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Биография Армена Саркисяна
Биография Армена Саркисяна - РИА Новости, 23.01.2022
Биография Армена Саркисяна
Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Варданович Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T19:55
2022-01-23T19:58
справки
армения
армен саркисян
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Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Варданович Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване.В 1976 году окончил Ереванский государственный университет (ЕГУ), в 1978 году – аспирантуру Ереванского госуниверситета. Кандидат физико-математических наук.В 1979-1984 годах – ассистент кафедры теоретической физики ЕГУ.В 1984-1985 годах преподавал в Кембриджском университете (Великобритания).В 1985-1992 годах – преподаватель кафедры теоретической физики ЕГУ.В 1990-1992 годах – заведующий кафедрой компьютерного моделирования сложных систем ЕГУ.В 1992-1993 годах – временный поверенный в делах Республики Армения, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.В 1993-1994 годах – главный посол Армении в Европе, посол Армении в Евросоюзе.В 1995-1996 годах – посол Армении в Королевстве Бельгия, руководитель миссии европейских общин Армении, посол Армении в Королевстве Нидерланды, посол Армении в Ватикане, посол Армении в Великом Герцогстве Люксембург.В 1996-1997 годах занимал должность премьер-министра Армении.В 1998-2000 годах – чрезвычайный и полномочный посол Армении в Великобритании и в Ватикане по совместительству.В начале 2000-х годов Армен Саркисян ушел в бизнес, участвовал в деятельности различных энергетических и технологических компаний в России, Туркмении и Узбекистане.Был советником компаний British Petroleum, Alcatel, Telefonica, Merrill Lynch и других транснациональных корпораций.С 2000 года занимал пост президента-учредителя компании Eurasia House International.В 2013 году Саркисян вновь занял пост чрезвычайного и полномочного посла Армении в Великобритании.19 января 2018 года действующий глава Армении Серж Саргсян как лидер Республиканской партии предложил кандидатуру Армена Саркисяна на пост президента страны.2 марта 2018 года Армен Саркисян был избран на пост президента Армении. 9 апреля 2018 года вступил в должность.Автор ряда научных статей и публикаций по теоретической физике, астрофизике, компьютерному моделированию, политологии и экономике переходного периода.Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени (2017).Женат, двое сыновей.23 января 2022 года Армен Саркисян подал в отставку.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, армения, армен саркисян
19:55 23.01.2022 (обновлено: 19:58 23.01.2022)
 

Биография Армена Саркисяна

CC BY-SA 3.0 / Аппарат Президента Республики Армения / Президент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
CC BY-SA 3.0 / Аппарат Президента Республики Армения /
Президент Армении Армен Саркисян
Читать ria.ru в
Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Варданович Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване.
В 1976 году окончил Ереванский государственный университет (ЕГУ), в 1978 году – аспирантуру Ереванского госуниверситета. Кандидат физико-математических наук.
В 1979-1984 годах – ассистент кафедры теоретической физики ЕГУ.
В 1984-1985 годах преподавал в Кембриджском университете (Великобритания).
В 1985-1992 годах – преподаватель кафедры теоретической физики ЕГУ.
В 1990-1992 годах – заведующий кафедрой компьютерного моделирования сложных систем ЕГУ.
В 1992-1993 годах – временный поверенный в делах Республики Армения, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
В 1993-1994 годах – главный посол Армении в Европе, посол Армении в Евросоюзе.
В 1995-1996 годах – посол Армении в Королевстве Бельгия, руководитель миссии европейских общин Армении, посол Армении в Королевстве Нидерланды, посол Армении в Ватикане, посол Армении в Великом Герцогстве Люксембург.
В 1996-1997 годах занимал должность премьер-министра Армении.
В 1998-2000 годах – чрезвычайный и полномочный посол Армении в Великобритании и в Ватикане по совместительству.
В начале 2000-х годов Армен Саркисян ушел в бизнес, участвовал в деятельности различных энергетических и технологических компаний в России, Туркмении и Узбекистане.
Был советником компаний British Petroleum, Alcatel, Telefonica, Merrill Lynch и других транснациональных корпораций.
С 2000 года занимал пост президента-учредителя компании Eurasia House International.
В 2013 году Саркисян вновь занял пост чрезвычайного и полномочного посла Армении в Великобритании.
19 января 2018 года действующий глава Армении Серж Саргсян как лидер Республиканской партии предложил кандидатуру Армена Саркисяна на пост президента страны.
2 марта 2018 года Армен Саркисян был избран на пост президента Армении. 9 апреля 2018 года вступил в должность.
Автор ряда научных статей и публикаций по теоретической физике, астрофизике, компьютерному моделированию, политологии и экономике переходного периода.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени (2017).
Женат, двое сыновей.
23 января 2022 года Армен Саркисян подал в отставку.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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