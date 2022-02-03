https://ria.ru/20220203/armeniya-1770804058.html
Выборы президента Армении пройдут в марте
Выборы президента Армении пройдут в марте - РИА Новости, 03.02.2022
Выборы президента Армении пройдут в марте
Выборы президента Армении пройдут в парламенте страны в марте, сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр страны Никол Пашинян. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:29
2022-02-03T10:29
2022-02-03T10:29
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ЕРЕВАН, 3 фев – РИА Новости. Выборы президента Армении пройдут в парламенте страны в марте, сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр страны Никол Пашинян."Я надеюсь, что до выборов, которые пройдут в марте, мы будете полноценно исполнять обязанности министра высокотехнологичной промышленности и за этот период мы будем эффективно работать", - сказал Пашинян, обращаясь к провластному кандидату в президенты министру высокотехнологичной промышленности Ваагну Хачатряну. По его словам, Хачатряна выдвинули 65 депутатов парламента, что внушает уверенность, что кандидат от власти будет избран президентом.Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян подтвердил появившуюся на минувшей неделе информацию в провластных СМИ о выдвижении правящей партией "Гражданский договор" кандидатуры министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна на пост президента страны.Президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.В начале 90-х Хачатрян был мэром Еревана, являлся депутатом парламента. Был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года.
https://ria.ru/20220125/sarkisyan-1769502394.html
https://ria.ru/20220201/khachatryan-1770502069.html
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в мире, ереван, армен саркисян, армения, никол пашинян
Выборы президента Армении пройдут в марте
Премьер Армении Пашинян объявил выборы президента в парламенте в марте
ЕРЕВАН, 3 фев – РИА Новости. Выборы президента Армении пройдут в парламенте страны в марте, сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Я надеюсь, что до выборов, которые пройдут в марте, мы будете полноценно исполнять обязанности министра высокотехнологичной промышленности и за этот период мы будем эффективно работать", - сказал Пашинян, обращаясь к провластному кандидату в президенты министру высокотехнологичной промышленности Ваагну Хачатряну. По его словам, Хачатряна выдвинули 65 депутатов парламента, что внушает уверенность, что кандидат от власти будет избран президентом.
Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян подтвердил появившуюся на минувшей неделе информацию в провластных СМИ о выдвижении правящей партией "Гражданский договор" кандидатуры министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна на пост президента страны.
Президент Армении Армен Саркисян
23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.
В начале 90-х Хачатрян был мэром Еревана
, являлся депутатом парламента. Был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года.