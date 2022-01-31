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Полномочия главы Армении будут прекращены, если он не откажется от отставки
Полномочия главы Армении будут прекращены, если он не откажется от отставки - РИА Новости, 31.01.2022
Полномочия главы Армении будут прекращены, если он не откажется от отставки
Полномочия президента Армении Армена Саркисяна будут прекращены, если он до конца дня не изменит своего решения об отставке, сообщила в понедельника РИА Новости РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:55
2022-01-31T09:55
в мире
армения
армен саркисян
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ЕРЕВАН, 31 янв – РИА Новости. Полномочия президента Армении Армена Саркисяна будут прекращены, если он до конца дня не изменит своего решения об отставке, сообщила в понедельника РИА Новости пресс-секретарь спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян.Действующий президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики."Полномочия президента Армении будут прекращены, если он в течение сегодняшнего дня не отзовет свое заявление об отставке", - сказала Хачатрян. По ее словам, в этом случае протокол, констатирующий прекращение полномочий армянского лидера, за подписью председателя национального собрания (парламента) будет обнародован во вторник утром.Председатель национального собрания Армении Ален Симонян сообщил 24 января, что в соответствии с регламентом законодательного органа, если в течение недели должностное лицо свою отставку не отзывает, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и опубликовывает спикер парламента. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола.Внеочередные выборы президента республики проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии. До этого исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента.Президент республики избирается парламентом на семь лет. Одно и то же лицо может быть избрано президентом только один раз. Право на выдвижение кандидата имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов. Согласно конституции, президент подает прошение о своей отставке в национальное собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом.
https://ria.ru/20220130/kandidat-1770222465.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220124/sarkisyan-1769203775.html
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в мире, армения, армен саркисян
09:55 31.01.2022
 
Полномочия главы Армении будут прекращены, если он не откажется от отставки

Полномочия главы Армении Саркисяна будут прекращены, если он не откажется от отставки

CC BY-SA 3.0 / Аппарат Президента Республики Армения / Президент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
CC BY-SA 3.0 / Аппарат Президента Республики Армения /
Президент Армении Армен Саркисян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 31 янв – РИА Новости. Полномочия президента Армении Армена Саркисяна будут прекращены, если он до конца дня не изменит своего решения об отставке, сообщила в понедельника РИА Новости пресс-секретарь спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян.
Действующий президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.
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"Полномочия президента Армении будут прекращены, если он в течение сегодняшнего дня не отзовет свое заявление об отставке", - сказала Хачатрян. По ее словам, в этом случае протокол, констатирующий прекращение полномочий армянского лидера, за подписью председателя национального собрания (парламента) будет обнародован во вторник утром.
Председатель национального собрания Армении Ален Симонян сообщил 24 января, что в соответствии с регламентом законодательного органа, если в течение недели должностное лицо свою отставку не отзывает, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и опубликовывает спикер парламента. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола.
Внеочередные выборы президента республики проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии. До этого исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента.
Президент республики избирается парламентом на семь лет. Одно и то же лицо может быть избрано президентом только один раз. Право на выдвижение кандидата имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов. Согласно конституции, президент подает прошение о своей отставке в национальное собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом.
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