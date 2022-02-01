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Правящая партия Армении выдвинула Хачатряна на пост президента
Правящая партия Армении выдвинула Хачатряна на пост президента - РИА Новости, 01.02.2022
Правящая партия Армении выдвинула Хачатряна на пост президента
Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян подтвердил появившуюся на минувшей неделе информации в провластных СМИ о выдвижении правящей партией... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:45
2022-02-01T15:45
в мире
армения
ереван
армен саркисян
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 1 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян подтвердил появившуюся на минувшей неделе информации в провластных СМИ о выдвижении правящей партией "Гражданский договор" кандидатуры министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна на пост президента страны.Президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. До вторника он может отозвать свое заявление. В минувшее воскресенье газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которую долгие годы возглавлял нынешний премьер республики Никол Пашинян, сообщила, что кандидатом на пост президента Армении от правящей партии "Гражданский договор" будет выдвинут министр высокотехнологичной промышленности страны Ваагн Хачатрян."Принято решение выдвинуть кандидатуру Ваагна Хачатряна. Я считаю, что мы выбрали хорошего кандидата и он выполнит свои обязанности должным образом", - сказал Симонян.По его словам, на пост президента была выдвинута и его кандидатура, однако он взял самоотводВ начале 90-х Хачатрян был мэром Еревана, являлся депутатом парламента. Был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года.
https://ria.ru/20220201/sarkisyan-1770419524.html
https://ria.ru/20220125/sarkisyan-1769502394.html
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в мире, армения, ереван, армен саркисян, никол пашинян
15:45 01.02.2022
 
Правящая партия Армении выдвинула Хачатряна на пост президента

Партия "Гражданский договор" выдвинула на пост президента Армении члена кабмина Хачатряна

© Sputnik / Асатур ЕсаянцВаагн Хачатрян
Ваагн Хачатрян - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Ваагн Хачатрян
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян подтвердил появившуюся на минувшей неделе информации в провластных СМИ о выдвижении правящей партией "Гражданский договор" кандидатуры министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна на пост президента страны.
Президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. До вторника он может отозвать свое заявление. В минувшее воскресенье газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которую долгие годы возглавлял нынешний премьер республики Никол Пашинян, сообщила, что кандидатом на пост президента Армении от правящей партии "Гражданский договор" будет выдвинут министр высокотехнологичной промышленности страны Ваагн Хачатрян.
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
09:21
Полномочия президента Армении официально прекратили
"Принято решение выдвинуть кандидатуру Ваагна Хачатряна. Я считаю, что мы выбрали хорошего кандидата и он выполнит свои обязанности должным образом", - сказал Симонян.
По его словам, на пост президента была выдвинута и его кандидатура, однако он взял самоотвод
В начале 90-х Хачатрян был мэром Еревана, являлся депутатом парламента. Был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года.
Президент Армении Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 19:13
В Ереване отреагировали на сообщения о втором гражданстве Саркисяна
 
В миреАрменияЕреванАрмен СаркисянНикол Пашинян
 
 
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