https://ria.ru/20220201/khachatryan-1770502069.html

Правящая партия Армении выдвинула Хачатряна на пост президента

Правящая партия Армении выдвинула Хачатряна на пост президента - РИА Новости, 01.02.2022

Правящая партия Армении выдвинула Хачатряна на пост президента

Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян подтвердил появившуюся на минувшей неделе информации в провластных СМИ о выдвижении правящей партией... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:45

2022-02-01T15:45

2022-02-01T15:45

в мире

армения

ереван

армен саркисян

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 1 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян подтвердил появившуюся на минувшей неделе информации в провластных СМИ о выдвижении правящей партией "Гражданский договор" кандидатуры министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна на пост президента страны.Президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. До вторника он может отозвать свое заявление. В минувшее воскресенье газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которую долгие годы возглавлял нынешний премьер республики Никол Пашинян, сообщила, что кандидатом на пост президента Армении от правящей партии "Гражданский договор" будет выдвинут министр высокотехнологичной промышленности страны Ваагн Хачатрян."Принято решение выдвинуть кандидатуру Ваагна Хачатряна. Я считаю, что мы выбрали хорошего кандидата и он выполнит свои обязанности должным образом", - сказал Симонян.По его словам, на пост президента была выдвинута и его кандидатура, однако он взял самоотводВ начале 90-х Хачатрян был мэром Еревана, являлся депутатом парламента. Был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года.

https://ria.ru/20220201/sarkisyan-1770419524.html

https://ria.ru/20220125/sarkisyan-1769502394.html

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в мире, армения, ереван, армен саркисян, никол пашинян