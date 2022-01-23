https://ria.ru/20220123/sarkisyan-1769157459.html

Президент Армении подал в отставку

Президент Армении подал в отставку - РИА Новости, 23.01.2022

Президент Армении подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, говорится в заявлении на его сайте. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T19:18

2022-01-23T19:18

2022-01-23T20:24

в мире

армения

армен саркисян

серж саргсян

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ЕРЕВАН, 23 янв — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, говорится в заявлении на его сайте.Свое решение он связал с отсутствием инструментов влияния на внутреннюю и внешнюю политику."У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструментария. Конституция также предполагает верховенство одного государственного института над другим, создает препятствия для участия известных специалистов диаспоры в управлении государственными институтами на исторической родине", — считает политик.Как отметил Саркисян, сегодня в Армении президент "не может влиять на вопросы войны или мира", не может "наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа".Как говорится в сообщении, сам Саркисян и его семья стали мишенью для различных политических групп, которых интересуют прошлое политика, "различные конспирологические теории и мифы". По его словам, решение об отставке — не эмоциональное, а следует определенной логике.Саркисян заявил, что сейчас Армения представляет собой парламентскую республику по форме, но не по содержанию. Он напомнил, что предлагал создание госсистемы сдержек и противовесов, а не переход от одной формы правления к другой — от парламентской к полупрезидентской или президентской."Без этого трудно говорить о значительных достижениях, потому что прогресс и успех может быть достигнут только в условиях предсказуемой, слаженной системы", — отмечается в заявлении.Он выразил надежду на конституционные изменения, которые позволят президенту работать в более сбалансированной, согласованной атмосфере.По армянской Конституции, президент подает прошение об отставке в Национальное собрание, она считается принятой с момента ее обнародования в установленном законом порядке. Внеочередные выборы могут пройти "не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии". До избрания нового лидера обязанности главы государства исполняет председатель законодательного органа.В Армении парламент избирает президента сроком на семь лет. Одно и то же лицо может занять этот пост только один раз. Право на выдвижение кандидата имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов.Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване. В 1976-м окончил Ереванский государственный университет (ЕГУ), в 1978 году — аспирантуру Ереванского госуниверситета. Кандидат физико-математических наук. Занимался педагогической деятельностью.В 1990-х начал дипломатическую карьеру, в 1996-1997 годах был премьер-министром Армении. В начале 2000-х Саркисян ушел в бизнес, участвовал в деятельности различных энергетических и технологических компаний в России, Туркмении и Узбекистане. В 2013 году вновь занял пост посла в Великобритании.Политик стал президентом страны в 2018 году, после того как тогдашний глава Армении Серж Саргсян как лидер Республиканской партии — самой крупной парламентской политсилы — предложил кандидатуру Саркисяна на этот пост.

https://ria.ru/20210621/armeniya-1737945325.html

https://ria.ru/20210417/popravki-1728733656.html

https://ria.ru/20220123/sarkisyan-1769160741.html

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в мире, армения, армен саркисян, серж саргсян