 января на 85-м году жизни, также похоронят на Троекуровском кладбище. Похороны пройдут 3 февраля, прощание - в Центральном доме кинематографистов. Широкое признание Мережко получил как сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, "Здравствуй и прощай", "Родня", "Полеты во сне и наяву". В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации.

https://ria.ru/20220131/kuravlev-1770274967.html

https://ria.ru/20220131/merezhko-1770234233.html

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общество, ссср, владимир путин, дмитрий песков, виктор мережко, леонид куравлев, россия